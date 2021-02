SPR:n tutkimus: Yksinäisyys on lisääntynyt valtavasti korona-aikana

Muutos on iso: Aiemmin joka viides kärsi yksinäisyydestä, nyt jo joka kolmas.

Jo lähes joka kolmas suomalainen kärsii yksinäisyydestä, kun aiemmin yksinäisiä oli joka viides. Muutos ilmenee Suomen Punaisen Ristin Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta, josta SPR kertoi tiistaina.

Muutoksen syynä on korona-aika, jota on nyt kestänyt lähes vuoden ja joka kestää vielä vähintään kuukausia. Poikkeuksellinen aika ja koronarajoitukset ovat lisänneet yksinäisyyttä, joka pitkittyessään lisää vakavia haittoja.

Yksinäisyydestä kärsivät eniten ihmiset, jotka ovat jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa. Yksinäisyys on lisääntynyt erityisesti yli 65-vuotiailla, yksinasuvilla, pienituloisimmilla ja työelämän ulkopuolella olevilla.

”Olemme huolissamme tästä. Aika on jo nyt pitkä ja sillä tulee olemaan pidempiaikaisia vaikutuksia. Terveysturvallisuus on tietysti tärkeää, ja sen lisäksi meidän kaikkien on syytä ottaa yksinäisyys yhtä vakavasti. Koronaan voi kuolla ja niin voi yksinäisyyteenkin”, kertoo Punaisen Ristin sosiaalitoiminnan koordinaattori Maaret Alaranta.

SPR muistuttaa, että pitkittynyt yksinäisyys heikentää ihmisen terveyttä ja hyvinvointia merkittävästi. Yksinäisyys altistaa monille sairauksille, kuten masennukselle, muille mielenterveyden häiriöille sekä fyysisille sairauksille.

Se on haitallista myös koko yhteiskunnalle. Yksinäiset ihmiset käyttävät enemmän terveyspalveluja ja jäävät helpommin yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle.

”Meillä ei yhteiskuntana ole varaa menettää lähes kolmannesta väestöstä yksinäisyydelle. Tämä on todellinen uhka, jota vastaan meidän on ryhdyttävä toimiin viimeistään nyt”, Alaranta toteaa tiedotteessa.

SPR tekee osaltaan työtä yksinäisyyden vähentämiseksi. Se esimerkiksi järjestää ystävätoimintansa kautta 25 000 ihmiselle vuosittain apua yksinäisyyteen. Mutta se ei Punaisen Ristin mukaan riitä.

”Kolmannes suomalaisista on niin suuri määrä ihmisiä, etteivät vapaaehtoisjoukot tai viranomaiset yksin pysty parantamaan tilannetta. Kannustamme ihan kaikkia pitämään yhteyttä läheisiinsä ja miettimään, kuka ympärillämme saattaisi kokea yksinäisyyttä ja kaivata juttuseuraa. Pienilläkin teoilla on suuri vaikutus”, Alaranta vetoaa.

Punainen Risti ja Taloustutkimus tutkivat suomalaisten yksinäisyyttä, sen syitä ja koronavaikutuksia siihen tammikuussa.