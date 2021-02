Lastensuojelu

Päiväkodeissa on herännyt huoli, ettei lyhytaikaisten työntekijöiden rikostaustoja ole voitu tarkistaa.

Kunnat ja muut työnantajat alkavat tulevan lainmuutoksen myötä tarkistamaan laajasti lasten pariin töihin pyrkivien lyhytaikaisten työntekijöiden mahdollisia rikostaustoja, uskoo työministeri Tuula Haatainen (sd).

”Tämä on todella tärkeä uudistus lastensuojelun näkökulmasta. Tarve on noussut esiin kunnissa, esimerkiksi päiväkodeissa. Tavoitteena on kaikissa olosuhteissa turvata lasten kasvuympäristö ja estää tilanteet, joissa lasta päästäisiin käyttämään hyväksi”, Haatainen sanoo.

Hallitus päätti torstaina antaa eduskunnalle lakiesityksen rikostaustojen tarkistamisesta.

Lue lisää: Nykyistä useammilta lasten pariin töihin pyrkiviltä voidaan pian tarkistaa rikostausta, tarkistukset ulottuvat jatkossa myös lyhytaikaisiin sijaisiin.

Nykyisin työnantajien on tarkistettava mahdollinen rikostausta sellaisilta henkilöiltä, joiden työ- tai virkasuhde lasten parissa kestää yhden vuoden aikana vähintään kolme kuukautta. Rikostaustaote on mahdollista vaatia myös vapaaehtoistyöhön pyrkiviltä.

Lakiesityksen mukaan työnantajat saavat vastaisuudessa oikeuden tarkistaa myös alle kolmen kuukauden mittaisiin työ- ja virkasuhteisiin pyrkivien rikostaustat.

Haataisen mukaan esimerkiksi päiväkodeissa on herättänyt huolta, ettei lyhytaikaisten työntekijöiden mahdollisia rikostaustoja ole voitu aiemmin tarkistaa.

Työsuhteen lisäksi rikostausta on lainmuutoksen myötä mahdollista selvittää myös muun muassa ennen siviilipalvelusta ja työkokeilua, jos henkilö työskentelee alaikäisten parissa.

Rikostaustan tarkistuksista ei ole tulossa lyhytkestoisissa työ- ja virkasuhteissa pakollisia, vaan ne jäävät työnantajan harkinnan varaan. Pitempiaikaisissa työsuhteissa tarkistukset ovat vastaisuudessakin pakollisia.

Työministerin mukaan kentältä on tullut viestiä, että uudistuksella on tarvetta. Hän uskoo, että suurin tarve on varhaiskasvatuksessa.

”Siellä on suurimmat volyymit. Uudistus koskee kuitenkin kaikkia työnantajia. Uskon, että mahdollisia rikostaustoja tullaan tarkistamaan laajasti”, Haatainen sanoo.

Rikostaustaotteeseen merkitään mahdolliset tuomiot muun muassa eräistä lapsiin kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista, ihmiskaupparikoksista ja huumerikoksista.

Muista mahdollisista rikoksista ei mainita otteessa.

Työntekijän on haettava itse rikostaustaote Oikeusrekisterikeskukselta. Ote on voimassa kuusi kuukautta. Se maksaa 12 euroa.

Lakiuudistuksen on määrä tulla voimaan eduskuntakäsittelyn jälkeen tänä keväänä.