Kiireettömän terveydenhuollon supistukset ja potilaiden hitaampi hakeutuminen hoitoon näkyvät syöpänäytteiden määrän laskuna.

Syöpänäytteitä otettiin viime keväänä huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Tämä käy ilmi Syöpärekisterin aineistosta, joka perustuu patologian laboratoriosta saatuihin raportteihin maalis–kesäkuulta 2020.

Keskimäärin näytteiden määrä väheni 12 prosenttia verrattuna vuoden 2020 odotettuun syöpänäytteiden määrään. Odotettu määrä perustuu edellisvuosien kehitykseen, jonka mukaan näytteiden määrä on noussut vuosittain muiden muassa väestön ikääntymisen takia.

Kaikkein pienimpiä syöpänäytteiden määrät olivat viime toukokuussa, jolloin näytteitä otettiin 26 prosenttia vähemmän kuin edellisten vuosien näytemäärän perusteella oli odotettu. Tämä tarkoitti 1 470:a näytettä odotettua vähemmän toukokuussa.

”Normaalitilanteessa olisimme odottaneet aiempia vuosia enemmän näytteitä”, sanoo Suomen Syöpärekisterin tilastojohtaja, professori Janne Pitkäniemi.

Hänen mukaansa näytteet ovat pandemia-aikana vähentyneet, koska kiireetöntä terveydenhuoltoa on supistettu. Ihmiset ovat itsekin saattaneet lykätä hoitoon hakeutumista koronavirustartunnan pelossa, ja syövän seulontaohjelmat ovat olleet osassa maata tauolla.

Näytemäärissä on kuitenkin ollut mukana sekä uusien että uusiutuneiden syöpien näytteet, joten on epäselvää, missä kohtaa syövän hoitoa näytteenotto on mahdollisesti viivästyttänyt hoitoa.

Jos potilas hakeutuu terveydenhoitoon syöpään viittaavien oireiden takia, jatkotutkimukset pitää tehdä kiireellisesti.

”Lähitulevaisuudessa ikävin skenaario on se, että näemme levinneempiä syöpiä. Näin käy jos syöpädiagnoosit viivästyvät”, Pitkäniemi sanoo.

Viivästyminen tarkoittaa sitä, että syövät voivat olla vaikeammin hoidettavia, mikä taas lisää potilaiden kärsimystä. Se voi lisätä lähitulevaisuudessa myös syöpäkuolleisuutta.

Syöpälääkärit ja kirurgit ovat jo olleet huolissaan siitä, että syövät pääsevät leviämään pidemmälle.

Syöpärekisteri julkaisee ensi syksynä ennakkotilastot, joissa on tietoa uusien syöpien ilmaantuvuudesta Suomessa pandemia-aikana.

Esimerkiksi Hollannissa on jo tutkittu syöpädiagnoosien määrää korona-aikana ja huomattu, että diagnoosit ovat selvästi vähentyneet. Samansuuntaisia havaintoja on tehty useissa muissakin maissa.

Syöpäkuolleisuudesta tilastoja tulee keväällä 2022. Syöpälkuolleisuus on pienentynyt Suomessa jo pitkään.

”Keväällä 2022 voi kuitenkin olla vielä liian varhaista arvioida syöpäkuolleisuuden muutosta”, Pitkäniemi arvioi.