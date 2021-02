Ensimmäiset rokoteannokset Astra Zenecalta saapuivat Suomeen sunnuntaina. Uutinen rokotteen mahdollisesti heikommasta tehosta joitakin tautimuotoja vastaan ei THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan vaikuta Suomen rokotusjärjestykseen.

Lääkeyhtiö Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä koronavirusrokote ei vaikuta suojaavan viruksen aiheuttaman taudin lieviltä ja keskivaikeilta muodoilta, jos aiheuttajana on Etelä-Afrikasta levinnyt virusmuunnos.

Asiasta uutisoi talouslehti Financial Times (FT) lauantaina. Lehti perustaa tietonsa maanantaina julkaistavaan tutkimukseen. Tutkimus on vielä vertaisarvioimaton.

FT kertoo tutkimuksessa olleen noin 2 000 potilasta. Pian uutisen julkaisun jälkeen Astra Zeneca ja Oxfordin yliopisto vahvistivat uutistoimisto Reutersille tutkimuksen tiedot.

Lääkeyhtiön mukaan tutkimuksen alkutiedot näyttävät siltä, että rokotteella on ”rajattu teho lievää tautia vastaan kyseisen muunnoksen kohdalla”. Yhtiö on yhä luottavainen sen suhteen, että rokote suojaa vakavilta tautitapauksilta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek ei ole uutisesta kovin huolissaan.

”Tässä ei ole kyse siitä, ettei [Astra Zenecan] rokote loisi ollenkaan vasta-aineita koronaviruksen Etelä-Afrikan muunnosta kohtaan. Rokotteesta saatu suojateho ei lopu veitsellä leikaten vaan heikkenee asteittain. Kyse on siitä, paljonko vasta-aineita tarvitaan muuntuneen viruksen ja minkäkin asteisen taudin torjumiseksi”, Nohynek sanoo.

Samasta syystä virusmuunnokset eivät tekisi täysin tyhjäksi Suomessa rokotteilla saatujen vasta-aineiden suojatehoa.

”Voi olla, että muunnosten myötä syntyy enemmän lievän muodon läpäisytauteja. Rokotusten päätarkoituksena on kuitenkin estää vakavia tauteja ja suojella elämää, monet ovat unohtaneet sen. Meillä on käytössä kyllin hyvä rokote, eikä ole järkeä jättää sitä käyttämättä. Rokottamattomana riskit ovat huomattavan paljon suuremmat.”

Nohynekin mukaan uutinen ei myöskään vaikuta rokotusjärjestykseen Suomessa. Astra Zenecan rokotteella rokottaminen on tarkoitus aloittaa Suomessa helmikuun toisella viikolla.

Ensimmäiset Astra Zenecan rokoteannokset saapuivat Suomeen sunnuntaina. THL:n erityisasiantuntija Mia Kontion mukaan annoksia ensimmäisessä erässä oli yhteensä 24 000. Ensimmäisen erän rokoteannokset jaetaan tasaisesti eri sairaanhoitopiireihin.

Rokotteella on tarkoitus rokottaa perussairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvia, alle 70-vuotiaita vanhimmista ikäryhmistä alkaen sekä terveydenhuollon kantokyvyn kannalta keskeisiä sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä.

Jos toimitukset sujuvat kuten on suunniteltu, Suomeen pitäisi tulla THL:n sivujen mukaan viikolla 6 yhteensä liki 84 000 annosta Astra Zenecan, Modernan sekä Pfizerin ja Biontechin rokotetta.

Nohynekin mukaan seuraavalla viikolla yhteismäärän on tarkoitus olla 120 000, 8. viikolla 105 000 ja 9. viikolla 170 000.

Astra Zeneca painottaa, ettei se ole vielä pystynyt kunnolla varmistamaan rokotteen tehoa vakavia tautimuotoja vastaan, koska alkuvaiheen testauksissa koehenkilöt ovat terveitä ja nuoria aikuisia. He eivät yleensä sairastu vakavaan tautiin.

Koronaviruksen jatkuva muuntuminen koskettaa yhtä lailla muita rokotevalmistajia, Hanna Nohynek painottaa.

”Astra Zenecalla näitä tuloksia on tullut ilmi, sillä kyseistä rokotetta tutkitaan Britanniassa ja Etelä-Afrikassa.”

Molemmissa maissa on levinnyt laajalti tunnistettu ja tutkittu koronavirusmuunnos. Nohynek kertoo, että myös Modernan rokotteen tehon on raportoitu jonkin verran alentuneen Etelä-Afrikan koronavirusmuunnosta vastaan.

Lääkevalmistajat ovat jo valmistautuneet räätälöimään koronarokotteita. Nohynekin mukaan sekä adenovirusvektori- että mrna-rokotteisiin on kohtuullisen helppo tehdä muutoksia.

Myöhemmin selviää, tarvitaanko muuttuvaa koronavirusta vastaan esimerkiksi uusia tehosteannoksia.

Astra Zenecan rokoteteho herätti keskustelua myös tammikuun lopulla, kun saksalaislehdet Bild ja Handelsblatt uutisoivat rokotteen tehon olevan ikäihmisillä heikko, alle 10 prosentin luokkaa. Astra Zenecan mukaan tieto ei pidä paikkansa. Myös Suomessa asiantuntijat ihmettelivät tietoa.

On kuitenkin totta, että rokotteen tehosta ikäihmisillä on niukasti julkaistua tietoa. Vaikka Euroopan unionissa rokote on saanut myyntiluvan kaikille yli 18-vuotiaille aikuisille, osassa maista on suositeltu, että kyseistä rokotetta ei anneta ikäihmisille.

Nohynek painottaa, että kyseessä oli johtopäätös tiedosta, jota ei ollut.

”Jos tietoa tehosta ei ole, se ei tarkoita ettei tehoa olisi”, hän sanoo.

Suomessa rajaus tehtiin silti 70-vuotiaisiin. THL:n nimittämä kansallinen rokotus­asiantuntijaryhmä (KRAR) suosittelee, että Astra Zenecan koronavirus­rokotetta käytetään toistaiseksi alle 70-vuotiaiden rokottamiseen.

KRAR on kertonut odottavansa kattavampia tutkimustuloksia rokotteen suojatehosta ikääntyneillä ja muuttavansa suositusta tarvittaessa.