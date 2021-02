Pelastustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Luostotunturin eteläpuolella on tapahtunut lumivyöry, kerrotaan Oulun hätäkeskuksen tiedotteessa. Tunturi sijaitsee Sodankylässä Lapissa.

Kaksi henkilöä on hautautunut vyöryn seurauksena osittain lumeen. Pelastustyöt ovat käynnissä.

Pelastuslaitos on saanut lumivyörystä hälytyksen ennen kello kahta.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan lumivyöry on tällä hetkellä Pyhä-Luoston alueella epätodennäköinen, mutta ihmisen aiheuttamat lumivyöryt ovat mahdollisia. Asteikolla 1–5 Ilmatieteenlaitos arvioi lumivyöryvaaran olevan kaksi.

Kuvakaappaus Ilmatieteenlaitoksen nettisivuilta.­

Luoston lähellä sijaitsevalla Pyhällä lumivyöryvaaran arvioidaan olevan tätä korkeampi. Pyhän hiihtokeskuksen oman arvion mukaan lumivyöryn riski on kohtalainen. Arvio on julkaistu maanantaina ja se on voimassa kello kuuteen saakka tänään.

”Lumipeite on edelleen varsin vaihteleva ja saattaa myös olla paikoitellen ohut”, arviossa todetaan.

Uutinen päivittyy.