The Chosen Ones -jengin kerhotiloissa toimii nykyisin Helvetin enkelien osasto.

Cannonballin ja Helvetin enkelien kannattajakerhon The Chosen Onesin riita kärjistyi Joensuussa ampumisiksi viime vuoden elokuussa, syyttäjä kirjoittaa haastehakemuksessa. Asiaa käsiteltiin maanantaina Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

Cannonballin ja The Chosen Onesin jäseniä syytetään eri kokoonpanoina muun muassa murhan yrityksistä, vaaran aiheuttamisista ja vahingonteoista.

Joensuun ja Seinäjoen osastojen päällystöön kuuluvat Cannonballin jäsenet ampuivat syyttäjän mukaan elokuun alussa ensimmäisen kerran pistooleillaan The Chosen Ones -jengin kerhotilaa.

Vielä myöhemmin samassa kuussa kerhotilaa tulitti Cannonball-nelikko, josta kaksi henkeä oli mukana jo edellisellä kerralla, syyttäjä kirjoittaa. Muun muassa Cannonballin Joensuun-osaston johtajaa syytetään tästä teosta.

Jälkimmäisellä kerralla laukauksia suunnattiin kohti ikkunoita, ja teko täytti syyttäjän mukaan murhan yrityksen tunnusmerkistön.

Autokuskina toimi molemmilla reissulla oli sama kokelasjäsen, syyttäjä kirjoittaa. Kokelasjäsentä syytetään avunannosta tekoihin.

Rikokset tehtiin syyttäjän mukaan Cannonball-jengin nimiin.

Myös kaksi The Chosen Onesiin kuulunutta miestä ja kaksi tamperelaiseen Moraine mc:hen kuulunutta miestä saivat syytteen neljästä murhan yrityksestä.

Tämä johtui siitä, että he vastasivat syyttäjän mukaan tulitukseen The Chosen Onesin kerhotilan toisen kerroksen ikkunasta jälkimmäisen ammuskelun yhteydessä. Yksi Cannonballin jäsenistä haavoittui reiteen.

Nykyisin The Chosen Ones -jengin entisissä tiloissa toimii Suomen Helvetin enkelien uusin osasto.

”TCO:n kerhorakennus on 1.11.2020 saanut HAMC:n värit”, syyttäjä kirjoittaa.

Aiempien rikosnimikkeiden lisäksi tapahtumat toivat puolin ja toisin myös syytteitä ampuma-aserikoksista. Lisäksi yhtä Cannonball-jäsentä syytetään huumausainerikoksesta.

Suomen keskeiset jengit elivät vuosien ajan rauhallista eloa, jos tilannetta katsotaan jengien keskinäisistä yhteenotoista. Helvetin enkelien ympärillä tilanne on kuitenkin ollut viime aikoina jossain määrin tulehtunut.

Lappeenrannassa tilannetta on kiristänyt se, että Helvetin enkelien pitkäaikainen vihollinen Outlaws vaikuttaa nykyisin kaupungissa.

Outlaws on tunettu ADIOS-tunnuslauseestaan. Se tulee sanoista Angels Die in Outlaw States eli ”enkelit kuolevat Outlaw-osavaltioissa”.

Vireillä on ollut rikosprosessi siitä, yrittivätkö Helvetin enkelit hyökätä Outlaws-jengin juhliin Etelä-Karjalassa. Kyseisessä tapauksessa epäilynä on, että iso joukkio kohdisti vahingossa vakavaa väkivaltaa sivulliseen henkilöön.

Joensuussa välit kiristyivät syyttäjän mukaan ”näennäisestä ryhmien prospect-jäsenten”, eli kokelasjäsenten välisestä suusanallisesta riidasta aseelliseksi yhteenotoksi.

The Chosen Ones on vaikuttanut Joensuussa jo vuodesta 2013 saakka. Cannonball-jengillä puoolestaan on ollut osasto kaupungissa vuodesta 2008 saakka.