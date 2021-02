HS:n päivittyvät grafiikat kertovat uusimmat tiedot tartunnoista, sairaalahoidossa olevista ja kuolleista niin Suomessa kuin maailmalla.

Uusimmat tiedot lyhyesti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan Suomessa raportoitiin keskiviikkona 265 uutta koronavirustartuntaa.

Suomessa on raportoitu nyt yhteensä 46 049 koronavirustartuntaa.

Yhteensä ainakin 51 kunnassa raportoitiin uusia tartuntoja. Eniten tartuntoja tuli ilmi Helsingissä (64 uutta tartuntaa), Vantaalla (46), Espoossa (25) ja Turussa (20).

TARKEMPIA TIETOJA Suomen ja maailman tilanteesta löytyy alla olevista, yleensä kerran päivässä päivittyvistä grafiikoista. Suomen osalta tartuntatiedot päivittyvät yleensä puoliltapäivin ja rokotuksia, sairaalahoitoa ja kuolemia koskevat tiedot yleensä arkisin iltapäivällä.

Ulkomaita koskevat tartunta- ja kuolematiedot päivittyvät tietokantaan yleensä yön aikana.

Tiedot saattavat päivittyä tietokantoihin myös takautuvasti, kun uusia testituloksia valmistuu tai virheellisiä raportteja korjataan.

Rokotustilanne Suomessa

HS:n uusi, päivittyvä grafiikka seuraa rokotusten etenemistä eri puolilla Suomea. Tiedot perustuvat THL:n rokotusrekisteriin.

THL:n mukaan rekisterin tiedot päivittyvät muutaman päivän viiveellä. Isojen, yli 50 000 asukkaan kuntien tiedot päivittyvät päivittäin. Pienempien, alle 50 000 asukkaan kuntien tiedot päivittyvät kerran viikossa.

Sairaanhoitopiirikohtainen rokotustilanne selviää seuraavasta taulukosta. Tiedot päivittyvät päivittäin.

Tartuntatilanne Suomessa

ALLA OLEVA grafiikka kertoo, miltä Suomen tartuntatilanne näyttää tällä hetkellä THL:n tartuntatautirekisterin tietojen mukaan. Tartunnat kirjataan rekisteriin näytteenottopäivälle. Koska näytteiden valmistumisessa ja kirjaamisessa kestää yleensä 2–4 päivää, viimeisimpien päivien luvut tulevat vielä muuttumaan.

Etenkään epidemian alkuvaiheessa kaikkia koronavirusepäiltyjä ei testattu, joten varmistettujen tartuntojen määrä ei kuvaa täysin tarkasti sitä, kuinka paljon tartuntoja todella on ollut.

Tällä hetkellä tavoite Suomessa olisi testata kaikki oireilevat ihmiset.

Alla olevasta grafiikasta voit tarkastella, miten tartuntatilanne on muuttunut kunnittain tai sairaanhoitopiireittäin. Voit valita valikosta, minkä kunnan tai sairaanhoitopiirin tiedoista olet kiinnostunut.

Grafiikka näyttää ilmaantuvuuden eli tartuntojen määrän asukaslukuun suhteutettuna. Jos haluat tarkastella tartuntojen määriä ilman suhteuttamista, paina grafiikan alta Absoluuttiset luvut -painiketta.

Sairaanhoitopiirikohtainen grafiikka näyttää ilmaantuvuuden eli koronavirustartunnat asukaslukuun suhteutettuna. Tapaukset-nappia painamalla saat esille myös tarkat tapausmäärät.

KUNNITTAIN tartuntatilanne näyttää tällä hetkellä tältä. THL ei julkaise tietoja kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai tartuntoja on koko epidemian aikana ollut vähemmän kuin viisi.

Varmennettujen tartuntojen ikäjakauma näyttää Suomessa THL:n mukaan tällä hetkellä tältä:

Tehtyjen koronavirustestien määrän kehityksen Suomessa THL:n tietojen perusteella näet alla olevasta grafiikasta.

Sairaalahoidossa olevat Suomessa

ALLA olevat grafiikat kertovat sairaalahoidossa olevien määrän kehityksestä Suomessa.

Kuolleet Suomessa

TUOREIMPIEN tietojen mukaan tilanne näyttää kuolemantapausten suhteen Suomessa tältä:

Rokotukset maailmalla

Alla oleva grafiikka näyttää, kuinka paljon eri maissa on tähän mennessä rokotettu.

Ulkomaiden rokotusdatan lähteenä on Our World in Data -sivusto. Se on Britanniassa Oxfordin yliopistossa toimiva tilastopalvelu, joka kerää rokotustietoja muun muassa eri maiden viranomaisilta.

Kaikkien maiden tiedot eivät päivity päivittäin. Kartan alla oleva taulukko kertoo, milloin kunkin maan data on päivittynyt.

Tartunnat ja kuolemat maailmalla

Alla oleva graafi näyttää, miten tartuntojen ja kuolemien päivittäinen määrä suhteessa väkilukuun on kehittynyt eri maissa maaliskuun alusta lähtien.

Maan nimeä napauttamalla voit piilottaa ja lisätä käyriä takaisin näkyviin. Voit myös lisätä haluamasi maan grafiikkaan grafiikan alapuolella olevasta valikosta.

Grafiikan alla olevasta valikosta voit myös valita, haluatko tarkastella tartuntoja vai kuolemia asukaslukuun suhteutettuna vai absoluuttisina lukuina.

Alla olevasta kokonaisuudesta voit tarkastella Suomen, Euroopan tai koko maailman ajantasaista tartuntatilannetta ja kuolemien määrää valitsemalla ylävalikosta haluamasi tiedot. Tänään raportoidut ulkomaita koskevat tiedot päivittyvät tietokantaan ensi yön aikana. Suomen osalta tartuntatiedot päivittyvät yleensä puoliltapäivin ja kuolemia koskevat tiedot yleensä arkisin.

Oikaisu 20.1. klo 11.35. Erityisvastuualueita koskevissa grafiikoissa on KYS- ja OYS-alueiden osalta käytetty vääriä asukaslukuja väestöön suhteutettujen tietojen laskemiseen. Virheen takia KYS-alueen väestöön suhteutetut luvut ovat grafiikoissa olleet hieman todellista korkeampia ja OYS-alueella hieman todellista matalampia. Virhe on nyt korjattu. Oikaisu 22.1. klo 15.30. Sairaalahoidossa erityisvastuualeittain -taulukossa asukaslukuun suhteuttuja lukuja tarkastellessa oli potilasmääriä merkitty väärin värein, jolloin grafiikan värit näyttivät joillekin erityisvastuualueille virheellisen korkeita lukuja. Virhe on nyt korjattu. Oikaisu 22.1. klo 16.55. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä yhteensä 136 ihmistä, ei 137, kuten jutun grafiikassa aiemmin väitettiin.