Suomessa on pandemiasta huolimatta useita satoja vaihto-opiskelijoita – ”Kriisin alku­vaiheesta asti nuoria ihmisiä on pyydetty tekemään suuria uhrauksia”, sanoo ranskalainen opiskelija

Moni korkeakoulu on hiljattain keskeyttänyt uusien vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisen. Useissa kaupungeissa on havaittu tartuntaryppäitä vaihto-opiskelijoiden joukossa. ”Toivon, ettei tämä tapaus heikennä vaihto-opiskelijoiden mainetta”, sanoo Jyväskylässä asuva saksalainen opiskelija.

Matkustelua, uusia kavereita ja kokemuksia, juhlia, opintoja.

Sellaista vaihto-opiskelu on monille korkeakouluopiskelijoille, mutta nyt on toisin. Koronavirus on tehnyt ihmisten tapaamisesta ja matkailusta hankalaa. Luennotkin pidetään valtaosin etäyhteyksien avulla.

Kuka haluaisi olla tällaisessa tilanteessa vaihto-opiskelijana vieraassa maassa?

Ranskalainen Marion Ducreux, saksalainen Tilman Seeßelberg ja sveitsiläinen Tamara Bütler haluavat, eivätkä he ole ainoita.

Useissa suomalaisissa korkeakouluissa on tällä hetkellä vaihto-opiskelijoita pääasiassa muista Euroopan maista. Esimerkiksi Helsingin ja Tampereen yliopistoihin on saapunut kumpaankin noin 200 vaihto-opiskelijaa kevätlukukaudeksi.

22-vuotias Ducreux tuli Suomeen elokuussa ja edistää kasvatuspsykologian maisteriopintojaan Helsingin yliopistossa ensi kesään saakka.

”Suomi ja muut Pohjoismaat ovat tällä alalla Ranskaa edistyneempiä. Siksi halusin tulla tänne vaikka koronaviruskriisi onkin meneillään”, Ducreux sanoo.

Seeßelberg saapui Suomeen reilu kuukausi sitten. Hän tekee logistiikan opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kevätlukukauden ajan.

Sekä Ducreux että Seeßelberg kertovat olevansa onnekkaita saadessaan olla pandemian keskellä Suomessa. Tautitilanne on parempi kuin kotimaassa ja rajoitukset löyhempiä.

”Täällä voi tehdä paljon enemmän asioita kuin Saksassa, kuten esimerkiksi lähteä vaeltamaan useamman kuin yhden henkilön kanssa. Olen nauttinut siitä”, Seeßelberg sanoo.

”Yritän ulkoilla mahdollisimman paljon ja suunnittelen, että lähtisin jossain vaiheessa muutamaksi viikoksi Lappiin”, kertoo Tilman Seeßelberg. Hän asuu opiskelija-asuntolassa Jyväskylän Kuokkalassa.­

Ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat ovat nousseet esiin viime aikoina raportoitujen koronavirustartuntojen yhteydessä.

Jyväskylässä virus on päässyt leviämään erityisesti opiskelijoiden keskuudessa. Muutama viikko sitten Heidi’s Bier Bar -ravintolassa järjestettiin etenkin kansainvälisille opiskelijoille mainostettu tapahtuma. Ulkomaisen toimijan järjestämä tapahtuma oli ravintolaketjun mukaan virallisesti peruttu. Paikalla oli illan aikana silti noin 150 henkilöä.

Jyväskylän yliopistoon on alkuvuonna tullut lähes 150 vaihto-opiskelijaa ja Jyväskylän ammattikorkeakouluun noin 60.

”Kaikki tietämäni vaihto-opiskelijat ovat karanteenissa”, sanoo Jyväskylän yliopistossa viestinnän opintoja tekevä vaihto-opiskelija Bütler.

Hänen kämppäkaverinsa osallistui juhliin ja sai tartunnan. Myös Bütlerin toisella kämppäkaverilla on tartunta. Tammikuun alussa Suomeen tullut Bütler on itse karanteenissa.

”Suurin osa vaihto-opiskelijoista on täällä aika järkyttyneitä. Uskon, että tämä oli kaikille opetus, eikä tällaista enää tapahdu.”

Myös ainakin Vaasassa, Tampereella ja Helsingissä on todettu useita tartuntoja vaihto-opiskelijoiden keskuudessa. Tampereella tartuntoja todettiin tammikuun loppupuolella noin 20 vaihto-opiskelijalla. Helsingin vaihto-opiskelijoita koskevaan tartuntaryppääseen liittyy torstaisten tietojen mukaan 25 tartuntaa.

Helsingin Pasilassa asuva Ducreux ymmärtää, että vaihto-opiskelijat eri puolella Suomea alkavat olla väsyneitä rajoituksiin. Hän on itsekin kyllästynyt niihin.

”On tärkeää suojata ikäihmisiä, mutta samalla ajattelen, että kriisin alkuvaiheesta asti nuoria ihmisiä on pyydetty tekemään suuria uhrauksia. Kaipaan itsekin juhlia ja suurten kansainvälisten illalliskutsujen järjestämistä.”

”Voin sanoa, että koronavirustilanne ahdistaa monia opiskelijoita”, ranskalainen Marion Ducreux, 22, sanoo. Hän asuu opiskelija-asuntolassa Helsingin Pasilassa.­

Syksyllä Ducreux ennätti nähdä Helsingin yöelämää. Sitten iski epidemian toinen aalto. Nyt 22-vuotias Ducreux viettää vapaa-aikaansa lähinnä kämppäkavereidensa kanssa. Silloin tällöin hän käy muiden opiskelijoiden kanssa kahvilassa, ravintolassa tai baarissa. Turvallisesti ja pienessä porukassa, Ducreux sanoo.

”On tosi hienoa ja tärkeää päästä välillä pois omasta huoneesta ja nähdä ihmisiä. Mitään virallisia tapahtumia ei saa järjestää. Kyse on epävirallisista kokoontumista eikä missään tapauksessa mistään suurista juhlista.”

Saksalainen Seeßelberg ei ollut tietoinen Jyväskylässä järjestetystä tapahtumasta. Hän ei olisi sinne muutenkaan mennyt.

Seeßelberg pitää juhlimisesta mutta sanoo, ettei halua ottaa riskiä tartunnan saamisesta tai viruksen levittämisestä.

”Toivon, ettei tämä tapaus heikennä vaihto-opiskelijoiden mainetta. Itse en ole törmännyt toistaiseksi huonoon käytökseen.”

Sitä toivoo myös sveitsiläinen 24-vuotias Bütler.

”Me kaikki vaihto-opiskelijat voimme vaikuttaa ihmisten käsityksiin ja osoittaa käytöksellämme, ettemme ole täällä vain juhlimassa vaan opiskelemassa.”

Koronapandemian takia Suomeen on tullut ja täältä on lähtenyt selvästi tavallista vähemmän vaihto-opiskelijoita.

Syyslukukaudella ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita oli Suomessa noin kolmannes tavanomaisesta määrästä. Pandemia näyttää vaikuttaneen voimakkaammin Suomesta lähteneiden kuin tänne saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrään, kertoo vastaava asiantuntija Anni Kallio Opetushallituksesta.

Opetushallitus kerää parhaillaan tietoa Suomessa tällä hetkellä olevista vaihto-opiskelijoista.

Loppusyksystä näytti, että Suomeen olisi tulossa kevätlukukaudeksi jopa 3 800 vaihto-opiskelijaa. Tiedot perustuvat korkeakouluille marraskuussa tehtyyn kyselyyn.

”Nämä kaikki vaihtojaksot eivät varmasti ole toteutuneet. Kyselyn jälkeen epidemiatilanne muuttui paljon ja peruutuksia on tehty. Todellisuudessa luku voi jäädä arviosta puoleen tai vieläkin pienemmäksi”, Kallio sanoo.

Korkeakoulut päättävät itse vaihto-ohjelmien keskeyttämisestä. Ainoastaan yksi korkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, kertoi marraskuussa peruuttaneensa kaikki sinne suunnitellut kevään vaihtojaksot.

Pandemian alussa virustartunnat pääsivät leviämään Suomessa ulkomailta tulleiden ihmisten kautta. Myös tämän vuoden alussa terveysviranomaiset ovat painottaneet rajojen terveysturvallisuuden merkitystä. Miksi korkeakoulut ovat alkuvuonna vastaanottaneet ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita vaikka tartuntatautitilanne ei ole hellittänyt?

”Kansainvälisyys on oleellinen osa yliopiston toimintaa. Moniin opetusohjelmiin myös kuuluu kansainvälisyysosaamista tai vaihtojaksoja”, sanoo Tampereen yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Marja Sutela.

Jyväskylän yliopiston koulutuspalvelujohtajan Mari Ikosen mukaan päätös vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisesta tehtiin syksyllä.

”Päätös tehtiin sen hetkisen epidemiatilanteen valossa”, hän kirjoittaa sähköpostitse.

Korkeakoulujen mukaan vaihto-opiskelijoiden saapuminen Suomeen on suunniteltu huolellisesti. Heitä on ohjeistettu viranomaisrajoituksista ja etäopetuksesta jo ennen maahantuloa sekä lukuisia kertoja maahantulon jälkeen, sanoo vararehtori Sutela.

Samaa kerrotaan Jyväskylän ja Helsingin yliopistoista.

”Me olemme tiedottaneet, neuvoneet ja ohjanneet opiskelijoita maahantuloon liittyvistä karanteeniohjeista ja pandemialta suojautumisesta”, sanoo Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden päällikkö Minna Koutaniemi.

Rajavartiolaitoksen mukaan opiskelu on välttämätön syy Suomeen saapumiseen. Ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden tulo Suomeen on siis täysin sallittua.

Ainakin yhdeksän ammattikorkeakoulua ja neljä yliopistoa ovat hiljattain keskeyttäneet ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden saapumisen. Suurin osa kevätlukukaudeksi tulleista vaihto-opiskelijoista on kuitenkin saapunut Suomeen jo vuoden alussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositteli tiistaina, että lyhytaikainen opiskelijavaihto ulkomailta Suomeen keskeytetään. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen mukaan lyhyet opiskelijavaihdot keskittyvät lähinnä sosiaalisen kanssakäymiseen, kun kurssit järjestetään etänä.

”Tämä lisää tartuntojen leviämisriskiä”, Salminen sanoi tiedotteessa.

Uusia opiskelijoita ei tälle lukukaudelle oteta enää vastaan esimerkiksi Itä-Suomen, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa sekä Tampereen ja Jyväskylän ammattikorkeakouluissa.

Helsingin yliopistoon on sen sijaan tulossa kevään aikana vielä noin 30 opiskelijaa.

”Me olemme päättäneet jatkaa tavalliseen tapaan, sillä kyseessä ei ole mitkään lyhyet vaihdot, vaan he tulevat Suomeen usean kuukauden ajaksi”, Koutaniemi sanoo.

Pian 23 vuotta täyttävä Seeßelberg on toistaiseksi tutustunut vain unkarilaiseen ja tšekkiläiseen kämppäkaveriinsa ja omaan tuutoriinsa. Muita hän ei ole vielä tavannut.­

Ducreux sekä Seeßelberg kertovat jo sopeutuneensa vaihto-opiskeluun pandemia aikana. Vaikka kurssit ovat etänä, ne ovat olleet antoisia.

Ducreux’n on tarkoitus tehdä Suomessa vielä kevään aikana työharjoittelu, mutta paikan löytäminen on vaikeaa. Seeßelberg taas kertoo jo pohtivansa vaihtoaikansa pidentämistä.

”Riippuu siitä, miten tilanne kehittyy Saksassa ja muualla. Saa nähdä.”