Viikonloppuna sää on koko maassa melko samanlainen: päivisin pakkasta noin kymmenen astetta tai vähän enemmän. Aurinkokin voi paistaa.

Viikko on kulunut kipakassa pakkassäässä Etelä-Suomea myöten. Aiemmat ennusteet lupasivat myös viikonlopuksi pääkaupunkiseudulle reippaita noin 16–17 asteen pakkasia.

Viikonlopun lähestyessä ennusteiden pakkaslukemat ovat hieman laskeneet, mikä voi olla monelle viikonlopuksi hiihto- tai ulkoiluretkeä suunnitelleelle hyvä uutinen.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että päivälämpötilat olisivat kymmenen asteen korvilla, sunnuntaina ehkä pikkuisen alle kymmentä astetta”, sanoo päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen Ilmatieteen laitokselta.

”Se on aika paljon kiinni pilvisyydestä. Tässä säätyypissä, kireässä pakkassäässä, se pilvisyys on vaikeampi ennustaa. Jos on selkeämpää, pakkanen voi olla pikkuisen kireämpääkin, mutta jos tulee pilvi päälle, voi olla vähän lauhempaa.”

Viikonlopun yöt ovat selvästi kylmempiä. Yön jäljiltä lämpötilat voivat olla aamusella 15 asteen tuntumassa etelärannikollakin. Uudenmaan pohjoisosissa mittari voi olla aamun valjetessa lähellä 20 pakkasastetta. Päivän edetessä sää lauhtuu.

Viikonloppuna tuuli on kohtalaista. Aurinkokin tulee näkyviin.

”Tällä hetkellä näyttää, että lauantai olisi aurinkoisempi päivä kuin sunnuntai. Sunnuntai näyttää aika pilviseltä, mutta jää nähtäväksi millainen se lopulta on”, Tuovinen sanoo.

Ilmatieteen laitoksen ennusteet näyttävät viikonlopuksi koko maahan suunnilleen samanlaista säätä kuin Etelä-Suomeen.

”Ei ole suuria eroja lämpötiloissa tällä hetkellä. Ja koko maassa lauantai näyttäisi oleva aurinkoisempi päivä kuin sunnuntai”, Tuovinen sanoo.