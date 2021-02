Sisäministeriön työryhmän mukaan juttujen sarjoittamisella ja muilla keinoin pitäisi varmistaa, liittyvätkö teot laajempaan rikoskokonaisuuteen.

Poliiseja pitäisi kouluttaa tunnistamaan maalittamista. Tätä mieltä on sisäministeriön työryhmä, jonka tehtävänä oli pohtia keinoja maalittamisen torjuntaan ilman lainmuutoksia.

Jos poliisissa ei tunnisteta maalittamista eri muotoineen, rikosvastuu ei toteudu vakavissakaan juttukokonaisuuksissa. Keskeinen ongelma on, että maalittamiseen liittyvä yksittäinen teko voi olla lievä eikä aina täytä rikoksen tunnusmerkkejä.

Sen takia esimerkiksi juttujen sarjoittaminen olisi keskeistä.

”Vähäiseltä näyttävien juttujen kohdalla sarjoittamisella ja muilla keinoilla varmistetaan, että ne eivät liity laajempaan rikoskokonaisuuteen ja selvitetään mahdolliset kytkökset netissä ja sen ulkopuolella tapahtuneiden rikosten välillä ja päinvastoin”, työryhmä toteaa raportissaan.

Poliisin ja muiden viranomaisten suhtautumisessa maalittamiseen on työryhmän mielestä tapahtunut edistystä, mutta erot esimerkiksi poliisilaitosten välillä ovat suuret. Jos kaikilla poliisilaitoksilla noudatettaisiin samanlaista menettelyä, uhrien välinen yhdenvertaisuus paranisi.

”Rikosvastuun toteutumisen ei pitäisi olla riippuvainen siitä, minkä poliisilaitoksen alueella henkilö on joutunut rikoksen kohteeksi.”

Sisäministeriön kehittämispäällikön Tarja Mankkisen johtama työryhmä arvioi, että aktiivisesti muita ihmisiä maalittavien joukko sosiaalisessa mediassa on pieni.

Tarja Mankkinen­

Ilmiö pitäisi kuitenkin tuntea paremmin, ja siksi työryhmä ehdottaa tutkimusta asiasta.

Maalittamista kuvaillaan yleensä järjestelmälliseksi häirinnäksi. Työryhmä on nyt pyrkinyt tekemään täsmällisen määritelmän.

”Maalittaminen on toimintaa, jossa yksittäinen henkilö omin toimin tai muita mobilisoimalla käynnistää tai kannustaa yhteen kohteeseen kohdistuvan järjestäytyneen häirinnän, joka voi olla suoraa tai epäsuoraa. Keinoja ovat muun muassa mustamaalaaminen, yksityisluontoisten tietojen levittäminen tai uhkaaminen. Maalittaminen voi kohdistua myös henkilöön hänen läheistensä kautta. Maalittamisen tavoitteena on vaikuttaa ihmisiin tai yhteiskunnan rakenteisiin ja instituutioihin sekä erityisesti niitä kohtaan tunnettuun luottamukseen.”

Mankkinen painotti tiedotustilaisuudessa torstaina, että maalittamisen erottaa vihapuheesta juuri se, että maalittamisen tarkoituksena on syödä luottamusta yhteiskunnan instituutioihin.

Kyse ei ole vain Suomen ongelmasta. Tiedossa ei kuitenkaan ole, että missään päin maailmaa olisi löydetty patenttiratkaisua maalittamiseen.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) huomautti, että tarkoitus ei ole suitsia arvostelua. Viranomaisten toimintaa saa ja pitääkin arvostella, hän sanoi.

Maalittaminen on kuitenkin asiatonta vaikuttamista, Ohisalo jatkoi. Se lisää epäluottamusta ja pelkoa sekä rapauttaa yhteiskuntaa.

”Maalittamisella voidaan hajottaa, mutta sillä ei kyllä rakenneta yhtään mitään. Maalittaminen on vallankäyttöä, ja siinä käytettyjä keinoja voidaan verrata koulukiusaamiseen. Ryhmä valitsee kohteen, joka pyritään murtamaan. Toiminta on raukkamaista, ja siinä käydään joukolla yhden henkilön kimppuun.”

Maalittamisen kohteeksi joutuminen on työryhmän mukaan yleisintä palvelualalla. Työryhmä on havainnut, että esimerkiksi kaupan alalla väkivallan ja uhkailun määrä on Suomessa suuri verrattuna moneen maahan, jossa rikollisuus on muuten Suomea korkeammalla tasolla.

Eri ammattiryhmien edustajat ovat omissa kyselyissään selvittäneet maalittamista, ja suunta näyttää selvältä: maalittaminen on yleistynyt, tullut järjestelmällisemmäksi, ja siihen osallistuu yhtä useammin kokonaan ulkopuolisia tahoja.

Tällainen tulos saatiin esimerkiksi Syyttäjäyhdistyksen kyselystä. Kyselyyn vastanneista sadasta syyttäjästä 40 prosenttia oli kokenut maalittamista.

Myös Poliisihallitus teki omalle henkilöstölleen vastaavan kyselyn. Vastausprosentti jäi pieneksi, mutta vastanneista kolmannes kertoi joutuneensa maalittamisen kohteeksi. Valtaosa vastaajista piti maalittamista ongelmana.

Työryhmän mukaan viranomaisiin kohdistuvaa maalittamista lisää se, että virkatehtävien hoitaminen halutaan aiempaa enemmän nähdä yksittäisten henkilöiden työnä. Osittain kehitystä on vauhdittanut se, että virkamiehiä esiintyy sosiaalisessa mediassa omalla nimellään.

”Maalittajat poimivat kohteekseen erityisesti sosiaalisessa mediassa yksittäisiä virkamiehiä, kuten poliiseja tai syyttäjiä. Syntynyt tilanne voi muodostaa turvallisuusuhkan yksittäisille virkamiehille ja näiden perheille.”

Maalittajien tarkoitus on viestittää, että viranomaisten toimintaa ohjaisivat virkamiesten omat tavoitteet ja mielipiteet.

Työryhmän mielestä myös perinteisen median uutisointi voi lisätä maalittamista. Esimerkiksi syyttäjän nimen ja kuvan julkaiseminen rikosjutussa viestittää, että kyseessä olisi yksittäisen syyttäjän ja syytetyn välinen kamppailu, työryhmä toteaa.

Maalittamista on pohdittu myös muualla.

Mika Illman­

Valtineuvoston pyynnöstä maalittamista selvittänyt oikeustieteen tohtori, käräjätuomari Mika Illman päätyi joulukuussa julkistetussa selvityksessään siihen, että maalittamisesta ei tarvita erillistä säännöstä rikoslakiin.

Illmanin mukaan maalittamista pystyy melko hyvin torjumaan nykyisillä rikoslain säännöksillä. Esitutkinnan aloittamiseen ja syytteiden nostamiseen pitäisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota, kun kyse on järjestäytyneestä häirinnästä ja maalittamisesta.

Yksi lainmuutoksia on jo tekeillä.

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan esitys, joka muuttaisi laittoman uhkauksen asianomistajarikoksesta virallisen syytteen alaiseksi silloin, kun teon taustalla on uhrin työtehtävä. Syyttäjä voisi siten nostaa syytteen tällaisista rikoksista ilman, että uhri sitä vaatii. Laki pyritään saamaan voimaan syksyllä.

Illman ei selvityksessään nähnyt tarvetta muuttaa muita maalittamiseen liittyviä rikoksia virallisen syytteen alaisiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi viestintärauhan rikkominen, kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen.

Sisäministeriön työryhmän mielestä syyteoikeuden muutos näissäkin rikoksissa voisi tukea työnantajaa toteuttamaan työsuojeluun liittyviä velvollisuuksiaan.

”Maalittaminen on aina työsuojelukysymys, sillä se vaikuttaa työntekijän fyysiseen ja henkiseen terveyteen sekä kykyyn suoriutua työtehtävistään.”

Nykyisin työantajat joutuvat käyttämään muita keinoja. Syyttäjälaitoksessa on esimerkiksi vaihdettu tarpeen mukaan syyttäjää. Näin maalittajille osoitetaan, että asian käsittely etenee maalittamisesta huolimatta.

Poliisi puolestaan voi nykyisin korvata operaatioiden yhteydessä virkapuvussa olevan nimikyltin numerolla.

Osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosastosta ei täysin sulje pois sitä, että lakiin lisättäisiin oma säännöksensä maalittamisesta.

”Silloin meillä täytyy olla tilannekuva siitä, että nykyiset säännökset eivät pelitä. Toivottavasti tutkimus tuo tähän vastauksia. Hyvä tilannekuva on hyvän lainvalmistelun tae.”

Työnantajien pitäisi työryhmän mielestä laatia toimintaohjeet maalittamistilanteiden varalle. Näissä tulee ottaa huomioon myös freelancerit.

Uhrilta taas ei voida vaatia liikoja, sillä maalittaminen voi olla lamaannuttava ja pelottava kokemus. Uhri pitääkin pyrkiä ohjaamaan tukipalvelujen pariin.

”Uhrin kannalta on myös kohtuutonta edellyttää, että hän seuraa ja kerää häneen itseensä kohdistuvaa halventavaa ja pelkoja synnyttävää aineistoa mahdollista rikosprosessia varten.”

Uhri voi esimerkiksi pelon takia päättää olla tekemättä mitään. Tämä taas voi olla vahva viesti maalittajille, että maalittamisella voi vaikuttaa asioihin.

Samaa viestiä voi antaa sovittelu. Se voi työryhmän mielestä olla joissain tapauksissa toimiva keino, mutta ei aina. Esimerkiksi virkamieheen kohdistuneessa maalittamisessa sovittelu voidaan tulkita viestiksi organisaation heikkoudesta ja siitä, että organisaatio ei tue yksittäistä virkamiestä.

Työryhmä pohti myös sosiaalisen median alustojen vastuun lisäämistä. Oikeustieteen tohtori Mika Illmanin mielestä suuret kansainväliset sosiaalisen median yhtiöt pitäisi velvoittaa torjumaan niiden sivustoilla tapahtuvaa vihapuhetta ja maalittamista.

Työryhmä huomauttaa, että maalittajat saattavat kerätä itselleen huomattavia summia esimerkiksi Youtube-videoista saatavien mainostulojen avulla. Elinkeinoelämä puolestaan voi tietämättään rahoittaa toimintaa, koska yritykset eivät välttämättä tunnista vihasivustoja, joissa niiden mainoksia julkaistaan.

”Toiminnasta saatava taloudellinen hyöty voi olla joissain tapauksissa rikoshyötyä, joka pitäisi saada pois, kuten muissakin rikoksissa.”