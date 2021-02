Pitkään jatkunut korkeapaine toi valkean talvimaiseman etelärannikolle, jossa on jo alettu tottua loputtomaan marraskuuhun. Pakkasten myötä tullut säteilyjäähtyminen saa maan hehkumaan timanttimerenä.

Lunta, paljon lunta, pitkä pakkasjakso ja jäätä meren päällä. Tilaa kulkea, kirkas lumipeite, puhdasta valkeaa maisemaa, timantteina hehkuvat hanget ja valoa loputtoman marraskuun jälkeen.

Eteläsuomalaiset ovat saaneet tänä talvena nauttia lumesta ja pakkasista, kunnon talvesta. Sellaista ei ole Helsingin seudulla koettu vuosikausiin.

Pakkasten myötä luminen maa on muuttunut ikään kuin timanttimereksi. Lumen hehkulle on nimikin, säteilyjäähtyminen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmiö syntyy, kun selkeinä öinä syvemmältä eli lämpimämmästä lumikerroksesta haihtuva kosteus jäätyy välittömästi pintaan päästyään. Muodostuu jääkiteitä, jotka kimaltelevat auringossa.

Säteilyjäähtymistä muodostuu aina talvisin, kun on selkeää, kertoo meteorologi Eveliina Tuovinen Ilmatieteen laitokselta. Nyt selkeää on ollut pitkään, samoin pakkasta.

Valohoidon ja talvisen maiseman aina etelärannikkoa myöten on mahdollistanut ennen kaikkea talvinen korkeapaine.

”Viime talvena siitä ei nähty vilaustakaan”, Tuovinen sanoo.

Keskilämpötila on ollut reilusti pakkasen puolella jo yli kolme viikkoa. Yhtä kylmä pakkasjakso oli Helsingissä viimeksi kymmenisen vuotta sitten.

”Helmikuun alkupuoli on ollut Etelä-Suomessa viimeksi kylmempi vuonna 2012, Lapissa ja Koillismaalla vuonna 2019”, Tuovinen kertoo.

Myös lunta on riittänyt. Helsingin seudulla vastaavat kinokset ovat harvinaisia, sillä Tuovisen mukaan yhtä paljon lunta oli viimeksi vuonna 2013. Poikkeuksellisuus on kuitenkin hyvin paikallista, sillä Uudenmaan pohjoisosassa vastaava lumitalvi oli vuonna 2019.

Nyt tilanteen erityisyyttä korostaa se, että vuosien 2019–2020 talvi oli Helsingissä vähälumisempi kuin mikään talvi sitten vuoden 1911.

Lumi vaikuttaa myös jäätilanteeseen. Jään päälle satanut lumimassa hidastaa jään kovettumista.

Kantavinta on teräsjää, joka on tumman sinertävää ja lasimaista. Se muodostuu suoraan vedestä. Pienin kantava teräsjään paksuus on yksin kulkevalle ihmiselle vähintään viisi senttiä, mielellään kymmenen.

Sisävesissä paksuin jääkansi on Kilpisjärvellä, jossa keskiviikkona mitattiin jäänpaksuudeksi 64 senttimetriä, kertovat Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kokoamat jäänpaksuushavainnot. Inarijärvessä jäätä oli 38, Päijänteessä 27–32, Saimaalla Lauritsalassa 23 ja Tuusulanjärvessä 31 senttimetriä.

Merijään paksuutta puolestaan tilastoi Ilmatieteen laitos, jonka mukaan sisälahdissa jää alkaa olla kantavaa koko rannikon laajuudelta.

Kiintojäätä on etenkin Perämeren pohjoisosassa, jossa jäätä on paikoin 50 senttiä. Kiintojää on merijäätä, joka on pysyvästi rannikon tuntumassa ja kiinnittynyt saariin, kareihin tai matalikkoihin.

Saaristomeren sisäsaaristossa oli perjantaina 12. helmikuuta 5–20 senttiä paksua kiintojäätä ja ulompana ohutta jäätä. Läntisellä Suomenlahdella oli sisäsaaristossa 10–25 senttiä ja itäisellä Suomenlahdella 15–30 senttiä paksua kiintojäätä.

Ulkoilijoille vaaranpaikkoja meren jäällä ovat varsinkin laivaväylien ympäristöt sekä siltojen alustat.

Vaihtelevat talvet ja rajusti muuttuva sää ovat tulleet jäädäkseen Suomeen. Ilmastonmuutos vaikuttaa ennen kaikkea talviin, jotka ovat Pohjois-Suomessa jo lyhentyneet molemmista päistä.

Tuovisen mukaan talvet ovat lämmenneet selkeästi 30 viime vuoden aikana. Tämä näkyy etenkin Etelä-Suomessa, jossa lumen määrä on vähentynyt. Lisäksi lumiaika on lyhentynyt.

”Sään vaihtelevuus kuitenkin säilyy tulevaisuudessakin”, Tuovinen sanoo.

Lumisia talvia on siis luvassa jatkossakin, samoin viime talven kaltaisia runsasvetisiä talvia. Sadanta pohjoisella pallonpuoliskolla on kaiken kaikkiaan lisääntynyt.

Suomen ilmasto keskieurooppalaistuu vähitellen.

”Se mitä on nyt Puolan tienoilla, nousee vähitellen meille.”