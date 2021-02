Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri on kiihtymisvaiheessa. Vaikka tartuntoja Padasjoella on todettu vähän, ovat nuorten harrastusmahdollisuudet olleet tauolla.

Päijät-Hämeen maakunnassa sijaitsevassa Padasjoen kunnassa keksittiin keino, miten uimahallin koronasulun aikana voi käydä uimassa.

Kunnan hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela kertoo, että samaan ruokakuntaan kuuluvat voivat varata uimahallin yhteiskäyttöön tunniksi kerrallaan.

Varaus on tarkoitettu vain padasjokelaisille.

Yksityinen uimahetki maksaa normaalien sisäänpääsymaksujen lisäksi 15 euroa. Summalla saa tunnin allasaikaa ja sen jälkeen puoli tuntia aikaan peseytymiseen ja saunomiseen.

Kerrallaan uimaan pääsee vain yksi porukka. Uima-ajan voivat varata perheet, pariskunnat tai yksin eläjät. Sukulais- tai kaveriporukalla sen sijaan aikaa ei voi varata.

”Olemme olleet tässä tiukkoja. Allasbileet eivät onnistu, paitsi jos sellaiset haluaa oman ruokakunnan kanssa järjestää.”

Uimahallilla on kaksi saunatilaa, joihin uimariryhmät ohjataan vuorotellen. Kun toinen saunatila on tyhjä, ehditään tila siivota ja desinfioida, Koskela kertoo.

”Näin mahdollinen virus ei tartu pinnoilta.”

Kunta on ottanut huomioon Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n ohjeet koronatartuntojen riskien ehkäisemisestä uimahalleissa.

Kunta on tarjonnut varausmahdollisuutta perheille joulukuun alusta alkaen. Taustalla oli myös huoli lasten uimataidon heikkenemisestä.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri on kiihtymisvaiheessa. Koskela kertoo, että todetut tartunnat Padasjoella ovat olleet vähäisiä. Silti monet lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ovat olleet suositusten mukaisesti tauolla. Uimahallin auki pitäminen tuo mahdollisuuden liikkua yhdessä perheen kanssa.

Helmikuun alussa mahdollisuutta tilojen varaamiseen laajennettiin ruokakunnille.

”Pidämme todella tärkeänä sitä, että he, joille uiminen on ainoa mahdollinen liikuntamuoto, pääsevät liikkumaan. Siitä on myös puhuttu paljon, kuinka ikääntyneet liikkuvat epidemia-aikana vähemmän, ja on tärkeää, että heidän lihaskuntonsa säilyy.”