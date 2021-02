THL:n laskelma näyttää, miten iäkkäiden ripeä rokottaminen alkaa alentaa kuolleisuutta – ”Kyllä tunnelin päässä on valoa”, asiantuntija sanoo

THL:n asiantuntijaryhmän skenaarioissa iäkkäiden korkea kuolleisuus on saatu rokottamisella laskemaan ja sairaalahoidon kuormitus vähenemään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottamien skenaarioiden mukaan koronavirus­rokotteiden teho tulee näkymään melko nopeasti kuolemien vähentymisenä, kunhan vanhimmat ikäryhmät on rokotettu.

”Kyllä tunnelin päässä on nähtävissä valoa”, sanoi keskiviikkona HS:lle erikoistutkija, matemaatikko Simopekka Vänskä THL:stä.

Syy kajastavalle valolle ovat rokotteet.

”Se, että niitä tulee Suomeen ja rokottamisella on jonkinlainen aikataulu.”

THL:n asiantuntijaryhmä esitti skenaariot koronarokotusten vaikutuksista kuolleisuuteen ja sairaalahoitoon verkkoseminaarissa tiistaina. Samassa seminaarissa esiteltiin brittimuunnoksen leviämisen vaihtoehtoja.

Selvää päivämäärää viruksesta johtuvien kuolemien taittumisen osalta ei voi sanoa, sillä rokotteista saatu hyöty kasvaa sitä mukaa, kun väestöä rokotetaan. Jokainen rokotteen saanut ja sen hänelle tuoma suojateho parantaa epidemiatilannetta.

Koko koronaepidemian ajalta kuolleisuus on ollut korkeaa yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä. Koska iäkkäillä on nuoria enemmän potentiaalista tautitaakkaa, rokotteista seuraa eniten hyötyä heille, Vänskä sanoo.

THL:n ennusteiden mukaan yli 70-vuotiaat suomalaiset on rokotettu viikkojen 14–15 paikkeilla. Skenaariossa ovat mukana Biontechin ja Pfizerin sekä Modernan rna-rokotteet ja Astra Zenecan adenovirusvektori­rokote.

Skenaariossa noin viikon 19 tienoilla viruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden joukossa rokotettujen ja rokottamattomien määrä on lähes sama. Vänskä selittää tämän johtuvan siitä, että rokotettujen joukossa on 60–69-, 70–79- ja yli 80-vuotiaita, joiden korkea kuolleisuus on saatu rokottamisella laskemaan. Kuitenkin skenaariossa osa rokotetuistakin kuolee koronavirustautiin.

Rokottamattomien kuolemat taas tulevat skenaarion mukaan hieman nuoremmista ikäryhmistä, enimmäkseen 50–59-vuotiaiden joukosta.

Lisäksi rokottaminen vähentää sairaalahoidon kuormitusta. Myös sairaalahoidon tarve liittyy vahvasti vanhempiin ikäryhmiin, joten Vänskän mukaan rokotuskattavuuden paranemisen positiivinen vaikutus näkyy siinäkin.

Skenaariossa rna-koronarokotteiden tehoprosentti on 95 prosenttia. Se tarkoittaa, että 95 prosenttia sairaalatapauksista ja kuolemista estyy.

Laskelmissa Astra Zenecan rokotustehoksi on käytetty valmiste­yhteenvedon mukaista 60 prosenttia.

”On mahdollista, että sen rokotusteho on laskettua parempikin vakavia tautimuotoja vastaan”, Vänskä sanoo.

Skenaarioissa ei oteta huomioon rokottamisen vaikutuksia tartuttavuuteen eli rokotettujen tuomaa epäsuoraa suojaa rokottamattomille.

”Epätodennäköistä olisi, että rokottaminen ei lainkaan vähentäisi tartuttavuutta, jos kerran lieviäkin tapauksia on rokotteilla estynyt”, Vänskä sanoo.

Koronatilanteen helpottumista nopeuttaa annosvälien pidentäminen 12 viikkoon. Vänskän mukaan pidentämisen suurin vaikutus on yhden annoksen kattavuuden nopea nostaminen, kun Suomeen saapuvat rokoteannokset eivät mene toisen annoksen antamiseen.

Paljon riippuu siitä, kuinka nopeasti ja paljonko rokotteita saadaan Suomeen. Viikolle 6 Suomeen saapui yhteensä 84000 annosta. Viikolla 7. yhteismäärän on tarkoitus olla noin 120 000, 8. viikolla 105 000 ja 9. viikolla 170 000.

Rokotteiden kuolemia vähentävästä vaikutuksesta on kertonut muun muassa Israel. Tiistaina uutistoimisto Reuters kertoi, että maassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin viime kuukauden aikana kuolleista vain kolme prosenttia oli rokotteen saaneita.

Maan 9 miljoonasta asukkaasta noin 40 prosenttia on maan terveysministeriön mukaan saanut ainakin yhden rokoteannoksen.