Sopeutumisvalmennusta mainostettiin sopimattomasti kuntoutuksena ja hakijoilta vaadittiin tarpeettomasti lääkärinlausunto.

Allergia-, iho- ja astmaliitto (AIA) käytti allergiavalistukseen tarkoitettuja rahoja perhostutkimukseen. Sen lisäksi AIA on markkinoinut sopeutumisvalmennusta kuntoutuksena ja vaatinut kurssille hakijoilta lääkärintodistuksia.

Asia paljastui Veikkaus-avustuksia jakavan ja niiden käyttöä valvovan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) tarkastuksessa.

HS kertoi perjantaina, miten AIA:n toiminnan epäselvyydet ovat johtaneet poikkeuksellisen suureen avustusrahojen takaisinperintään.

Lue lisää: Valtakunnallisessa terveysjärjestössä paljastui epäilty huijaus – Veikkaus-avustus maksimoitiin piilottamalla tuloja ja peukaloimalla työaikamerkintöjä

Stean mukaan AIA:n kirjanpitoa ja työaikamerkintöjä on muokattu niin, että liitto saisi mahdollisimman suuren yleisavustuksen toimintaansa.

Yleisavustus on tarkoitettu yleishyödylliseen toimintaan ja siihen liittyviin yleiskuluihin. Tarkastusraportin valmistumisen jälkeen Stea teki liiton toiminnasta tutkintapyynnön poliisille.

Yleisavustuksen lisäksi tarkastajat löysivät AIA:n saamista muista avustuksista epäselvyyksiä ja väärinkäytöksiä.

AIA on saanut vuosittain noin 250 000 euron toiminta-avustuksen ”kansalaisjärjestötoimintaan kohdistuvaan tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustyöhön”.

Tästä avustuksesta tuettiin perhostutkimusta ja siihen liittyvien tieteellisten julkaisujen tuottamista. Perhostutkimusta tehtiin Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutissa.

Instituutin johtaja vakuutti, että perhostutkimus on tehty vapaa-ajalla, mutta tarkastajien havaintojen mukaan tämä ei pitänyt paikkaansa.

Tarkastajat havaitsivat myös, että toiminta-avustuksella katettiin rinnakkaisen organisaation eli Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin toimintojen hallinnollisia ja yleiskuluja. Tämänkaltainen avustuksen käyttö on kielletty Stean avustusehdoissa.

Rinnakkaisuus näkyi muun muassa siinä, että instituutilla on oma johtokuntansa sekä omat verkkosivut, jotka on sittemmin suljettu.

Tosiasiassa avustuksella maksettiin muun muassa instituutin johtajan palkka. Lisäksi avustusrahoilla maksettiin toimintaan liittymättömiä kuluja, kuten instituutin johtokunnan Venäjän-matkaan liittyneet kulut tarjoiluineen, matkakulut osakuntajuhliin sekä hyönteisaiheiset kirjahankinnat.

Instituutin johtajan oman auton käyttöä piilotettiin valvojalta merkitsemällä kustannukset ”polttoainekuluksi”.

Nyt vaikuttaa siltä, että AIA joutuu maksamaan avustuksesta takaisin lähes 70 000 euroa.

Täksi vuodeksi Stea on myöntänyt liitolle kyseistä avustusta selvästi haettua pienemmän määrän. Stea myös valvoo avustuksen käyttämistä aiempaa tarkemmin.

”Liitolta on pyydetty avustuskohteesta vielä tarkennettu toimintasuunnitelma ja talousarvio. Avustus maksetaan vasta kun tarkennettu talousarvio on Steassa hyväksytty”, kertoo Stean valvontapäällikkö Kristian Seemer.

Tarkastajat havaitsivat AIA:n muistakin avustuskohteista merkittäviä puutteita.

Liitto sai esimerkiksi yli 300 000 euron avustuksen sopeutumisvalmennustoimintaan. Verkkokurssille osallistuneiden määrä oli tarkastajien mukaan kohtuuttoman pieni avustusmäärään verrattuna. Lisäksi kurssia kutsuttiin virheellisesti kuntoutukseksi ja hakeneilta vaadittiin tarpeettomasti lääkärintodistuksia.

Tarkastajien mukaan nämä arkaluonteiset asiakirjat säilytettiin paperisina samoissa kaapeissa kuin järjestön muut asiakirjat.

Liiton nykyinen toiminnanjohtaja Paula Hellemaa kertoo, että kurssitoimintaa on nyt tehostettu, verkkomarkkinointi on tullut entistä tärkeämmäksi ja kohderyhmää on myös tavoitettu paremmin.

Lääkärinlausuntoja ei enää pyydetä. Hellemaa sanoo, että asiakirjojen säilyttämisessä tapahtui väärinkäsitys.

”Asiakirjat oli nostettu tarkastuspäivänä valmiiksi tarkastajille tarkasteltavaksi, mistä vaikutelma huolimattomasta säilyttämisestä oli syntynyt. Säilytettävät asiakirjat ovat asianmukaisesti lukollisissa kaapeissa.”