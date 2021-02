Viime syksynä Kansallisarkiston alaisuudessa käynnistynyt tutkimushanke suomalaisten elämästä ja kohtaloista Venäjällä vuosina 1917–1964 on herättänyt suurta kiinnostusta. Näin kertoo tutkimushanketta johtava historiantutkija Aleksi Mainio.

”Meille on tullut useita satoja yhteydenottoja. Ihmiset ovat hirveän kiinnostuneita tästä projektista. Monilla on suvussa esimerkiksi tarina, jossa ihminen on kadonnut jonnekin. Heitä kiinnostaisi tietää, mitä tälle ihmiselle on käynyt. Tai he ovat itse tutkineet tapausta jollain tavalla ja saaneet tietoja, jotka haluavat lähettää meille”, Mainio sanoo.

Tutkijoille voi Mainion mukaan lähettää tietoja muistitiedoista aina Venäjän turvallisuuspalvelusta FSB:stä hankittuihin sukulaisten tuomiokirjoihin saakka.

Arvokkaita lähteitä ovat esimerkiksi kirjeet, kortit, päiväkirjat, valokuvat ja asiakirjat, joiden kopioita voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen suomalaiset.venajalla@arkisto.fi.

Tutkimushankkeen ydinjoukkona ovat Mainion mukaan suomalaiset punapakolaiset, joita pakeni tai siirtyi sisällissodan loppupuolella ja sen jälkeen Neuvosto-Venäjälle noin 10 000–13 000.

”Näistä ihmisistä osa tuli kuitenkin aika pian takaisin.”

Suomalaisia punapakolaisia kuorma-autoparaatissa Moskovan Punaisella torilla päiväämättömässä kuvassa.­

Keskeisenä tutkimuskohteena ovat myös amerikansuomalaiset, joita matkusti 1930-luvulla Neuvostoliittoon 5 000–7 000.

Selkeästi suurimman ryhmän muodostavat loikkarit. Heitä siirtyi Neuvostoliittoon vähintään 15 000, jopa 20 000. Rajaliikenne oli Mainion mukaan 1930-luvun alkupuolella valtavaa.

”Suomessahan oli tuolloin suuri työttömyys, ja varsinkin pohjoisessa olot olivat monin paikoin kurjat. Samaan aikaan tuli rajan takaa propagandaviesti, että tulkaa tänne, täällä on voita ja töitä, ja että Neuvostoliitossa on työttömyys voitettu. Täällä on mahdollisuuksia ja maata ja vaikka mitä tarjolla.”

Loikkarien lähtöön vaikutti osaltaan myös Lapuan liikkeen paine suomalaisen vasemmiston piirissä 1930-luvun alkupuolella.

Tutkimuskohteisiin lukeutuvat myös ne Suomen suuriruhtinaskunnan kansalaiset, jotka jäivät Neuvostoliittoon vallankumouksen jälkeen.

Esimerkiksi Leningradista ja Kuolan niemimaalta löytyi yhteensä muutamia tuhansia suomalaisia. Joitakin kymmeniä jos ei satoja tällaisia suomalaisia asui Mainion mukaan Siperiassa ja Tyynenmeren rannikolla.

Tutkimushankkeessa luodaan tietokanta, jossa on mukana lähinnä Suomen kansalaisia tai Suomen suuriruhtinaskunnan kansalaisia.

Tietokantaan otetaan Mainion mukaan inkeriläisistä ne, jotka olivat tai olivat olleet Suomen suuriruhtinaskunnan kansalaisia.

”Alatutkimuksissa tullaan siten käsittelemään inkeriläisten historiaa. Itse asiassa tutkimushankkeessa inkeriläisistä valmistuu erikseen ainakin kaksi erillistutkimusta”, Mainio kertoo.

Suomalaisia punaupseereja vuonna Isoran leirillä vuonna 1920.­

Tutkijat erikoistuvat Neuvostoliiton eri alueisiin, joissa suomalaisia oli. Tällaisia alueita ovat muun muassa Leningradin, Petroskoin, Kuolan niemimaan, Moskovan, Uralin ja Kazakstanin seudut.

Neuvostoliiton johtajan Josif Stalinin tarkasti valvoma suuri terrori alkoi kesällä 1937 ja päättyi marraskuussa 1938. Sen aikana teloitettiin eri arvioiden mukaan yhteensä 11 000 tai jopa yli 20 000 suomalaista.

Kaiken kaikkiaan Neuvostoliitossa pidätettiin suuren terrorin aikana 1,6 miljoonaa ihmistä, joista 700 000 tuomittiin ammuttaviksi. Mittaluokan suuruutta kuvaa Mainion mukaan se, että joka päivä surmattiin 1 500 ihmistä.

SKS haastattelee Stalinin vainot kokeneita ja heidän jälkeläisiään

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa (SKS) on alkanut kaksivuotinen projekti, jossa tallennetaan Stalinin vainojen uhrien ja heidän jälkeläistensä kokemuksia osaksi suomalaista kulttuuriperintöä.

SKS:n Stalinin vainojen muistot -hankkeessa tallennetaan muistitietohaastattelujen avulla tietoja siitä, mitä vainojen uhrien vaiheista tiedetään nykyään, millaisen jäljen vainot ovat jättäneet uhrien jälkeläisiin sekä miten aiemmin pääosin vaiettuja tapahtumia on suvussa käsitelty.

”Muistamme ja unohdamme valikoivasti. Yksityiset muistot Stalinin vainoista sekä niiden uhreista ovat kulkeneet perheissä, suvuissa ja muissa yhteisöissä sillä välin, kun niistä on vaiettu julkisuudessa”, toteaa SKS:n pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen tiedotteessa.

”Syksyllä 2019 asiasta puhkesi julkinen keskustelu, jonka siivittämänä SKS haluaa nyt alkaneessa hankkeessa tallentaa suuret ja pienet muistot vainoista.”

Hankkeen haastattelut alkavat tänä keväänä. SKS on kiinnostunut ottamaan vastaan arkistointia varten kirjeenvaihtoa, päiväkirjoja ja valokuvia.

Hanke toteutetaan Koneen säätiön tuella ja yhteistyössä Kansallisarkiston suomalaisten kohtaloita Venäjällä 1917–1964 selvittävän tutkimusprojektin kanssa.