Päivitetyn testaus- ja jäljitysstrategian tavoitteena on, että uudet tartunnat, altistuneiden ketjut ja virusmutaatiot pystytään tunnistamaan nykyistä nopeammin.

Koronavirusepidemian kasvun nopeus näyttää taittuneen Suomessa, mutta rajoitustoimista ei vielä voida tinkiä, sanoi strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) torstaisessa STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronavirus­tilannekatsauksessa.

Tilanne on nyt Suomessa kaksijakoinen: Epidemian hillinnässä on monella paikkakunnalla onnistuttu hyvin ja tilanne vaikuttaa vakaalta. Toisaalta usean sairaanhoitopiirin alueella on raportoitu joukkoaltistumisia, joista on käynnistynyt laajoja tartuntaketjuja.

Riski tapausmäärän nousuun on kuitenkin yhä läsnä. Tähän vaikuttavat etenkin koronavirusmuunnokset.

”Koska virus pyrkii luontaisesti hyvinkin nopeaan kasvuun, meillä ei ole mitään mahdollisuutta tinkiä epidemian jarruttamisesta”, Voipio-Pulkki sanoi.

Suomessa on tehty noin kolme miljoonaa koronatestiä, joista positiivisia on ollut noin 49 000. Muunnoksen aiheuttamia tauteja on todettu yhteensä 232, joista 214 Britannian ja 18 Etelä-Afrikan muunnosta.

”Näyttää siltä, että Euroopassa herkemmin leviävät muunnokset ottavat osuutta, ja vaikka Suomessa ei vielä näin ole, emme voi olla varmoja ettei näin kävisi”, sanoi THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen tilaisuudessa.

Tilannekatsauksessa kerrottiin lisäksi Suomen rokotustahdista. Rokotustahti Suomessa on muita EU-maita vastaava, Salminen kertoi.

Annoksia Suomessa oli torstaihin mennessä annettu noin 240 000. Suurin osa annetuista annoksista on ensimmäisiä annoksia, mutta myös toisia annoksia on annettu etenkin iäkkäille, 80–100-vuotiaille.

Valmistajilta Suomeen saapuneet koronarokote-erät ovat kuitenkin olleet toistuvasti luvattua pienempiä. Taustalla on ongelmia toimitusketjuissa ja tuotannossa. Keskiviikkona lääkeyhtiö Astra Zeneca kertoi pyrkivänsä toimittamaan aiempaa enemmän koronarokotetta eurooppalaisille asiakkailleen saksalaisyhtiö IDT Biologikan kanssa tehdyn sopimuksen myötä.

Osastopäällikkö Tuija Kumpulainen STM:stä on kuitenkin omien sanojensa mukaan ”ryhtynyt kohtuullisen epäluuloiseksi” eri yritysten lupaamien rokote-erien suhteen.

”Luotan määriin sitten, kun meille tulee lupaus toimitusmääristä”, hän sanoi.

Suomi ei ole pääosin saanut toimitusmääriä edes maaliskuussa maahan saapuvista rokotteista, Kumpulainen kertoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan Suomen rokotustahdissa on hyvää se, että Suomeen tulleet koronarokotteet on saatu annettua nopeasti ja tehokkaasti.

”Aina kun rokote-erää odotetaan, on edeltävä erä jo saatu alta pois. Se on keskeinen onnistuminen”, Kiuru sanoi.

Koronatautiin kuolleiden keski-ikä Suomessa on 81,6 vuotta.

”Kuolleista noin 96 prosentilla oli taustalla jonkinlainen perussairaus”, THL:n Salminen kertoi.

THL:n tietojen mukaan kuolleista noin 20 prosentilla oli sydänsairaus, noin 12 prosentilla kohonnut verenpaine, noin 12 prosentilla diabetes, noin viidellä prosentilla munuaissairaus, noin neljällä prosentilla syöpä, noin kolmella prosentilla krooninen keuhkosairaus, noin kahdella prosentilla astma ja noin kahdella prosentilla lihavuus. Lisäksi kuolleista noin 30 prosentilla oli muu pitkäaikaissairaus.

Salminen painotti, että perussairauksien määrä kasvaa iän myötä, joten tieto ei ole toisistaan riippumatonta. Vaikka monet perussairaudet kohottavat riskiä kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, ikä on yhä riskeistä suurin.

Suomessa sairaanhoitopiireistä viisi on leviämisvaiheessa, 10 kiihtymisvaiheessa ja kuusi perustasolla. Muun muassa jätevesiseurannan perusteella voidaan silti sanoa, että koronavirusta löytyy koko maasta.

Tällä hetkellä tartunnanlähteistä koko maassa saadaan selvitettyä noin 60 prosenttia. Jäljitettävyys vaihtelee sairaanhoitopiireittäin. Niistä noin puolet jäljittää vähintään 75 prosenttia tartunnanlähteistä. Uusista tartunnoista yli neljännes havaitaan karanteeniin asetetuilla.

Tartuntamäärien taittuminen on jo nyt laskenut sairaalahoidon ja etenkin tehohoidon tarvetta.

”Tartuntojen ja hyvin vakavien tautimäärien suhde on toisenlainen kuin keväällä ja alkusyksyllä. Vaikuttaa siltä, että olemme oppineet hoitamaan potilaita. Meillä on joitakin vakiintuneita lääkehoitoja ja hengityksen tukihoitoa, jota on opittu toteuttamaan optimaalisesti”, STM:n Voipio-Pulkki sanoi.

Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnan saaneista on pienentymässä. Voipio-Pulkin mukaan on kuitenkin vielä ennenaikaista sanoa, johtuuko tämä rokotteista.

Hallitus on sopinut tehostavansa koronatestausta. Tavoitteena on, että uudet tartunnat, altistuneiden ketjut ja virusmutaatiot pystytään tunnistamaan nykyistä nopeammin. Päivitetystä testaus- ja jäljitysstrategiasta tiedotustilaisuudessa kertoi lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkunen STM:stä.

Keskeisiä muutoksia ovat ensinnäkin liikkuvien tai matalan kynnyksen näytteenottopaikkojen lisääminen alueille, joilla on todettu tavallista runsaammin tartuntoja tai alueille, joilla on huolta liian hitaasta testiin hakeutumisesta, Virolainen-Julkunen kertoi.

Lisäksi viruksen perimän analysointia eli sekvensointia lisätään, rajaylityspaikoilla kaikki ulkomailta Suomeen saapuvat ohjataan testeihin, Koronavilkkuun tulee uusi ohjeistus altistuneille, kuntien jäljitystyöhön ohjataan lisää kansallista tukea, karanteeni- ja eristämispäätöksiä yhtenäistetään ja alueellisen seurantatiedon keräämistä systematisoidaan.