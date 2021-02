Lähes 3 000 lennättäjää on rekisteröitynyt pakolliseen dronetoimijarekisteriin, velvoite koskee kymmeniätuhansia

Viranomaisarvion mukaan rekisteröitymisvelvoite voi koskea jopa 50 000:ta käyttäjää.

Dronejen eli lennokkien operaattoreiden on rekisteröidyttävä Traficomin ylläpitämään rekisteriin.­

Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin uuteen dronetoimijarekisteriin oli perjantaiaamuun mennessä rekisteröitynyt noin 2 750 miehittämättömien ilma-alusten lennättäjää.

Varsinaisilta kauko-ohjaajilta vaadittavaan teoriakokeeseen oli ilmoittautunut hiukan enemmän eli noin 2 850 ihmistä. Teoriakoe suoritetaan verkossa.

”Siellä on varmastikin kerhoja, yrityksiä ja vastaavia, jotka ovat rekisteröityneet yhteisökäyttäjinä ja sitten ilmoittaneet omia lennättäjiään kokeeseen”, arvelee tiiminvetäjä Patrik Söderström Traficomista.

Rekisteröityneiden määrä on toistaiseksi varsin pieni. Söderström pitää alkua kuitenkin lupaavana, sillä uusia rekisteröitymisiä on tullut tasaista tahtia noin 250 päivässä. Rekisteröityminen alkoi kaksi viikkoa sitten.

”Jos lähtee siitä ajatuksesta, että lennokkien lennättäminen painottuu kesäkauteen, kun on kaunis ilma ja on kiva olla ulkona, niin meillä on selkeästi odotus, että kesää lähestyttäessä rekisteröitymisiin voi tulla piikki.”

Miehittämättömien ilma-alusten lennättäjien määrää ei varmuudella tiedetä.

Viranomaissuunnittelun lähtökohtana on ollut noin 50 000 lennättäjää, mutta Söderström myöntää, että kyseessä on ”vain karkea arvio, joka sisältää paljon epävarmuutta”. Joka tapauksessa laitteiden ammatti- ja harrastuskäyttö kasvaa koko ajan.

EU:n uusi asetus lennokkien lennättämisestä yhdenmukaistaa säännöt kaikissa EU-maissa. Suomessa asetus tuo mukanaan sääntelyn merkittävän lisäyksen.

Kaikkien miehittämättömien ilma-alusten käyttämisestä vastaavien henkilöiden eli droneoperaattorien pitää nyt rekisteröityä dronetoimijarekisteriin. Aiemmin tämä ilmoitusvelvollisuus koski vain ammattilaisia.

Rekisteröitymisvelvollisuus koskee kaikkia kameroilla varustettujen lennokkien käyttäjiä. Sen ulkopuolelle jäävät vain ne, jotka lennättävät alle 250 grammaa painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä laitteita.

Rekisteröitymään pääsee Traficomin ylläpitämän droneinfo.fi-sivuston kautta. Uusi EU-sääntely tuli voimaan jo vuodenvaihteessa, mutta teknisten ongelmien vuoksi sivusto avautui vasta kaksi viikkoa sitten.

Lennokkien varsinaisille kauko-ohjaajille on tullut myös velvollisuus perehtyä lennättämiseen ja suorittaa verkkokoe. Kokeessa käytettävä materiaali on Droneinfo-verkkosivulla.

Kannattaa huomata, että droneoperaattori ja varsinainen laitteen kauko-ohjaaja eli dronepilotti ovat useimmiten sama henkilö, mutta he voivat olla myös eri henkilöitä.

Perheessä operaattorina voi siis olla vanhempi, ja lapsi voi toimia kauko-ohjaajana.