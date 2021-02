Allergia-, iho- ja astmaliiton toimitusjohtaja käytti työnantajan luottokorttia alkoholiostoihin ja yöllisiin taksimatkoihin. Avustuksen myöntäjä Stea teki liiton toiminnasta tutkintapyynnön poliisille.

Allergia-, iho- ja astmaliitto hallinnoi hallinnoi Allergiasäätiötä, jota on tarkastajien mukaan käytetty konsernikirjanpidon ulkopuolisena järjestelytyökaluna. Säätiön varsinaiseen toimintaan, kuten tutkimuksen tukemiseen, ei ole käytetty viime vuosina lähes ollenkaan rahaa.­

Valtakunnallinen terveysjärjestö Allergia-, iho- ja astmaliitto (AIA) on paisutellut kulujaan ja muokannut työaikamerkintöjä saadakseen mahdollisimman suuria Veikkaus-avustuksia. Toiminta paljastui Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean viime vuonna tekemässä tarkastuksessa.

Tarkastusraportin mukaan liiton entinen toimitusjohtaja käytti liiton luottokorttia muun muassa kyseenalaisiin alkoholiostoihin ja öisiin taksimatkoihin.

Avustuksia jakavan ja niiden käyttöä valvovan Stean tarkastusraportti valmistui lokakuussa, jonka jälkeen Stea teki tutkintapyynnön poliisille.

Helsingin poliisilaitokselta vahvistetaan tutkintapyyntö, mutta ei kommentoida tutkinnan tilannetta.

Stea jakaa Veikkaus-varoja vuosittain noin 360 miljoonaa euroa muun muassa järjestötoimintaan. Varoilla tuetaan terveysjärjestöjen lisäksi esimerkiksi mielenterveys- ja päihdejärjestöjä.

Tarkastusraportin seurauksena AIA päätti yhden johtajan työsuhteen. Keskiviikkona järjestettiin liiton ylimääräinen liittokokous. Jäsenjärjestöt ilmoittivat menettäneensä luottamuksen nykyiseen hallitukseen, joten liiton hallitus vaihdettiin.

Stean valvontapäällikkö kuvaa tarkastajien havaintoja hyvin poikkeukselliseksi.

”Sanoisin, että tässä mittakaavassa tämä on erittäin poikkeuksellinen. Olen ollut näissä hommissa jo lähes 17 vuotta, ja ne tapaukset, joissa ollaan näin isojen juttujen äärellä, voi laskea yhden käden sormilla”, valvontapäällikkö Kristian Seemer Steasta sanoo.

Tarkastusraportissa kerrotaan, että ”avustuksen saajan kirjanpito sekä varojen käyttö ja varojen käytön valvonta on ollut avustuspäätöksen ehdoista ja toimintaa sääntelevästä lainsäädännöstä piittaamatonta.”

Tarkastajien mukaan liiton toiminta on ollut suunnitelmallista ja tarkoituksellista, ja vuoden 2018 avustuksista perittiin takaisin yli 770 000 euroa. Takaisin perittävä määrä selvästi viime vuosien suurin.

Vuonna 2018 AIA:lle myönnettiin alunperin avustuksia noin 2,3 miljoonaa euroa.

Tarkastus koski valtaosaa avustuksista, eli järjestölle myönnettyä yleisavustusta (1 272 000 euroa) sekä neljää muuta kohdennettua avustusta.

Takaisinperinnän takia liitto käynnisti vuoden lopulla yt-neuvottelut. Nyt liiton henkilöstömäärä on vähenemässä noin kolmanneksella

Liitto on tehnyt oikaisupyynnön takaisinperinnästä. Sen käsittely on kesken sosiaali- ja terveysministeriössä.

Liitto perusteli toimintaa muassa inhimillisillä virheillä ja sysäsi vastuuta toimitusjohtajalle.

Liittoa johti vuodet 2010–2019 toimitusjohtaja Ilkka Repo. Hän irtisanoutui toissa vuonna ja siirtyi Keliakialiiton johtoon. Repo valittiin viime vuonna Invalidiliiton johtoon, mutta hän kieltäytyi tehtävästä yllättäen vedoten henkilökohtaisiin syihin.

Repo on toiminut Veikkauksen hallintoneuvoston sekä Suomen sosiaali- ja terveys ry:n (Soste) hallituksen jäsenenä.

Repo kertoo, että Stean tarkastajat eivät kuulleet häntä tarkastuksen aikana, joten raporttiin päätyi runsaasti virheitä. Hän on jättämässä tutkintapyynnön poliisille AIA:n esittämistä väitteistä.

”Liiton esittämät, todellisuutta vastaamattomat väitteet ovat päätyneet osaksi viranomaisen, Stean, lopullista tarkastuskertomusta. Näiden perusteettomien väitteiden takia maineeni ja asemani työmarkkinoilla on heikentynyt huomattavasti”, Repo kertoo.

Stea teki tarkastuksen liittoon viime vuoden alkupuolella. Valvontapäällikkö Seemerin mukaan kyseessä oli rutiininomainen tarkastus runsaasti avustuseuroja saavaan järjestöön.

Tarkastus kesti lopulta moninkertaisesti keskivertotarkastukseen verrattuna.

”Tarkastuksen kestoon vaikuttivat muun muassa se, että liiton laskentajärjestelmä oli erittäin monimutkainen, ja työaikaseurantajärjestelmää näytettiin muutetun. Virheen absoluuttista euromäärää oli vaikea täsmentää sen takia, että virhe oli niin laaja ja toiminnan kokonaisuus monimutkainen sekä laskentajärjestelmä puutteellinen”, Seemer sanoo.

Käynnissä on nyt jatkotarkastus. Vuosiin 2017 ja 2019 kohdistuva tarkastus valmistuu keväällä.

”Meidän jatkotoimenpiteemme kohdentuvat niihin havaintoihin, mitä tehtiin vuoden 2018 osalta. Odotusarvo on, että vuosissa 2017 ja 2019 saattaa olla aikaisemmin todettuja puutteita”, Seemer toteaa.

Näin liitto piilotti tulojaan avustuksen myöntäjältä

AIA näyttää pyrkineen maksimoimaan Veikkaus-rahoista saamansa avustuksen epämääräisellä taloudenpidolla. Liitto omistaa Suomen Allergiaterveys -yrityksen ja hallinnoi Allergiasäätiötä. Liitto pyöritti Päiväkoti Histamiinia aina toissa vuoteen asti.

Liiton kannattava taloudellinen toiminta kuten päiväkotitoiminnasta saadut sopimusmaksut on kirjattu tytäryhtiölle ja säätiölle. Menot, kuten palkkamenot, on taas kirjattu liitolle, sillä näin ne on voitu kirjata avustushakemukseen.

Järjestelyn lopputuloksena merkittävä osa liiton kuluista oli merkitty yleisavustukseen, kun taas liiton tuotot jäivät yleishyödyllisen toiminnan ulkopuolisiin toimintoihin.

Tarkastajien mukaan Stealta saatua avustusta on tosiasiallisesti käytetty saman konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiön yritystukena.

Päiväkoti Histamiini oli liiton omistama vuoteen 2019, jolloin liitto myi sen Touhula-päiväkodeille. Helsingin kaupunki maksoi vuosittain ostopalvelusopimuksen perusteella toiminnasta noin 720 000 euroa.

Päiväkodin toiminta näyttää muuttuneen kirjanpidossa sisäisillä laskutuksella lähes katteettomaksi, ja esimerkiksi päiväkotitoiminnan vuoden 2019 verotettavat tulot olivat 338 euroa.

Tarkastajien näkemyksen mukaan menettelyn ilmeisenä tarkoituksena on ollut kirjanpidollisesti peitellä päiväkotitoiminnan todellinen kannattavuus Stealta.

Allergiasäätiötä taas on käytetty tarkastajien mukaan konsernikirjanpidon ulkopuolisena järjestelytyökaluna. Säätiön varsinaiseen toimintaan, kuten tutkimuksen tukemiseen, ei ole käytetty viime vuosina lähes ollenkaan rahaa.

Vuonna 2019 säätiö käytti varsinaiseen toimintaansa 5 000 euroa mutta vuonna 2018 vain 60 euroa ja 58 euroa vuonna 2017.

Valvontapäällikkö korostaa, että tutkintapyynnön tarkoituksena on se, että poliisi selvittää toiminnan laajuuden ja sen, ketkä kaikki siihen ovat osallistuneet.

”Toki voisi ajatella, että yksi henkilö ei olisi voinut saada aikaiseksi näin laajamittaisia toimenpiteitä”, Seemer toteaa.

AIA:n nykyinen toiminnanjohtaja Paula Hellemaa kertoo, että liitossa on tehty valtavasti korjaustöitä tarkastuskertomuksen havaintojen pohjalta.

”Olemme purkaneet niitä rakenteita, jotka eivät tue järjestön toimintaa ja karsineet päällekkäisyyksiä. Nyt pidämme avustettavan toiminnan visusti erillään muusta toiminnasta”, Hellemaa sanoo.

Hän aloitti toiminnanjohtajana syyskuussa 2019.

Liiton entisen toimitusjohtajan Ilkka Revon mukaan asiassa on kysymys vääristä kustannuspaikkakirjauksista sisäisen laskennan osalta. Hän korostaa, että liitolla ei ole ollut mitään intressiä vääristellä Stealle annettavia raportteja miltään osin.

”Tilintarkastajien havaintojen perusteellakaan itsellänikään ei ole ollut syytä epäillä kirjanpidon asianmukaisuutta”, Repo kertoo.

Työaikamerkintöjen manipulointi

Järjestön suurin kuluerä eli palkkamenot on katettu pääasiassa Stean yleisavustuksella. Tarkastuksessa kävi ilmi, että työntekijöiden työaikaseurannan kirjauksia tehtiin etukäteen tietyille kustannuspaikoille, jotta henkilön työmäärästä riittävä osuus kohdistuisi yleisavustuksen piiriin.

”Avustuksen saajan työajanseuranta on epäluotettava ja ilmeisen suunnitelmallisesti järjestetty avustuksen saajaa hyödyttävällä tavalla”, tarkastajat kirjoittivat raporttiinsa.

Työaikamerkintöjä oli myös manipuloitu jopa vuotta myöhemmin. Esimerkiksi talousjohtajan alkuvuoden 2018 työtunteja muokattiin seuraavan vuoden tammikuussa.

Myös viestintäjohtajan työajan seurantaa muokattiin seuraavana vuonna. Osa viikkomerkinnöistä taas oli tehty etukäteen, eivätkä ne perustuneet miltään osin viestintäjohtajan tekemiin työtehtäviin.

Toimitusjohtajan työajanseurantaa ei pidetty lainkaan.

Liiton mukaan työajanseurantaan on tehty nyt korjauksia, eikä aiemman kaltaista toimintaa enää tapahdu.

Kyseenalaisia ostoja luottokortilla

Entinen toimitusjohtaja Ilkka Repo käytti yhden vuoden aikana työnantajan luottokorttia yli 10 000 euron edestä. Tarkastajat kirjoittivat, että ”työnantajan luottokortin käyttäminen ja niihin liittyvien kulujen hyväksyminen ei täytä hyvän hallinnon eikä kirjanpitolain vaatimuksia”.

Tarkastajat moittivat silloisen toimitusjohtajan ja silloisen hallituksen puheenjohtajan toimintaa piittaamattomaksi.

”Luottokortin käyttö on ollut luonteeltaan liiton hallituksen hyväksymän linjauksen mukaista, enkä ole saanut siitä ainoatakaan huomautusta työurani aikana”, Repo korostaa.

Suuri osa korttikuluista oli vaillinaisesti merkitty. Tarkastajien mukaan vaikka luottokorttikulut olisi kirjattu asianmukaisesti, ne eivät olisi todennäköisesti hyväksyttäviä. Avustusvarojen runsas käyttäminen alkoholiin ei ole hyväksyttävää.

Repo kertoo, että kulut oli ohjeistettu kohdennettavaksi kirjanpidossa liiton oman toiminnan kuluihin eikä avustusvarojen kustannuspaikoille.

Toimitusjohtaja maksoi kortilla muun muassa matkakuluja, alkoholi- ja ravintolatarjoiluja, golfkokouksia sekä taksimatkoja. Taksimatkoista osa tehtiin ilta-, yö- ja viikonloppuaikaan.

Repo kertoo, että liiton hallitus osallistui useisiin tilaisuuksiin, mitkä maksettiin liiton luottokortilla.

Liitto maksoi toimitusjohtajansa hammashoitoja 2 000 eurolla Veikkaus-varoista 2017–2019 ja myönsi toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle avustusehtojen vastaisesti puolen kuun palkkaa vastaavat tulospalkkiot. Palkkioihin käytettiin avustusrahoja noin 8 000 euroa.

Repo kertoo, että hänen työsopimukseensa kuului hammashoito.

”Hammashoidon ja tulospalkkioiden kustannukset eivät kuulu Stea-avusteiselle kustannuspaikalle. Se, miksi hammashoidon laskut ja tulospalkkioiden laskut on ohjeitteni vastaisesti kyseiselle kustannuspaikalle kirjattu, ei ole tiedossani”, Repo sanoo.

Ulkopuolinen tilitoimisto

Miten liitto onnistui häivyttämään toimintansa valvojalta?

AIA teki järjestökentässä poikkeuksellisen ratkaisun vuonna 2011 ja palkkasi tilinpitoon ja palkkalaskentaan ulkopuolisen tilitoimiston. Revon mukaan järjestely tehtiin sen jälkeen yksi kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastannut henkilö vaihtoi työpaikkaa.

Liitto on maksanut tilitoimistolle poikkeuksellisen paljon eli vuosittain yli 100 000 euroa.

Avustussääntöjen mukaan vastaavan kokoinen palvelu on kilpailutettava. AIA kyllä ilmoitti kilpailuttavansa palvelun jatkossa, mutta ei kuitenkaan tehnyt sitä.

Stean mukaan kilpailuttamatta jättämisellä varmistettiin kyseenalaisen toiminnan jatkuvuus.

Liiton koko kirjanpidosta ja palkanlaskennasta on vastannut tilitoimistossa viime vuodet vain yksi henkilö. Järjestelyn takia liiton taloushallinnon henkilöstöllä ei ollut ollut käytännössä mahdollisuuksia valvoa avustusten käyttöä.

Kirjanpidon ulkoistuksesta huolimatta liitto kustansi vuonna 2018 kirjanpidon ajokorttitutkinnon ja kirjanpidon jatkokurssin liiton talous- ja henkilöstösihteereille.

Nyt liiton taloushallinto on organisoitu uudelleen ja pääosin takaisin liiton henkilökunnalle.

”Taloushallintoon liittyvä arkiliikenne tehdään nyt liiton sisältä”, toiminnanjohtaja Paula Hellemaa kertoo.