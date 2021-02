Rikosepäilyt koskevat viininmyyntiä ulkomailta Suomeen.

Tunnettua suomalaista viininviljelijää ja viinialan yrittäjää Juha Berglundia epäillään törkeästä alkoholirikoksesta.

Rikosepäily koskee HS:n tietojen mukaan Berglundin ja hänen perheensä omistaman ranskalaisen Carsin-viinitilan Suomeen suuntaamaa viininmyyntiä. Tutkinnan kohteena on ollut myös Berglundin enemmistöomistaman virolaisen verkkokaupan viininmyynti Suomeen.

Rikosepäilyt ajoittuvat muutaman viime vuoden ajalle.

Berglundit ovat myyneet 25 vuoden ajan viiniä Ranskasta Carsin-tilalta Alkoon sekä suomalaisille yrityksille ja yksityishenkilöille.

Viinialan yrittäjä Juha Berglund on myös julkaissut useita viinikirjoja ja -oppaita. Berglund perusti Decanter-viiniliikkeen vuonna 1987 ja Viinilehden vuonna 1989.

Lue lisää: Juha Berglundista, 60, koulittiin konserttiviulistia, mutta hänestä tuli viinikulttuurin edelläkävijä Suomessa.

Juha Berglund kieltäytyy kommentoimasta rikosepäilyä.

Hänen tyttärensä Nea Berglund kuitenkin vahvistaa Juha Berglundin toiminnan olevan rikostutkinnan kohteena HS:lle.

Tytär kertoo, että esitutkintaviranomainen on määrännyt hänen isänsä rikosepäilyjä koskevaan ilmaisukieltoon.

”Tiedän, että hänet on haettu kuulusteluun. Lisäksi tiedän, että asiassa on tehty kotietsintöjä ja että rikosnimikkeenä on törkeä alkoholirikos”, Nea Berglund sanoo.

HS on saanut rikosnimikkeelle vahvistuksen myös toisesta lähteestä.

Nea Berglund toimii Berglundien ranskalaista Carsin-viinitilaa pyörittävän yhtiön toimitusjohtajana. Häntä ei ole kuulusteltu esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä.

Nea Berglundin mukaan perhe on noudattanut alkoholimyynnissä viranomaisten ohjeita.

Tulli tutkii parhaillaan useiden muidenkin netin kautta alkoholia suomalaisille myyvien yritysten toimintaa. HS kertoi marraskuussa, että tutkinnan kohteena on yli kymmenen yritystä.

Tutkintapyyntöjä firmoista teki viime syksynä Valvira.

Se haluaa tutkintapyynnöillään tuomioistuimen linjauksen siitä, voivatko ulkomaiset firmat myydä alkoholia suomalaisille niin, että yritykset myös ovat osaltaan mukana kuljetuksessa, maahantuonnissa ja tuotteen luovutuksessa ostajalle Suomessa.

Asiaa koskeva lainsäädäntö on viranomaisten ja alan toimijoiden mukaan epäselvä.

”Koemme joutuneemme viranomaisten välikappaleeksi tilanteessa, jossa poliittiset päättäjät eivät ole löytäneet yhteisymmärrystä. On käsittämätöntä, että yksittäinen yrittäjä joutuu esitutkinnan kohteeksi ennakkopäätöksen saamiseksi”, Nea Berglund sanoo.

Tulli kieltäytyy kommentoimasta yksittäistä rikostutkintaa esitutkinnan aikana.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoo yleisellä tasolla, että Valviran tekemistä tutkintapyynnöistä on käynnistynyt esitutkintoja ja ne ovat yhä kesken.

Lue lisää: Suomalaiset innostuivat tilaamaan netistä halpaa alkoholia korona-aikaan – nyt Tulli tutkii verkkokauppoja ja epäilee niitä rikoksista.

Suomi on joutumassa Euroopan unionin syyniin alkoholin etämyynnin rajoittamisen takia. EU:n komissio on jo aikaisemmin lausunut, että Suomen alkoholin etämyyntikielto rikkoo tavaroiden vapaan liikkumisen periaatetta vastaan.

Nyt komissio on ilmoittanut aloittavansa niin sanotun EU Pilot -menettelyn, jossa se pyytää Suomelta selvitystä, rikkooko maa unionin oikeutta.

Pilot-menettelyssä selvitetään, estääkö Suomi tavaroiden vapaata liikkuvuutta kieltämällä alkoholijuomien etämyynnin toisista jäsenmaista.