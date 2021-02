Syy rokotustahdin eroihin on rokotteiden saatavuudessa, kunnista kerrotaan.

Ikäihmisten rokotukset koronavirusta vastaan etenevät Suomessa, mutta eri tahtiin eri kunnissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotusrekisterin mukaan tähän mennessä ensimmäisen rokotteen saaneiden osuudet yli 80-vuotiaiden joukossa vaihtelevat suuresti kunnittain. Merkittäviä eroja on myös isojen kaupunkien välillä.

Koko maan tasolla ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 15,8 prosenttia kaikista 80 vuotta täyttäneistä. Esimerkiksi Turussa on rokotettu keskimääräistä ripeämmin. Siellä 27 prosenttia 80-vuotiaista ja sitä vanhemmista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Sen sijaan Oulussa vain viisi prosenttia 80 vuotta täyttäneistä on saanut rokotteen.

Myös pääkaupunkiseudulla ikäihmisten rokotustilanteessa on vaihtelua. Espoossa on rokotettu 21 prosenttia, Helsingissä 23 prosenttia, mutta Vantaalla jo 31 prosenttia 80 vuotta täyttäneistä asukkaista.

Toistaiseksi ikäihmisten rokotukset ovat Espoossa keskittyneet yli 85-vuotiaisiin, kertoo Espoon perusturvajohtaja Sanna Svahn. Yli 85-vuotiaista espoolaisista noin 37 prosenttia on saanut Svahnin mukaan rokotteen ja 80 vuotta täyttäneiden ryhmään päästään viikolla 7, joka alkaa 15. helmikuuta.

”En osaa sanoa, voiko THL:n tiedoissa olla viivettä. Rokotteitahan on jaettu alueille riskiryhmien kokojen mukaan. Se on varmasti yksi asia. Mehän toki olemme jakaneet kaikki rokotteet, mitkä olemme saaneet, rokotusjärjestyksen mukaisesti”, Svahn sanoo.

Vantaalla sen sijaan rokotetaan jo tänä vuonna 80 vuotta täyttäviä ja sitä vanhempia. Vantaan koronarokotustoiminnan vastuuhenkilön Piia Niemi-Mustosen mukaan rokotustoiminta on sujunut hyvin.

”Olemme edenneet kansallisen rokotusjärjestyksen mukaisesti ja kutsuneet aktiivisesti meidän ikääntyneitä asukkaitamme rokotuksiin kirjeitse ja puhelimitse. Lisäksi olemme jalkautuneet rokottamaan ikääntyneitä kuntalaisiamme esimerkiksi palvelutaloihin”, Niemi-Mustonen kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

THL:n rokotusrekisterin mukaan Jyväskylässä 80 vuotta täyttäneistä rokotteen on saanut vasta kahdeksan prosenttia.

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluiden ylilääkäri Johanna Tuukkasen mukaan THL:n tilastot eivät ole välttämättä ajan tasalla. Tuukkasen mukaan 11 prosenttia 80 vuotta täyttäneistä jyväskyläläisistä on saanut koronarokotteen.

Sekä Jyväskylästä että Oulusta kerrotaan, että syy hitaampaan rokotustahtiin on ollut se, että rokotteita on saatu väestömäärään nähden vähemmän kuin monilla muilla alueilla.

Tuukkasen mukaan Jyväskylässä on nyt rokotettu hoivayksiköissä asuvat ihmiset. Ensi viikolla siellä aloitetaan tänä vuonna 85 vuotta täyttävien ja sitä vanhempien itsenäisesti ilman hoivapalveluja asuvien rokottamiset. Kotihoidon ikääntyneet asiakkaat rokotetaan kotikäyntien yhteydessä tulevien viikkojen aikana.

Oulussa ovat vielä käynnissä ympärivuorokautisessa hoidossa olevien rokotukset. Ne saadaan päätökseen ensi viikolla.

Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan kotona asuvia 80 vuotta täyttäneitä päästään rokottamaan ennakoitua aiemmin tällä viikolla tulleiden THL:n uusien linjauksien ansiosta.

THL:n nimittämä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) suositteli, että kaikkien Suomessa käytössä olevien koronarokotteiden annosväliä pidennetään 3–4 viikosta 12 viikkoon. Annosväliä pidentämällä yhä useampi väestöryhmä pääsee rokotusten piiriin.

Lisäksi KRAR suositteli, että Astra Zenecan koronavirusrokotetta käytetään vain alle 70-vuotiaiden rokottamiseen. Siten esimerkiksi Oulussa käytössä olevat Pfizerin ja Biontechin rokotteet menevät kaikki nyt ikäihmisille.

”Koko ensi viikon rokotemäärä olisi mennyt aiempina viikkoina rokotettujen työntekijöiden ja asukkaiden tehosteannoksiin. Nyt se kaikki voidaan käyttää ykkösannosten antamiseen ikääntyneille”, Mäkitalo kertoo.

”Viikolla 7 meillä alkaa kotona asuvien yli 80-vuotiaiden ja heidän omaishoitajiensa ja samassa taloudessa asuvien ikääntyvien rokotukset. Muutoksen ansiosta heidän rokottamisensa aikaistui noin kahdella viikolla.”

Porvoossa rokotuksen on saanut jo noin 40 prosenttia 80 vuotta täyttäneistä. Sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikön Salla Paavilaisen mukaan Porvoossa päästiin varhain rokottamaan kotihoidon asiakkaita ja muita yli 80-vuotiaita kuntalaisia. Hän uskoo, että rokotteiden saatavuus on suurin syy kuntien välisiin eroihin rokotusten etenemisessä.

”Kyllähän kaikki rokottavat sen, mitä rokotteita tulee. Kyllähän meilläkin toive ja kapasiteetti olisi rokottaa paljon enemmänkin”, Paavilainen sanoo.