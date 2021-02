Pelastustyöt ovat käynnissä. Paikalla on kaksi helikopteria, kävelijöitä ja pelastuskoiria. Aluetta kuvataan lämpökameralla.

Kolarissa sijaitsevassa Äkäslompolossa on tapahtunut lumivyöry noin puoli neljän aikaan iltapäivällä. Lumivyöry tapahtui Pirunkurussa, joka sijaitsee Ylläksellä.

Lunta tuli rinnettä alaspäin muutama sata metriä, kertoo päivystävä palomestari Lauri Manninen. Lumen vyöryminen pysähtyi puurajaan.

Mannisen mukaan alueella on havaittu ennen vyöryä kaksi vaeltajaa.

”Emme ole pystyneet varmistamaan ovat henkilöt lumen alla vai jossain muualla”, Manninen sanoo.

”Ongelma on se, että tämä on sen verran jyrkkä kohta, että sinne joudutaan mennä lumikengillä. Eteneminen on hidasta.”

Ruutukaappaus Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta.­

Ilmatieteen laitoksen mukaan Ylläksellä on tällä hetkellä huomattava lumivyöryvaara. Asteikolla 1–5 taso on Ylläksellä ja Levillä kolme. Kyse on laitoksen mukaan vaarallisista lumivyöryolosuhteista.

Ylläs ski resort -hiihtokeskus luokittelee tämän hetkisen lumivyöryvaaran niin ikään huomattavaksi. Se kehottaa nettisivuillaan välttämään jyrkkyydeltään yli 30-asteisia rinteitä.

