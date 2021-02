Viime vuonna yli 18 500 ihmistä suoritti ylemmän korkeakoulututkinnon.

Tyhjä opiskelutila Porthaniassa helmikuussa. Koronapandemia on pakottanut epäopiskeluun.­

Koronavuosi 2020 jää historiankirjoihin myös siksi, että silloin valmistui ennätysmäärä opiskelijoita yliopistoista. Määrissä on selvä nousu, kun vertaa viime vuonna tehtyjen alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen määrää edellisiin vuosiin.

Alempia korkeakoulututkintoja tehtiin runsaat 15 000, kun viime vuosina niitä on tehty runsaat tuhat vähemmän. Sama on nähtävissä ylemmissä korkeakoulututkinnoissa. Niitä tehtiin viime vuonna yli 18 500. Lisäystä edelliseen vuoteen on yli kahden tuhannen tutkinnon verran.

Mutta syy valmistumisiin ei ole koronaepidemiassa, vaan ennen kaikkea Helsingin yliopiston muuttuneissa säännöissä. Juuri sieltä valmistui nyt aiempaa useampi. Muissa oppilaitoksissa määrät pysyivät suunnilleen samoina.

”Helsingin yliopistossa keskeinen syy oli se, että yliopistossa vuonna 2016 tehdyn koulutusohjelmauudistuksen siirtymäaika päättyi 2020. Eli viime vuosi oli viimeinen jolloin pystyi suorittamaan tutkintoja vanhoilla vaatimuksilla”, kertoo opetusneuvos Jukka Haapamäki Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

”Lisäksi valmistuneiden ikäjakauma vahvistaa sen, että roikkumaan jääneitä tutkintoja on nyt tehty pois.”

Haapamäen mukaan koronapandemian yhteyden valmistuneiden määriin voi ennemmin nähdä siltä kantilta, että se ei sotkenut opintoja, vaan siitä huolimatta ihmiset saivat opintonsa loppuun.

Sen sijaan korona-aika saattaa näkyä avoimen yliopiston tilastoissa, sillä avoimen yliopiston opintoja oli nyt tarjolla aiempaa enemmän lisärahoituksen vuoksi, Haapamäki kertoo.

”Myös hakijoita yliopistoihin oli ennätysmäärä, mutta haku päättyi jo maaliskuun loppupuolella”, hän sanoo.

Samoihin aikoihin varsinainen korona-aika alkoi Suomessakin, mutta se tuskin lisäsi yliopistoihin hakemista.

Koko 2000-luvun aikana niin alempien kuin ylempien korkeakoulututkintojen määrä on noussut melko tasaisesti. Joukosta erottuu selvänä piikkinä vuosi 2008 eli se vuosi, jolloin alkoi maailmanlaajuinen finanssikriisi. Tuolloin esimerkiksi ylempiä tutkintoja tehtiin tuplasti enemmän kuin sitä seuraavana vuonna.

Talouskriisi ei kuitenkaan ollut syy.

”Syy oli valtakunnallinen tutkintorakenneuudistus. Se oli viimeinen vuosi, jolloin pystyi suorittamaan maisterintutkinnon suoraan ilman kandidaatintutkintoa”, Haapamäki sanoo.

Suuret globaalit kriisit eivät siis lisää valmistumisia vaan ennemmin päinvastoin.

”Jos on huono työmarkkinatilanne, tutkintojen määrä laskee. Silloin ihmiset haluavat jatkaa opiskeluja, jos ei ole työpaikkoja tiedossa”, hän sanoo.