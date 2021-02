Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Perhekoti Maailman Lapset Oy:n keskeyttämään Lohjalla sijaitsevan Lastenkoti Aurinkoisen toiminnan 1. maaliskuuta alkaen.

Aluehallintoviraston mukaan laitoksen toiminnassa on havaittu useita vakavia puutteita. Esimerkiksi lastensuojelulain mukaisten rajoitustoimenpiteiden käyttämisessä sekä kasvatuskäytännöissä on ollut puutteita ja asiakasturvallisuus on vaarantunut, aluehallintovirasto kertoo tiedotteessaan.

Toimintayksikössä ei ole tällä hetkellä lapsia.