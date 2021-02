Tehtaalla on havaittu Britannian virusmuunnosta.

Tiistaina todettiin lisää koronavirustartuntoja pohjoisruotsalaisen akkutehtaan rakennustyömaalla työskennelleillä suomalaisilla.

Suomessa on nyt todettu yhteensä 29 tartuntaa, jotka liittyvät akkutehtaan tartuntaryppääseen. Tapauksista 24 on todettu tehdastyömaalla olleilla työntekijöillä, ja viisi on jatkotartuntoja työntekijöiden lähipiiriin kuuluneilla henkilöillä.

Tartunnat liittyvät Northvoltin akkutehtaalla Skellefteåssa Pohjois-Ruotsissa havaittuun tartuntaryppääseen. Tehtaalla on havaittu Britanniasta lähtöisin olevaa virusmuunnosta.

Tehtaalla on havaittu ainakin 150 koronavirustapausta. Ainakin kolmisenkymmentä analysoitua tapausta on Britannian virusmuunnosta. Brittimuunnosta on valtaosa analysoiduista näytteistä.

Suomessa ollaan nyt huolissaan brittimuunnoksen kulkeutumisesta Suomeen, sillä tehtaan rakennustyömaalla on työskennellyt noin 200 suomalaista. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan Suomeen on palannut 174 työntekijää.

Broaksen mukaan lähes kaikki työntekijät on nyt tavoitettu. Heidät on ohjattu koronavirustestiin ja tartuntatautilääkärit ovat tehneet karanteeniarvion. Valtaosa työntekijöistä on asetettu viranomaiskaranteeniin.

”Osa on vielä Ruotsissa töissä ja heidän kohdallaan on sovittu, että kun he palaavat Suomeen, he ottavat yhteyttä tartuntatautiviranomaiseen. Heidät ohjataan testiin ja tehdään karanteeniarvio. Siellä on vielä 30–40 on vielä töissä.”, Broas sanoo.

Viikon sisällä selviää, onko tartunnoissa kyse brittiläisestä virusmuunnoksesta vai tavallisesta koronaviruksesta.

Työntekijöitä on palannut eri puolille Suomea. Tartuntatapauksia on Länsi-Pohjan, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Vaasan, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan sekä Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiirien alueilta.

Tiistaina lista karttui vielä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä.