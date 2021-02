Suomessa on noin 300 000 ihmistä, jotka sairastavat jotain tuhansista harvinaisista taudeista. Tärkeätä on saada diagnoosi, sanoo heidän etujärjestönsä.

Jotain oli terveydessä pahasti vialla. Päätä särki ja olo tuntui ikuiselta krapulalta.

Akaalainen Riitta Pietikäinen tietää, miltä tuntuu harvinaisen sairaus, jonka nimen löytämiseen ja etsintävaiheen vääriin arvioihin kuluu vuosia. Samoin hän tietää, miltä tuntuvat epätietoisuus ja oireet, joille lääkäritkään eivät keksi selitystä.

Muutama vuosi sitten Pietikäisellä, 49, oli jatkuvaa selittämätöntä huonovointisuutta. Ainoastaan sen kovuus vaihteli. Joskus kaupassa hänestä tuntui, että hän kaatuu ihan kohta.

Aamut olivat pahoja, silloin päänsärky tuntui erityisen pahalta. Sattui kovasti, jos hän kumartui ja nousi nopeasti ylös. Oli valo- ja ääniarkuutta sekä niskasärkyä. Välillä korvissa humisi.

Särky tuli aaltoillen, välillä oli parempiakin hetkiä. ICT-alalla työskentelevälle Pietikäiselle tuli myös sairauspoissaoloja töistä. Sairaus oli läsnä jatkuvasti.

Aivosumu on termi, jolla hän kuvaa oloaan noina vuosina. Se vei voimat.

Työterveys tutki ja teki lähetteitä. Lääkärit tutkivat, mutta syytä ei löytynyt. Pietikäinen joutui käymään myös psykologin arvioitavana, vaikka tiesi, ettei tämä pysty auttamaan. Hän tiesi, että syy ei ole mielenterveydellinen, vaan jokin muu, ehkä mekaaninen.

Hän haki apuja myös yksityiseltä puolelta sairasvakuutuksensa turvin ja päätyi magneettikuvauskoneen äärelle keväällä 2019. Ajateltiin, että sen kuvasta saattaisi olla apua. Ongelma vain oli Pietikäisen ahtaanpaikankammo.

Paikalla oli kuitenkin nuori mukava hoitaja, joka sai hänet rauhallisuudellaan voittamaan pelkonsa. Samalla ilmeni, että koneeseen pääsisi jo seuraavana päivänä.

”Se oli hoitajan ansiota, olen hänelle kiitollinen. En ehtinyt jännittää, ja kuva saatiin”, Pietikäinen kertoo.

Kuvasta ilmeni kaksi asiaa: hänen silmähermonsa ympärillä oli runsaasti aivoselkäydinnestettä ja hänen aivolisäkkeensä oli hieman litistyneessä tilassa.

Pian kuvauksen jälkeen hän sai puhelimensa näytölle tulokset ja epäillyn oireyhtymän diagnoosin. Sen lyhenne on IIH. Se tulee sanoista idiopaattinen intrakraniaalinen hypertensio ja tarkoittaa tilaa, jossa kallonsisäinen paine on koholla ilman ilmeistä syytä.

IIH ei ollut Pietikäiselle täysin tuntematon nimi, sillä hän oli nähnyt sen etsiessään itse tietoa tilastaan. Tärkeintä oli, että nyt oma paha olo sai selityksensä.

”Ajattelin, että tässä se nyt viimeinkin lukee, ja että minä en ole hullu. Ajattelin, että lähetän tämän jokaiselle lääkärille, joka on minua hoitanut ja epäillyt syyksi esimerkiksi stressiä. No en kuitenkaan lähettänyt”, Pietikäinen sanoo.

Hän oli hetken hoidossa Taysissa, mutta pyysi pian siirtoa Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, jonka Neurokeskuksessa toimii myös kansainvälinen IIH-tutkimushanke. Se helpotti.

”Olen nyt siellä seurannassa. Lääkkeiden avulla olen työkykyinen, ja terveystilanteeni pysyy vakaana, eikä esimerkiksi näkökykyni ole vaarassa. Olen pärjännyt ihan hyvin, mutta en esimerkiksi kumartele. Joskus pitää hillitä itseään, kun alkaa naurattaa. Se sattuu päähän.”

Suomessa ja maailmalla vietetään harvinaisten sairauksien päivää 28. helmikuuta. Pietikäinen haluaa kertoa omasta sairaudestaan, jotta tietoisuus siitä lisääntyisi samaa sairautta sairastavilla kuten myös lääkärikunnassa.

Hän uskoo, että Suomessa on ihmisiä, jotka sairastavat IIH-sairautta tietämättään. Pietikäinen myös haluaisi sairaudesta kärsiville käypä hoito -suositukset.

IIH on harvinainen jopa harvinaiseksi sairaudeksi. Husin alueella löydetään viidestä kymmeneen uutta tapausta vuodessa.

Suomessa sairaus katsotaan harvinaiseksi, kun sitä sairastaa enintään viisi henkilöä kymmentätuhatta asukasta kohden. Suomessa harvinaisia sairauksia sairastaa jossain elämänsä vaiheessa noin 300 000 ihmistä.

Harvinaissairauksia sairastavat järjestäytyvät järjestöihin, yhdistyksiin ja Facebook-ryhmiin, mutta saattavat tuntea, ettei oma ääni aina kanna. Tärkeintä, jos mahdollista, on saada diagnoosi, jotta oikeata hoitoa ylipäänsä voi saada, sanoo Harvinaiset-verkoston puheenjohtaja Kristina Franck.

”Sen saaminen voi viivästyä, koska kyse voi olla sairaudesta, jollaisen lääkäri näkee vain kerran elämässään. Tietoakaan ei aina löydy suomeksi, ja voi olla vaikeaa löytää oikeaa hoitoa juuri omaan sairauteensa”, hän sanoo.

Maailmalla harvinaisia sairauksia tunnetaan 6 000–8 000 erilaista. Kirjo on valtava. Sairaudet jakautuvat esimerkiksi aineenvaihduntasairauksiin, aistisairauksiin, hengityssairauksiin, ihosairauksiin ja kehitysvammaoireyhtymiin. Suomessa puolet niistä tunnistetaan lapsuudessa.

Franckin mukaan tiedon ja ymmärryksen leviäminen on tärkeätä, ja siksi hänen mielestään on rohkeata ja tärkeätä pystyä kertomaan julkisuudessakin omasta sairaudestaan, kuten Pietikäinen tekee.

”Mitä enemmän on ymmärrystä, sitä vähemmän on kauhistelua. Sitä me emme halua.”