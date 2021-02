Suomenlahden merivartiostosta kerrotaan, että alkuvuonna jäihin putoamisista aiheutuvia tehtäviä on ollut etenkin viikonloppuisin valoisaan aikaan, kun ihmiset ulkoilevat. Lauantaina aamulla Helsingissä luistelija putosi jäihin Harakan saaren eteläpuolella, mutta pääsi itse ylös ja rantaan.

Vaikka viime viikoilla on ollut koviakin pakkasia, voivat jäät olla pakkasesta huolimatta edelleen heikkoja muistuttaa Suomenlahden merivartiosto.

”Jään laatu vaihtelee jopa aivan rantojen läheisyydessä. Jäihin pudottaessa hypotermia uhkaa heti”, merivartioston Facebookiin jaetussa päivityksessä kerrotaan.

Meripelastusjohtaja Marko Siro Suomenlahden merivartiostosta kertoo, että alkuvuonna jäihin putoamisista aiheutuvia tehtäviä on ollut etenkin viikonloppuisin valoisaan aikaan, kun ihmiset ulkoilevat.

Helsingissä vaaranpaikkoja ovat esimerkiksi kaupungin edustalla sijaitsevat laivaväylät, joilla liikennöidään säännöllisesti. Suomenlahden merivartioston mukaan esimerkiksi jäät ovat Suomenlahden alueella edelleen vaarallisen heikkoja.

Lauantaina aamulla Helsingissä luistelija putosi jäihin Harakan saaren eteläpuolella, mutta pääsi itse ylös ja rantaan.

”Voi arvella, että luistelijan varautuminen oli varmaankin hyvällä tasolla. Laivaväylien lähialueet ovat kuitenkin alueita, joissa luistelua ei kannattaisi harrastaa”, Siro sanoo.

Siro suosittelee, että jäällä kannattaisi liikkua mieluiten jalkaisin jäätä tunnustellen eikä esimerkiksi hiihtäen tai moottorikelkalla, joilla voi ajautua huomaamattaan keskelle heikkoja jäitä. Kuluneen viikon maanantaina Pikkalanlahdella moottorikelkka vajosi jäiden läpi. Kaksi kyydissä ollutta joutuivat veden varaan, mutta pääsivät nousemaan jäälle ja sivulliset auttoivat heidät rantaan.

”Nyt alkaa joillain alueilla olla lahtien pohjukoissa kiintojääkausi, mutta jää on aina petollista ja siksi jäillä liikkujan tulee varautua jäihin putoamiseen.”

Kiintojää on merijäätä, joka on pysyvästi rannikon tuntumassa ja on kiinnittynyt saariin, kareihin tai matalikkoihin.

Vaihtelevat sääolosuhteet vaikuttavat jäätilanteeseen. Vesialueiden päälle satanut lumimassa toimii veden jäätymistä hidastavana eristeenä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen.

”Kun jää alkoi alkutalvesta muodostua ja esimerkiksi maan eteläosissa satoi nopeasti paksuhko lumipeite, jää ei päässyt paksuuntumaan ja koventumaan vaikka olikin pakkasta”, Tuovinen sanoo.

Sama ilmiö vaikuttaa vesien jäätymiseen yhä, koska lumet eivät ole sulaneet pois.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) julkaisee verkossa kolme kertaa kuukaudessa tuoreet vesistöjen jäänpaksuushavainnot. Havainnot edustavat kuitenkin vain kyseistä mittauspaikkaa ja ajankohtaa ja ovat siten ohjeellisia. Tammikuun lopulla jään paksuus vaihteli mittauspaikoilla Petäjäveden 13 senttimetristä Kilpisjärven 55 senttimetriin.

Pienin kantava teräsjään paksuus on yksin kulkevalle ihmiselle vähintään viisi senttiä, mielellään kymmenen. Teräsjää on tumman sinertävää ja lasimaista ja se muodostuu suoraan vedestä.

Ilmatieteen laitos raportoi puolestaan merialueiden jäätilanteesta.

Helmikuun ensimmäisenä päivänä Saaristomerellä oli laitoksen mukaan sisäsaaristossa uutta jäätä ja paikoin ohutta tasaista jäätä. Läntisellä Suomenlahdella oli sisäsaaristossa uutta jäätä ja ohutta tasaista jäätä. Itäisellä Suomenlahdella oli 10–25 cm paksua kiintojäätä ja ulompana uutta jäätä.

Jäillä kulkijalle vaaranpaikkoja voivat olla virtaavat vedet kuten joet, kapeikot ja salmet, karikot, niemenkärjet, jokien ja purojen suistot sekä äkkijyrkästi veteen pudottavien rantapenkereiden vierustat.

Muita vaaranpaikkoja ovat muun muassa teollisuuslaitosten ja asutuskeskusten viemäreiden laskualueet, joissa jää on heikkoa lämpimän päästöveden ja virtauksen takia. Lisäksi sillat, laiturit ja jäissä makaavat alukset sitovat lämpöä ja synnyttävät virtauksia, jotka heikentävät jäätä niiden lähituntumassa.

Jos putoaa jäihin on tärkeää pysyä rauhallisena ja huutaa apua, merivartiosto painottaa.

Jään särkeminen tulee aloittaa tulosuuntaan. Jäihin putoajaa auttavat naskalit, joilla voi vetää itsensä kestävän jään päälle. Jään päälle päästyä turvaan tulisi kieriä, ryömiä ja kontata kunnes on varmasti kestävällä jäällä.