Ongelmat alan vetovoimatekijöissä ovat iso valtakunnallinen kysymys, sanoo tulosalueen johtaja.

Oulun yliopistollinen sairaala (Oys) sulkee osan leikkaussaleistaan huhtikuun loppuun saakka.

Taustalla on pula anestesialääkäreistä ja -hoitajista sekä henkilöstön väsymys ja stressi.

Suljettavaksi joutuu viidestä kuuteen leikkaussalia päivittäin ensi maanantaista alkaen. Operatiivisen tulosalueen johtajan Päivi Laurilan mukaan se on noin kymmenesosa Oysin leikkaussalien kapasiteetista.

”Päätöksellä saadaan hengähdysaikaa. Tarkoitus on kääntää kivet ja kannot, jotta tilanne saadaan nopeasti korjattua”, sanoo Laurila.

Oysin päätöksestä kertoi ensimmäiseksi Kaleva.

Leikkaussalien sulkeminen kasvattaa hoitojonoja entisestään ja hidastaa kiireettömiin leikkauksiin pääsyä.

Anestesialääkäreiden pulaan on Laurilan mukaan vaikuttanut vuoden alussa voimaan astunut anestesialääkäreiden työaikalain muutos.

Lakimuutoksen takia yöpäivystykseen tulevat anestesialääkärit eivät voi enää olla edellistä päivää töissä. Se on aiheuttanut Oysissa joka päivä neljän lääkärin työpanoksen häviämisen.

Anestesiahoitajien pulaan taas ovat vaikuttaneet lisääntyneet sairauslomat ja vaikeus rekrytoida uusia sijaisia. Aiempia sijaisia Oys vakinaisti Laurilan mukaan syksyllä.

Vaikutuksensa on myös korona-ajan tuomalla väsymisellä ja stressillä.

”Osa anestesiahenkilökunnasta siirrettiin keväällä tehohoitoon opiskelemaan covid19-potilaan hoitoa. Kesällä lomia jouduttiin antamaan useassa erässä. Syksyllä on purettu keväällä syntyneitä jonoja”, Laurila kuvaa.

Kaikella tällä on hänen mukaansa oma merkityksensä henkilöstön väsymisessä.

Moni on myös pettynyt palkkatasoonsa nykyisessä tilanteessa.

”On jouduttu venymään, mutta palkkatasossa ei ole valtakunnassa kyetty tulemaan vastaan”, sanoo Laurila.

Se näkyy jokapäiväisessä puheessa. ”Jos puhetta ei saada positiiviseen suuntaan käännettyä, se ruokkii itse itseään”, Laurila toteaa.

Laurila on huomannut alan vetovoiman selkeästi vähentyneen. Nuorisoa on hankala rekrytoida raskaaseen kolmivuorotyöhön.

”Se on hankalaa, jos pelkona on se, että edessä on raskasta työtä pienellä palkalla ja eteen voi tulla mitä vain, mistä on selviydyttävä.”

Haasteena on Laurilan mukaan nyt, miten pysyä hoitotakuussa, joka takaa kiireettömään hoitoon pääsyn kuuden kuukauden kuluessa. Oysissa on jo nyt osa potilaista odottamassa hoitotoimenpiteitä yli lain salliman rajan.

Pieneltä osin voidaan turvautua ostopalveluihin yksityiseltä puolelta, mutta suuri osa leikkauksista on määrätty tehtäväksi isoissa julkisissa sairaaloissa.

”Leikkaussalien sulkeminen ei ratkaise asiaa pitkällä aikavälillä. Täytyy löytyä uusia tapoja toimia, jotta saisimme henkilökuntaa ja voisimme leikata potilaita vielä sujuvammin”, Laurila sanoo.

Laurila muistuttaa, että ongelma on valtakunnallinen.

”Hoitohenkilökunnasta on valtakunnallisesti pulaa. Monet ovat siirtyneet muihin tehtäviin ja muille aloille.”

Alan vetovoimaisuutta pitäisi pystyä Laurilan mielestä parantamaan ja työtä modernisoimaan.

”Nuoret ihmiset haluavat joustoja ja yksilöllisiä urapolkuja. Se on iso haaste koko maassa”, sanoo Laurila.