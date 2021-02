Infektioylilääkäri pitää Pohjois-Ruotsin akkutehtaan tartuntarypästä riskinä – tehtaalla havaittu yli 20 brittimuunnos­tartuntaa, ärhäkämpää virusta on saattanut kulkeutua Suomeen

Yli 200 suomalaista työskentelee akkutehtaan rakennustyömaalla, jossa ilmeni laaja tartuntaryväs.

Pohjois-Suomessa seurataan nyt huolestuneina, miten paljon Suomeen vaikuttaa Pohjois-Ruotsin Skellefteåssa sijaitsevan Northvoltin akkutehtaan rakennustyömaan tartuntarypäs.

Siinä on ollut mukana myös helpommin tarttuvan brittiläisen virusmuunnoksen tapauksia. Koko Västerbottenin alueella on nähty tartuntatapausten nopea kasvu viime viikkojen aikana.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas pitää tilannetta aitona riskinä. Tehtaalla oli 150 positiivista tapausta, joista virusmuunnosta oli 27 tapausta. Tarttuvampaa virusta on siis saattanut päätyä Suomeenkin rajan yli suomalaisten työntekijöiden mukana.

Tehtaalla työskentelee noin 1 100 ihmistä, joista suomalaisia on noin 200. Heitä tuli viime viikolla takaisin Suomeen alle 200, joista 40 on käynyt koronatestissä ja heistä yhdellätoista on todettu tartunta. Jo aiemmin löytyi kolme positiivista tartuntatapausta.

Viikon sisällä selviää, onko kyse brittiläisestä virusmuunnoksesta vai tavallisesta koronaviruksesta. Maanantain aikana selviää myös tulijoiden tartuntatilanteen tuoreet luvut, jotka todennäköisestä nousevat.

Skellefteån akkutehtaan rekrytointitilaisuus järjestettiin Raahessa lokakuussa 2019.­

”Riski on suuri, kun tehtaalla on näin laaja löydös brittimuunnoksia”, hän sanoo.

Ongelma on ollut se, että ensin koronavirustesti voi näyttää negatiivista tehtaalla tehdyssä seulonnassa, mutta kolmen päästä tulos onkin positiivinen, hän toteaa.

”Virusmuunnosta epäiltäessä on tärkeää ottaa maahan tullessa tulotesti ja sitten uudelleen kolmen vuorokauden testi”, Broas sanoo.

Hänen mukaansa olennaista nyt on tavoittaa kaikki tehtaalta Suomeen tulleet työntekijät. Tehtaalla työskentelee kuudentoista suomalaisyrityksen työntekijöitä ja kaikki paitsi yksi yritys on jo tavoitettu, Broas kertoo.

Tiedossa on työntekijöiden nimet tartuntatautijäljitystä varten ja heihin on siis pääosin jo saatu yhteys. Heitä kehotetaan testeihin, pysymään kotonaan ja heille on kerrottu, että tartuntatautiviranomainen ottaa heihin pian yhteyttä.

Tehtaalla on vielä muutama kymmenen suomalaista, mutta muuten moni yritys on lopettanut siellä nyt toistaiseksi työt. Pohjoisen sairaanhoitopiirit pitävät tänään iltapäivällä kokouksen, jossa ne pohtivat jatkotoimia tilanteessa.