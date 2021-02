Ylioppilastutkinto

Lukioilta ei voida edellyttää erityisjärjestelyitä ylioppilaskirjoituksissa.

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) on päivittänyt kevään 2021 ylioppilastutkintoa koskevia ohjeitaan liittyen tilanteisiin, joissa kokelaalla on todettu koronavirustartunta tai kokelas on karanteenissa.

Jos lukiolla on koronatilanteen takia vaikeuksia järjestää koe, sen tulee olla yhteydessä lautakuntaan toimintaohjeiden saamiseksi. Kevään 2021 tutkinnossa lukio voi poikkeuksellisesti korvata koetilassa yhden valvojan tallentavilla videokameroilla, jos lukiolla on muuten vaikeuksia järjestää koe.

Tavallisesti valvojia on kokelasmäärästä riippuen kahdesta kuuteen, Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä kertoo.

Myös maskin käyttöä koskevia ohjeita on tarkennettu. Kokelaita ohjataan käyttämään maskia koko kokeen ajan lukuunottamatta lyhyitä ruoka- ja juomataukoja.

Maskin käyttöön ei voi velvoittaa. Tarvittaessa maski riisutaan henkilöllisyyden tarkistamista varten.

Kokelas saa ottaa kokeeseen omia vaihtomaskeja, käsidesiä sekä pussit puhtaille ja likaisille maskeille. Välineet asetellaan esimerkiksi läpinäkyviin pusseihin siten, että valvojan on ne helppo tarkistaa ilman koskemista.

Ylioppilastutkintolautakunta selkeytti myös linjaustaan siitä, ettei koronavirustartunnan saanut voi pääsääntöisesti osallistua kokeeseen. Jos kokelas ei voi osallistua kokeeseen, hän voi tehdä lautakunnalle hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä.

Syksyn ylioppilaskirjoituksissa joissain oppilaitoksissa turvauduttiin poikkeuksellisiin järjestelyihin, jonka turvin karanteeniin joutuneet pystyivät osallistumaan kokeeseen.

Näitä asioita ei YTL:n mukaan voida kohtuudella edellyttää kaikilta lukiolta, sillä ne vaativat erityisjärjestelyjä, kuten erillisiä tiloja sekä vapaaehtoisia valvojia.

Siten kaikille altistuneille ja karanteenin määrätyille kokelaille ei välttämättä voida taata, että he voivat osallistua kokeeseen.

Jos erillistä tilaa harkitaan, päätös kokeen järjestämisestä tehdään yhdessä karanteenipäätöksen tehneen terveysviranomaisen kanssa.

Jyväskylän normaalikoulussa koe pystyttiin syksyllä järjestämään myös koronatartunnan saaneelle. Kokelaan osallistumisen mahdollisti squash-monttu, jossa oli lasiseinät.

Kevään ylioppilaskokeet järjestetään tiistain 16. maaliskuuta ja keskiviikon 7. huhtikuuta välisenä aikana. Tutkintoon on ilmoittautunut noin 47 000 kokelasta, noin 4 000 enemmän kuin vuoden 2020 keväällä.

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulussa valmistauduttiin ylioppilaskokeiden alkamiseen keväällä 2020.­