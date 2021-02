HS kertoi perjantaina, miten valtakunnallisen terveysjärjestön toiminnan epäselvyydet ovat johtaneet poikkeuksellisen suureen avustusrahojen takaisinperintään.

Veikkaus-avustuksia jakavan ja niiden käyttöä valvovan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) mukaan Allergia-, iho- ja astmaliiton (AIA) kirjanpitoa ja työaikamerkintöjä on muokattu niin, että liitto saisi mahdollisimman suuren yleisavustuksen toimintaansa.

Näin tarkastajat muun muassa kirjoittivat:

Varteenotettavan selvityksen puuttuessa AIA:n konsernirakenteella ja konsernin sisäisillä veloituksilla on tavoiteltu ensisijaisesti Stean myöntämien avustusten häivyttämistä konsernirakenteeseen.

Stean raportissa kuvataan yksityiskohtaisesti liiton toiminnan eriskummallisuuksia. Työajanseurannan manipulointi oli tarkastajien mukaan suunnitelmallista, ja työajan seuranta oli näennäistä.

AIA on työnantajana ohjeistanut kirjallisesti henkilöstöään jakamaan tehty työaika eri toiminnoille etukäteen työntekijöille ilmoitettujen prosenttiosuuksien mukaan.

Tarkastuksessa todettiin, että työajan käytön seurantoja on muokattu merkittävissä määrin jälkikäteen, jotta työajan käytön seurannoissa on päästy etukäteen annettuun prosenttijakoon.

Kuuden johtajan ja työntekijän palkkoja (yhteensä 430 000 euroa) oli osoitettu maksettavaksi Veikkaus-varoista, vaikka henkilöiden toimenkuvaan kuului paljon muutakin kuin avustuksen piiriin kuuluvaa työtä.

Alla esimerkki tarkastajien havainnoista yhden johtajan työajanseurannasta:

Viestintäjohtajan (kuukausipalkka 100 % Stean avustukseen) vuoden 2018 työajan käytön seurantaa on muokattu merkittävissä osin 21.1.2019. Hyväksyjänä on tunnus Allergia Admin eikä esimies. [– –] Viestintäjohtajan osalta työajan käytön seurannan etukäteen annettu prosenttijako ei ole perustunut miltään osin hänen tosiasiassa tekemiinsä työtehtäviin.

Viestintäjohtajalle oli myös sovittu erikoinen provisiopalkkaus, jonka ansiosta hänen veronalaiset tulonsa olivat vuonna 2018 yli 180 000 euroa.

Viestintäjohtaja on saanut provisioita Allergiatunnuksen myymisestä yrityksille. Yritys voi hakea tuotteelleen Allergiatunnusta. Se on merkki siitä, että tuote ei esimerkiksi ärsytä ja että tuote sopii allergiselle.

Tarkastajat havaitsivat, että viestintäjohtajan kiinteä kokonaispalkka maksettiin Stean yleisavustuksesta. Liitto ilmoitti tämän jälkeen tarkastajille, että johtajan palkanmaksu on siirretty pois Veikkaus-varoista.

Tarkastajien mukaan Allergiatunnuksen myyntiä ylläpidettiin sopimattomasti Veikkaus-varoilla.

Avustuksen saajan epäluotettavan kirjanpidon sekä sisällöltään puutteellisten ostolaskujen perusteella on syytä epäillä, että ainakin osa Stean yleisavustuksen piiriin kuuluvien viestinnän kustannuspaikkojen mainos- ja viestintätoimistopalvelujen on kohdistunut tosiasiassa Allergiatunnus-toimintaan.

Tarkastajat kiinnittivät huomiota toimitusjohtajan luottokortin käyttöön ja käytön seurantaan. Raportin mukaan rahaa kului kyseenalaisiin alkoholiostoihin ja öisiin taksimatkoihin.

Merkittävässä osassa toimitusjohtajan luottokorttitositteista selitteeksi on merkitty vain ”sidosryhmäyhteistyö” ilman nimiä.

Kuiteissa oli puutteellisia merkintöjä.

Jälkikäteen sähköiseen järjestelmään tehtävien tositemerkintöjen ulkoinen luotettavuus on ainakin ilta- ja yöaikaan tapahtuvan edustamisen osalta kyseenalainen.

Avustusvaroja käytettiin myös lahjojen ostamiseen.

Avustusvaroja on käytetty noin 13 000 euroa kirjanpidon lahjat-nimiselle tilille (tili 4564) kirjattuihin kuluihin. Tositetarkastuksessa todettiin laskuilla veloitetun mm. pöytäliinoja, lahjakortteja sekä suklaakonvehteja. Tositteisiin ei ole tehty merkintöjä, joista ilmenisi niiden liittyminen AIA:n yleishyödylliseen toimintaan.

Liittoa johti vuodet 2010–2019 toimitusjohtaja Ilkka Repo. Hän irtisanoutui toissa vuonna ja siirtyi Keliakialiiton johtoon. Keliakialiitosta lähtenyt Repo valittiin viime vuonna Invalidiliiton johtoon, mutta hän kieltäytyi yllättäen työstä vedoten henkilökohtaisiin syihin. HS:n tietojen mukaan AIA:n ongelmat paljastuivat Invalidiliitolle vasta Revon valinnan jälkeen.

Repo korosti HS:n haastattelussa, että luottokortin käyttö on ollut luonteeltaan liiton hallituksen hyväksymän linjauksen mukaista.

Liiton viisihenkinen johtoryhmä pääsi nauttimaan työnantajan kustannuksella kokousmatkoista.

Avustuksen saajan viisihenkinen johtoryhmä on vuoden 2018 aikana tehnyt työnantajan kustannuksella kokousmatkat Kittilään (Levi) ja Hämeenlinnaan (Vanajanlinna). Matkoihin ja niihin liittyviin tarjoiluihin, päivärahoihin ym. on kulunut yli 10 000 euroa.

Tarkastusraportin mukaan liitto siirsi toiminnan tulot avustushakemuksen ulkopuolle. Liitto pyöritti vuoteen 2019 asti allergia- ja iho-oireisille lapsille suunnattua päiväkoti Histamiinia.

Tarkastushavaintojen perusteella päiväkotitoiminta on kirjanpidollisesti järjestetty siten, että toiminta on ollut AIA:lle taloudellisesti lähes ns. nollakatteista. Toiminnan taloudellinen hyöty on siirtynyt vuokraveloituksin päiväkodin tilat omistavalle säätiölle sekä kiinteistöosakeyhtiölle.