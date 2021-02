THL julkaisee priorisointilistan erillisellä verkkosivulla. Sivulla listataan vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavat sairaudet sekä vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee perjantaina priorisointilistan, jonka perusteella määräytyy, missä järjestyksessä koronavirusrokotteita tarjotaan eri perussairauksia sairastaville. Asiasta kertoo ylilääkäri Tuija Leino THL:stä.

Kyseinen priorisointilista koskee alle 70-vuotiaita.

Suomessa koronarokotteita annetaan väestöryhmille ryhmittäin. Ensimmäisen ryhmään kuuluvat muun muassa korona­potilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö ja ympärivuorokautisen hoivan asukkaat, toiseen yli 70-vuotiaat ja kolmanteen henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Perjantaina julkaistaan siis kolmannen ryhmän sisäinen priorisointi.

THL julkaisee priorisointilistan erillisellä verkkosivulla. Sivulla listataan vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavat sairaudet sekä vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet.

THL:n valmistelemasta verkkosivustosta on kertonut aiemmin Ilta-Sanomat.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ainakin krooninen vaikea munuaissairaus, vaikea elimistön vastustuskykyä heikentävä tila, kuten elinsiirto tai akuutti syöpähoito ja vaikea krooninen keuhkosairaus. Toiseen ryhmään kuuluvat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen maksasairaus.

Perjantaina THL julkistaa loput listalle kuuluvat taustasairaudet.

”Verkkosivulla kerrotaan kunkin sairauden kohdalla, miksi sairaus on listalla ja kuinka paljon se kohottaa riskiä joutua sairaalaan, teho-osastolle tai kuolla koronavirustautiin. Lisäksi sivulla kerrotaan, minkä laatuinen taudin pitää olla, että riski erittäin vakavaan tai vakavaan koronavirustautiin on kohonnut. Lisäksi kerrotaan lääkkeiden mahdollisesta vaikutuksesta.”

Lista on koottu Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautienehkäisy ja -valvontakeskuksen antamien suositusten pohjalta. Lisäksi järjestystä varten on käyty läpi lukuisia kansainvälisiä tutkimuksia.

Euroopan komission antoi jäsenmaille lokakuussa 2020 ehdotuksia erilaisista kroonisista sairauksista, joita sairastavat tulisi rokottaa ennen muuta väestöä. Esimerkkejä näistä sairauksista olivat sairaalloinen lihavuus, verenpainetauti, astma ja sydänsairaudet.

Leinon mukaan ehdotukset on otettu myös Suomen sisäisessä järjestyksessä huomioon. Hän ei kuitenkaan kommentoi rokotusjärjestystä yksityiskohtaisesti ennen verkkosivujen julkaisua.

”Monet näistä luetelluista riskitekijöistä ovat päällekkäisiä. Esimerkiksi lihavuus, 2. tyypin diabetes ja kohonnut verenpaine. Me olemme yrittäneet eritellä niitä toisistaan”, Leino sanoo.

Sen hän vahvistaa, että pelkkää verenpainetautia tai vain ajoittain hoitoa vaativaa astmaa ei Suomessa lasketa priorisointilistalle kuuluviksi.

Sama koskee raskaana olevia, vaikka komissio onkin nostanut heidät ehdotukseksi muuta väestöä aiemmin rokotettavasta ryhmästä.

”Kyllä raskaana olevilla on varmasti raskauden loppuvaiheessa suurempi riski saada vakavampi koronavirustauti, koska silloin muun muassa hengitystilavuus on pienempi. Itse kuitenkin ajattelen niin, että raskaus on ohimenevä tila, ja ellei ole muita riskitekijöitä, rokotusta voi siirtää. Imettäessä rokotteen voi hyvin ottaa.”

Leino arvio, että sikäli rokotukset jatkuvat lähes ikäjärjestyksessä, että 60–69-vuotiaissa on paljon riskiryhmäläisiä.

Siihen, milloin rokotusta tarjotaan millekin ryhmälle, vaikuttavat rokotteiden saatavuuden lisäksi myös rokotteen suojateho ja turvallisuus eri kohderyhmille sekä myyntiluvan ehdot muun muassa siitä, minkäikäisille rokotetta voi antaa. Rokotuksia voidaan tehdä myös samanaikaisesti eri rokotteilla.

Keskiviikkona THL:n nimittämä kansallinen rokotus­asiantuntijaryhmä kertoi suosittelevansa, että ensi viikolla Suomeen saapuvaa Astra Zenecan adenovirus­vektorirokotetta käytetään toistaiseksi alle 70-vuotiaiden rokottamiseen.

Yli 70-vuotiaita pyritään rokottamaan jo käytössä olevilla mRNA-koronarokotteilla.

THL tekee verkkosivun lisäksi kunnille listan sairauksista ICD-tautiluokituksen mukaisesti. Listan avulla kunnat pystyvät ryhmittelemään kuntansa asukkaat ja lähettämään kutsuja rokotuksiin.

”Riskiryhmäläisten kartoittaminen ja rokottaminen tekee rokotusjärjestyksestä esimerkiksi pelkkää ikäperustaista järjestystä oikeudenmukaisemman”, Leino sanoo.

Hän kertoo, että riskiryhmien listaamisen jälkeen THL alkaa pohtia jäljellä olevien rokotuksia. Listaamisessa kestää, sillä muun muassa virusmuunnoksista kaivataan lisätietoa.