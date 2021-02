Ammattikorkeakoulut lisäsivät Suomessa koulutuksen saavutettavuutta. Tutkijoiden mukaan näyttää kuitenkin siltä, että järjestelmästä hyötyvät etenkin heikosti koulussa pärjänneet nuoret, joiden vanhemmat ovat korkeasti koulutettuja.

Alle seiskan. Antti Paunonen, 25, muistaa edelleen hyvin, millaisia arvosanoja peruskoulun päättötodistuksessa oli kymmenen vuotta sitten.

Etelä-Savossa Juvalla varttunut Paunonen jaksoi koulussa panostaa vain niihin aineisiin, jotka kiinnostivat. Monesti ei kiinnostanut. Lukuaineiden keskiarvo oli todistuksessa 6,95.

Ei näillä arvosanoilla kannata lukioon mennä, ajatteli Paunonen ja lähti opiskelemaan sähköasentajaksi naapurikaupunkiin Mikkeliin.

Opetuksen laatu oli pettymys. Valmistuttuaan Paunonen huomasi, ettei alan työtilannekaan ollut kummoinen. Hanttihommat ja armeija antoivat lisäaikaa pohtia seuraavaa siirtoa.

Nyt Paunonen viimeistelee ammattikorkeakouluopintojaan. Jos kaikki menee hyvin, hän valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä agrologiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

”Ajatus kouluttautumisesta syntyi armeijassa vuonna 2015. Siellä kaikilla oli erilaiset taustat ja tulevaisuudesta puhuttiin paljon”, sanoo ammattikorkeakoulussa opiskeleva Antti Paunonen.­

Tie korkeakouluun ei ollut Paunosen arvosanoilla itsestäänselvyys.

Todennäköisyys opintojen aloittamiselle ammattikorkeakoulussa vaihtelee suuresti paitsi koulumenestyksen myös perhetaustan mukaan. Seiskan keskiarvolla peruskoulun päättäneen todennäköisyys päätyä ammattikorkeakouluun on sitä suurempi, mitä korkeammin koulutettuja nuoren vanhemmat ovat.

Tulos käy ilmi tuoreesta suomalaistutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yhteyttä nuorten koulumenestyksen, heidän vanhempiensa koulutustason ja korkeakouluopintojen aloittamisen välillä. Lisäksi tarkasteltiin, kuinka moni nuorista aloitti korkeakouluopinnot kahdeksan vuoden kuluessa peruskoulun päättymisestä.

Tutkimusartikkeli julkaistiin European Sociological Review -tiedelehdessä ja sitä käsittelevä tutkijoiden blogikirjoitus Invest-tutkimushankkeen verkkosivuilla marraskuussa.

Samassa tutkimuksessa kävi ilmi, että hyvin koulussa pärjänneet korkeakoulutettujen lapset aloittivat yliopisto-opinnot todennäköisemmin kuin yhtä hyvin koulussa pärjänneet vähemmän koulutettujen lapset.

Alla olevista grafiikoista ensimmäinen näyttää, millä todennäköisyydellä eritaustaiset nuoret aloittivat opinnot yliopistossa. Toinen grafiikka näyttää todennäköisyyden aloittaa opinnot ammattikorkeakoulussa.

Perhetaustan yhteys yliopisto-opiskeluun ei ole uusi ilmiö. Ammattikorkeakoulujen perustamisen 1990-luvulla taas ajateltiin vähentävän korkeakoulutuksen periytyvyyttä ja tekevän koulutuksesta saavutettavampaa.

”Aiemmin on ollut viitteitä, että ammattikorkeakoulu-uudistus tasasi taustasta johtuvia eroja. Kun korkeakoulutuksen volyymi kasvoi nopeasti ammattikorkeakoulutuksen kautta, määrällisesti se antoi enemmän koulutusmahdollisuuksia myös kouluttamattomien lapsille”, sanoo yksi tutkimuksen kirjoittajista, sosiologian professori Jani Erola Turun yliopistosta.

” ”Kun uusia, vaihtoehtoisia reittejä koulutukseen avautuu, ne usein hyödyttävät eniten korkeasti koulutettujen vanhempien lapsia.”

Ammattikorkeakoulujen perustamisen seurauksena korkeakouluissa opiskelevien määrä kolminkertaistui runsaasta 100 000:sta yli 300 000:een 1990-luvun alusta vuoteen 2005. Kasvu ei jakautunut eritaustaisten opiskelijoiden kesken tasaisesti.

”Näyttää siltä, että ne, jotka ovat pärjänneet koulussa huonoiten ja jotka jatkavat korkeakouluun, ovat korkeakoulutettujen lapsia. Ammattikorkeakoulu tarjoaa heille matalan kynnyksen väylän korkeakouluun”, Erola sanoo.

”Kun uusia, vaihtoehtoisia reittejä koulutukseen avautuu, ne usein hyödyttävät eniten korkeasti koulutettujen vanhempien lapsia, koska heidän vanhempansa osaavat neuvoa heitä hyödyntämään reittiä.”

Sosiologian professori Jani Erolan mukaan ammattikorkeakoulujärjestelmä näyttää toimivan hyvin koulutetuista perheistä tulevien ja heikosti koulussa pärjänneiden lasten väylänä korkeakouluun.­

Onko näin? Sitä pitää kysyä Antti Paunoselta, jonka äiti on kauppatieteiden maisteri. Hänen isänsä taas on suorittanut ammatillisen tutkinnon.

Paunosen mukaan on vaikea nähdä selkeää yhteyttä. Hänen vanhempansa eivät konkreettisesti ohjanneet häntä tietylle koulutusasteelle tai edes alalle, vaan koulutusvalinnat sai tehdä itse.

”Mutta olen nähnyt vierestä, että muutkin pystyvät tähän. Se on malli, jota en ole saanut esimerkiksi kaveripiiristä.”

Paunosta rohkaisi korkeakouluun hänen aiempi pettymyksensä ammattikoulun opetukseen. Alan hän valitsi ennen koulutusastetta, sillä armeija-aikoina hän päätti ryhtyä vanhempiensa työn jatkajaksi kotitilalla Juvalla.

” ”En silti luottanut siihen, että pääsisin opiskelemaan, kun en ollut koskaan pärjännyt koulussa niin hyvin.”

Maatalousalan koulutusta olisi ollut tarjolla myös ammatillisella puolella, mutta jo yhden ammatillisen tutkinnon suorittaneena Paunonen arveli, että yrityksen johtamisen, kirjanpidon ja verkostoitumisen kaltaisia työssä kaivattavia taitoja oppisi parhaiten korkeakoulussa.

”En silti luottanut siihen, että pääsisin opiskelemaan, kun en ollut koskaan pärjännyt koulussa niin hyvin.”

Perhetaustan yhteys lasten koulupolkuun alkaa näkyä varhain ennen korkeakouluikää.

Korkeammin koulutettujen vanhempien lapset menestyvät opinnoissaan paremmin kuin vähemmän koulutettujen, ja erot ovat kasvaneet kuluvalla vuosituhannella. Kehityksestä on viitteitä peruskoululaisten taitoja mittaavissa kansainvälisissä Pisa- ja Timss-tutkimuksissa.

Lue lisää: Sosiaaliset erot palasivat kouluihin: Koulutettujen perheiden lapset saavat parempia tuloksia kuin kouluttamattomien

Erot oppimistuloksissa eivät kuitenkaan selitä, miksi tutkimus ennustaa kahdelle yhtä hyvin arvosanoin peruskoulun päättäneelle nuorelle eri reittejä kulkevaa koulutuspolkua sen mukaan, miten pitkälle nuorten vanhemmat ovat opiskelleet.

”Väestötasolla perhetaustan yhteys koulutusvalintoihin on vahvistunut”, kertoo ikäluokkien koulutuspolkuja tutkinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Outi Sirniö.

Hän on tarkastellut vuosina 1960–1985 syntyneitä ikäluokkia. Mitä nuorempi ikäluokka, sitä voimakkaammin vanhempien koulutustaso on ollut yhteydessä siihen, miten pitkälle lapset ovat kouluttautuneet.

Erityisen tärkeä on päätös siitä, mihin lähdetään opiskelemaan peruskoulun jälkeen. Korkeasti koulutettujen vanhempien lapset menevät lukioon selvästi useammin kuin vähemmän kouluttautuneiden vanhempien. Lisäksi lukion käyneet jatkavat korkeakouluun useammin kuin ammatillisen tutkinnon suorittaneet.

THL:n erikoistutkija Outi Sirniö on havainnut, että suomalaisten perhetaustan yhteys koulutustasoon on vahvistunut.­

Koulutusvalinnat ovat aiemminkin olleet voimakkaasti periytyviä. Koko väestössä ilmiö ei ole kuitenkaan ollut yhtä vahva, sillä vielä jokunen vuosikymmen sitten pitkälle kouluttautuneet olivat valtaväestöön verrattuna pieni joukko.

Nykyään on toisin. Peruskoulun jälkeen tehtävä valinta eriyttää korkeakouluun tähtäävälle lukiopolulle niin suuren osan väestöstä, että ero ammatilliseen koulutukseen suuntaavaan ryhmään on kasvanut väestössä merkittäväksi.

”Nyt kun lukiota käy niin moni, lukion rooli koko eriarvoistumisprosessissa nousee esiin voimakkaasti”, Sirniö sanoo.

Paunonen arvelee, että myös hänen koulutuspolkunsa voisi näyttää erilaiselta, jos perheestä ei olisi löytynyt jo ennestään mallia korkeakoulun käyneestä.

”Nostan hattua niille, jotka ovat lähteneet kouluttautumaan korkealle toisenlaisista taustoista.”

Ilmaiseksi Paunosenkaan korkeakoulupaikka ei ole tullut. Vanhemmat eivät juuri auttaneet läksyissä tai antaneet tukea koulussa. Paunonen myös arvioi opetelleensa kunnolla opiskelemaan vasta ammattikorkeakoulussa.

Myös Paunonen on huomannut, että Suomessa osa nuorista on korkeakouluissa aliedustettuina. Hän on perehtynyt ilmiöön toimiessaan opiskelijajärjestöissä sekä opinahjossaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa että varapuheenjohtajana Suomen opiskelijakuntien liitossa (Samok).

”Tilastoissa näkyy, että tietyt vähemmistöt eivät hae korkeakoulutukseen. Osaa voi pelottaa opintojen lainapainotteisuus ja velan ottaminen.”

Paunosen opiskelukavereiden keskuudessa opiskelijoiden perhetaustat eivät kuitenkaan ole puheenaihe, joka nousisi useinkaan esiin.

Suomessa päästään tuskin koskaan tilanteeseen, jossa koulutuksen ja perhetaustan välinen yhteys häviäisi kokonaan. Tutkijoiden mukaan ilmiön voimistumista pitäisi silti hillitä.

”Jos koulutustausta määräytyy liiaksi perhetaustan eikä oman motivaation ja taitojen mukaan, on riski, että yhteiskunnassa jää kouluttamatta oikeita ihmisiä aloille, joihin heillä olisi kykyjä ja motivaatiota”, Sirniö sanoo.

”Kaikkien ei ole tarkoitus kouluttautua pitkälle, mutta ajatus on, että jokainen voisi kouluttautua niin pitkälle kuin heillä on kykyä ja intoa.”

Yksilöllisesti mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteen lisää hyvinvointia. Mahdollisuuksien tasa-arvo kasvattaa kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan ja vaikuttaa siihen, haluavatko he osallistua hyvinvointivaltion rahoittamiseen.

” ”Kaikkien ei ole tarkoitus kouluttautua pitkälle, mutta ajatus on, että jokainen voisi kouluttautua niin pitkälle kuin heillä on kykyä ja intoa.”

Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakennettu niin, että umpikujia ei juuri synny. Yksi valinta ei sulje ovia toiselta. Yliopistoon voi päästä, vaikka ei olisi käynyt lukiota, ja lukiosta voi halutessaan jatkaa ammatilliseen koulutukseen.

Järjestelmä ei silti ole vielä valmis. Professori Jani Erolan mukaan kahden korkeakoulujärjestelmän mallia pitäisi tarkastella uudestaan.

Hän sanoo, että nykyinen kahden korkeakoulun malli eriyttää oppilaita perhetaustan perusteella. Näyttää siltä, että erityisesti hyvin koulussa pärjänneet mutta vähemmän koulutetuista perheistä tulevat päätyvät ammattikorkeakouluun paljon koulutetuista perheistä tulevia samantasoisia nuoria useammin.

Valinta johtaa usein matalampaan koulutustasoon kuin koulutetuista perheistä tulevilla, jotka päätyvät tyypillisemmin yliopistoon.

Lisäksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen pitäminen erillään voi Erolan mukaan olla turha este, kun korkeakoulut yrittävät laajentaa opintotarjontaansa ja kehittää elinikäistä oppimista.

Sirniön mukaan myös lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus ovat kasvaneet liikaa erilleen toisistaan.

”Olisi hyvä, että ammatillisen koulutuksen opiskelija voisi halutessaan käydä enemmän lukiotason kursseja ja koulutuksen sisällöissä otettaisiin huomioon korkeakouluun jatkaminen myös ammatillisessa koulutuksessa.”

Nyt ammatillisen koulutuksen suorittaneista päätyy yliopistoon vuosittain vain pari prosenttia. Myös ammattikorkeakouluihin jatkavien osuus voisi olla suurempi, Sirniö pohtii.

Käynnissä olevat laajat koulutusuudistukset jakavat haastateltavien mielipiteitä.

Antti Paunonen arvelee, että korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa muutama vuosi sitten käyttöön otettu ensikertalaiskiintiö saa osan kyvykkäistä nuorista sulkemaan itsensä koulutuksen ulkopuolelle.

”Nuoret eivät välttämättä uskalla ottaa paikkaa vastaan, jos he eivät ole varmoja siitä, mitä he haluavat opiskella. Mietin, mitä olisin henkilökohtaisesti tehnyt, jos en olisi hakiessani tiennyt, mitä haluan tehdä isona.”

Sirniö taas on huolissaan muutoksesta, jossa valtaosa korkeakoulujen uusista opiskelijoista valitaan toisen asteen todistusten perusteella.

”Se lisää ylioppilastodistuksen painoarvoa ja siirtää tärkeitä valintoja entistä nuoremmille. Aiemmassa tutkimuksessa on nähty, että mitä vanhemmalla iällä nuoret tekevät koulutukseen liittyviä lopullisia valintoja, sitä vähemmän koulutus periytyy.”

Erola arvioi, että todistusvalinta voi jopa vähentää koulutuksen periytyvyyttä. Kynnys hakea korkeakouluun madaltuu, kun todistusarvosanoilla voi hakea moneen itseä kiinnostavaan paikkaan kerralla.

Lapsen ja nuoren uskomukset omista kyvyistä eivät synny tyhjiössä. Niiden muodostumiseen voi onneksi vaikuttaa – myös positiivisesti.

”Ne ovat monen asian summa: verkostojen, elämässämme olevien ihmisten ja sen, miten ihmiset ympärillä puhuvat eri asioista ja miten he suhtautuvat itseensä. Yksittäisen ihmisen paras keino mahdollistaa koulutuksen tasa-arvoa on varmistaa, että lapsen usko tulevaisuuteen ei horjuisi”, Sirniö sanoo.

” ”Yksittäisen ihmisen paras keino mahdollistaa koulutuksen tasa-arvoa on varmistaa, että lapsen usko tulevaisuuteen ei horjuisi.”

Lähipiiristä löytyvän esimerkin voima on vahva. Jos vanhemmilla ei ole korkeakoulututkintoa, voi koulutetun esikuvan löytyminen ydinperheen ulkopuolistenkin aikuisten joukosta – sedistä, tädeistä ja enoista – kasvattaa lapsen todennäköisyyttä hankkia korkeakoulutus.

Myös ilman tohtorin tutkintoa tai opinto-ohjaajan ammattipätevyyttä voi rohkaista nuorta pohtimaan taustalleen epätyypillisiä urapolkuja.

”Asia kannattaa ottaa puheeksi, kun lapsi on siinä vaiheessa opintoja, että edessä on valintoja. Usein riittää kysyä, onko hän miettinyt, mitä haluaisi tehdä seuraavaksi”, Erola sanoo.