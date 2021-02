Onnettomuudet

Alueella oli merivartioston mukaan 14 astetta pakkasta ja pohjoistuulta seitsemän metriä sekunnissa. Merivartioston mukaan mies oli olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa.

Rahtialukselta hyiseen mereen pudonnut pelastusliivitön mies pelastettiin perjantain vastaisena yönä Suomenlahdella, merivartiosto kertoo. Putoamisesta pelastamiseen ehti kulua lähes tunti.

Suomenlahden merivartiosto kertoi tapahtumista perjantaiaamuna Twitterissä ja tiedotteessa.

Merivartiosto sai yöllä hieman kolmen jälkeen ilmoituksen, jonka mukaan ankkurissa olevalta rahtialukselta oli pudonnut mies Pernajan saaristossa Orrengrundin saaren eteläpuolella ulkomerellä.

Alus pyysi apua mereen pudonneen ihmisen pelastamiseen. Alueella oli merivartioston mukaan 14 astetta pakkasta ja pohjoistuulta seitsemän metriä sekunnissa.

Mies saatiin pelastettua noin 50 minuuttia putoamisen jälkeen jäälautalta, merivartiosto kertoo. Mies poimittiin onnettomuusaluksen pelastusveneeseen, mistä hänet siirrettiin luotsiveneellä Orrengrundin saaressa odottavaan helikopteriin.

Merivartiosto kuvailee miehen olleen olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa. Hänet kuljetettiin jatkohoitoon sairaalaan.

Mies putosi laivasta mereen, kun merellä oli ollut käynnissä operaatio, jossa siirrettiin rahtia aluksesta toiseen.

”Siinä on siirron päättyessä tarkastettu lastimerkkejä toisesta aluksesta. Tarkastaja on jollain tavalla kurkotellut ulkopuolelle laivalta ja tippunut siinä tilanteessa veteen”, kertoo meripelastusjohtaja Elmeri Rytkönen Helsingin Meripelastuskeskuksesta.

”Häntä on ensin pidetty köysillä veden pinnalla. Jossain vaiheessa hän ei enää jaksanut olla niissä, joten hän on siirtynyt ilmeisesti veden kautta jäälautalle ja ollut siinä jäälautalla loppuajan.”

Rytkönen arvioi, että miehen mahdollisuudet pelastua olisivat olleet heikot, jos tämä olisi ollut koko 50 minuuttia vedessä.

”Se on pitkä aika. Se, että hän on päässyt jäälautalle, on ollut se pelastumisen edellytys. Jos vedessä olisi ollut tuon aikaa, ei varmaan olisi ollut pelastettavissa tai olisi ollut paljon huonommassa kunnossa”, Rytkönen sanoo.

Miehellä oli yllään talvivaatteet. Hänellä ei ollut pelastusliiviä.