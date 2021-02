Aluehallintovirastot jakavat koronavirusrajoitusten rikkomisesta yleisimmin ohjeistuksia. Isompia sanktioita jaetaan vain hyvin harvoin.

Ravintoloiden rajoituksia valvotaan aluehallintovirastoissa (avi) vaihtelevasti. Koronavirusrajoitusten rikkomisesta avit jakavat yleisimmin ohjeistuksia ja vain hyvin harvoin sanktioita, kuten käskyn sulkea ravintola määräajaksi.

”Jos kohdataan selkeästi välinpitämättömiä toimijoita, seuraamuksia pitää määrätä”, sanoo hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

HS kertoi aiemmin, että Rastilassa Helsingissä sijaitsevassa baarissa oli illan aikana 30. tammikuuta noin 30 asiakasta, joista puolella on todettu koronavirustartunta. Kyse saattaa olla helposti leviävästä virusmuunnoksesta.

Pääkaupunkiseudulla on tehty alkuvuoden aikana noin 80 tarkastusta ravintoloihin. Koko Etelä-Suomen avin alueella tarkastuksia on tehty alkuvuonna noin sata ja viime vuonna noin 800.

”Suurin osa kohteista on perustunut ilmoituksiin epäkohdista”, sanoo alkoholihallinnon yksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen.

Ilmoituksia tekevät Lehikoisen mukaan asiakkaat, asiakkaiden omaiset, ravintoloiden kilpailijat tai muut ravintola-alan toimijat. Ilmoituksissa epäillään esimerkiksi liian isoa asiakasmäärää.

”Mitään merkittäviä epäkohtia, kuten ravintolan ylitäyttöä, ei ole tarkastuksissa tullut vastaan”, sanoo Lehikoinen.

Ravintolan saa täyttää rajoitusten mukaan puolilleen ja ruokaravintolan 75 prosenttiin asti.

”Yleisesti ottaen ravintoloissa on aika vähän asiakkaita tällä hetkellä, vaikkakin enenevään suuntaan.”

Lehikoinen muistuttaa, että moni ravintola voi olla täyden näköinen, vaikka asiakas­paikka­määrästä olisi täytetty vain puolet. Anniskeluluvassa sallittu asiakkaiden maksimimäärä tarkoittaisi jo todellista ruuhkaa, jossa tuskin mahtuisi liikkumaan.

Yleensä puutteet tarkastuksissa koskevat Lehikoisen mukaan tartuntatautilain mukaista suunnitelmaa ja tiivistelmää siitä asiakkaille. Huomautuksia on annettu myös esimerkiksi puutteista käsidesin saatavuudessa tai asiakaspaikkojen sijoittelussa riittävän väljästi.

Yhteen paikkaan Etelä-Suomen avin alueella on lähetetty selvityspyyntö mahdollisesta aukioloajan rikkomuksesta. Kolmeen paikkaan on annettu määräykset riittävän turvavälin pitämisestä asiakkaiden välillä ja hygieniasta.

”Selvää on, että jos ravintolasta pääsee tartuntaketjuja lähtemään, jokin osa toiminnasta vaatisi parantamista, vaikkapa pintojen pyyhkiminen tai turvavälit”, Lehikoinen sanoo.

Lehikoinen korostaa, ettei avi voi määrätä ravintolaa suljettavaksi siksi, että sieltä on lähtenyt tartuntoja. Sen sijaan avin pitäisi pystyä osoittamaan, että paikassa on rikottu määräyksiä esimerkiksi ottamalla sisään liikaa ihmisiä tai puutteellisen hygienian vuoksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön Tuominen on samaa mieltä.

”Jos ravintoloissa on havaittu tartuntoja, se ei välttämättä tarkoita, että olisi rikottu lakia”, Tuominen sanoo.

Hän korostaa kuitenkin, että nyt jos koskaan on tärkeää tehostaa valvontaa.

”Nyt kun epidemia-aikaa on todennäköisesti vähemmän edessä kuin takana, on tärkeää, että tarkastuksia tehdään ja lipsumisiin puututaan.”

Ravintolat ovat hoitaneet asiansa Tuomisen mukaan pääsääntöisesti hyvin, eikä hän näe hyvänä sitä, jos välinpitämättömyys pääsee leviämään.

”Kaikki ovat väsyneitä, sekä asiakkaat että henkilökunta. On vaarana, että ravintola-alalla leviää käsitys, ettei ole enää väliä. Silloin myös asiansa hyvin hoitaneet alkavat menettää uskoaan”, Tuominen sanoo.

Yksikön päällikkö Kristian Dahl Länsi- ja Sisä-Suomen avista sanoo ongelmakohdan olevan ravintoloissa usein esimerkiksi baaritiskeillä, joiden luona riittävän etäisyyden toteutuminen saattaa olla puutteellista.

Länsi- ja Sisä-Suomen avin alueella tarkastuksia on tehty sekä ilmoitusten perusteella että riskikohteita valikoiden. Yhteensä tarkastuksia tehtiin ravintoloihin viime vuonna 183. Alkuvuoden aikana niitä on tehty muutamia.

Turvaamistoimenpiteinä esimerkiksi aukioloaikojen rikkomisesta avi on määrännyt määräaikaisesti suljettavaksi neljä ravintolaa.

”Valvotuista kohteista huomattava osa, noin 70 prosenttia, on saanut joko määräyksen tai ohjeistuksen. Jonkin tason puutteita on usein ollut, ja oikomista on jouduttu kentällä tekemään”, kuvaa Dahl.

Tuomisen mielestä tarkastuksissa on tarvittaessa määrättävä seuraamuksia. Se vahvistaa yleisestävyyttä, eli samalla muut huomaavat, että rikkomuksista tulee seuraamuksia.

”Jos pieni vähemmistö ravintola-alalla ei välitä, vastaus ei ole siinä, että kaikkien sääntöjä kiristetään. Kohteeksi on otettava ne mädät omenat”, kuvaa Tuominen.