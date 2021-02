Tutkijat: Britannian virusmuunnos on todennäköisesti yhteydessä korkeampaan kuolleisuuteen

Syy korkeampaan kuolleisuuteen ei ole selvä. Muunnoksella saattaa olla suurempi viruspitoisuus, mikä ei johtaisi pelkästään suurempaan tarttuvuuteen vaan voisi myös heikentää joidenkin hoitojen tehoa.

Britannian hallituksen tutkijat ovat yhä enemmän vakuuttuneita siitä, että koronaviruksen Britannian muunnos on yhteydessä korkeampaan kuolleisuuteen kuin toiset muunnokset. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Viime kuussa tutkijat sanoivat, että on olemassa ”realistinen mahdollisuus” siitä, ettei Britanniassa aluksi havaittu virusmuunnos ole vain tarttuvampi vaan myös tappavampi. Tuoreen katsauksen mukaan on ”todennäköistä”, että muunnos kytkeytyy suurempaan riskiin joutua sairaalahoitoon ja kuolla.

Britannian hallitus julkaisi katsauksen verkkosivullaan perjantaina, mutta se ei julkisesti tiedottanut tutkijoiden löydöksistä, The New York Times kertoo.

Katsaus perustuu noin kaksi kertaa suurempaan määrään tutkimuksia kuin aikaisempi vastaavanlainen yhteenveto. Lisäksi siinä on huomioitu suurempi määrä Britannian muunnoksen saaneiden ihmisten kuolemia.

Syy korkeampaan kuolleisuuteen ei ole selvä. Osa todisteista antaisi ymmärtää, että muunnoksella saattaa olla suurempi viruspitoisuus, mikä ei johtaisi pelkästään suurempaan tarttuvuuteen vaan voisi myös vesittää tiettyjen hoitojen tehon.

Tutkijat yrittävät myös selvittää, kuinka suuri osa mahdollisesta korkeammasta kuolleisuudesta selittyy tehokkaammalla tarttuvuudella.

”Yleiskuva on se, että virusmuunnoksessa on noin 40–60 prosenttia suurempi riski joutua sairaalaan ja kuolla”, Britannian hallituksen epidemiologi Neil Ferguson sanoi haastattelussa lauantaina.

The New York Timesin mukaan Britannian muunnosta on havaittu tähän mennessä jo ainakin 82 maassa.

Virusmuunnos leviää tutkijoiden hiljan tekemän arvion mukaan noin 35–45 prosenttia tehokkaammin, The New York Times kertoo. Yhdysvaltalaiset viranomaiset ovat esittäneet, että virusmuunnos saattaa muuttua hallitsevaksi viruskannaksi maaliskuuhun mennessä.