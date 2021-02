Uudesta kuntakohtaisesta grafiikasta lukija voi tarkastella joko ensimmäisen tai jo toisen annoksen saaneiden määriä ja osuutta väestöstä.

Rokotukset koronavirusta vastaan ovat lähteneet ripeiten käyntiin Pohjois-Suomessa, kun asiaa tarkastelee väestömäärään suhteutettuna.

Esimerkiksi Sallassa ensimmäisen annoksen on jo saanut 14,6 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen rokotetta on saanut 2,2 prosenttia asukkaista.

Tiedot selviävät HS:n uudesta, päivittäin päivittyvästä grafiikasta.

Kuntakohtaisesta grafiikasta lukija voi valintansa mukaan tarkastella joko ensimmäisen tai jo toisen annoksen saaneita. Tietoja voi katsella joko absoluuttisina määrinä tai väestöön suhteutettuna.

Lukija voi etsiä haluamansa kunnan tiedot grafiikassa olevan hakulaatikon avulla.

Määrällisesti eniten rokotteen saaneita on Helsingissä, jossa ensimmäinen rokoteannos on annettu noin 14 300 henkilölle. Tämä on noin 2,2 prosenttia helsinkiläisistä.

Toisen rokoteannoksen on saanut liki 3 600 helsinkiläistä eli noin puoli prosenttia asukkaista.

HS:n grafiikan tiedot päivittyvät kerran päivässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämästä rokotusrekisteristä. Rokotusten kirjaamisessa rokotusrekisteriin voi olla muutaman päivän viive. Lisäksi pienemmistä kunnista tarkkoja tietoja julkaistaan harvemmin.

Esimerkiksi eilisen jälkeen rekisteriin on kirjattu tiedot vain noin 200:sta uudesta ensimmäisestä annoksesta.

Itä-Lapissa sijaitsevan Sallan sosiaali- ja terveyskeskuksen johtava lääkäri Paula Kaakkurivaara kertoi HS:lle maanantaina, että rokotuksia on tehty myös viikonloppuisin ja pyhäpäivinä.

”Kaikki rokotteet, joita on tullut, on samantien laitettu lihakseen”, Kaakkurivaara sanoi.

Kunnista vähiten rokotteen saaneita on Viitasaarella. Keski-Suomessa sijaitsevassa kunnassa on rokotettu 0,1 prosenttia asukkaista. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut yhdeksän henkilöä.

Viitasaaren terveysaseman sekä Pihtiputaan terveysaseman johtavan lääkäri Lauri Mielityinen kertoi eilen, että heikkoja lukuja selittää viiveet rekisteröinnissä.

”Kun sairaanhoitopiirin kanssa kävimme läpi näitä lukuja, totesimme, ettei mikään muu sitä oikein selitä. Ihan kaikki rokotteet, jotka on kuntaan saatu, on annettu”, Mielityinen sanoi.

Sairaanhoitopiireittäin tilanne näyttää Suomessa tällä hetkellä tältä: