Uusi ohjeistus päivittyy Koronavilkku-sovellukseen maaliskuun alussa tulevan ohjelmistopäivityksen mukana, kertoo tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho THL:stä.

Koronavilkku on THL:n tuottama sovellus.­

Koronavilkku-sovellukseen tulee maaliskuun aikana uusi ohjeistus koronavirukselle altistuneille.

”Ohjeet päivittyvät maaliskuun alussa tulevan ohjelmistopäivityksen mukana”, kertoo tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Ohjelmistopäivityksen jälkeen Koronavilkku ohjeistaa altistumis­ilmoituksen saaneita koronatestiin, oli oireita tai ei, Yrttiaho kertoo.

Vaikka testitulos olisi negatiivinen, sovelluksessa kehotetaan noudattamaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa omaehtoista karanteenia.

”Tartuntatautilaissa sanotaan, että pelkän Koronavilkun ilmoituksen perusteella ei määrätä ketään karanteeniin vaan pitää olla esimerkiksi testitulos”, Yrttiaho sanoo.

”Koronavilkun kautta ei saa tietoa tarkasta altistumispäivästä, koska näin on tartuntatautilaissa määrätty. Kyse on tietosuojasta. Näin altistumisilmoituksen saanut ei pysty päättelemään, kuka on sairastunut koronatautiin.”

Yrttiaho arvioi, että uusi ohjeistus ei kovin paljon lisää testaamisen tarvetta. Testauskapasiteetti on nyt Suomessa noin 30 000 testiä vuorokaudessa, ja parhaimmillaan testejä on tehty vuorokaudessa noin 26 000.

Uusi ohjeistus lisäisi määrää ehkä vain joillakin sadoilla, Yrttiaho sanoo. Siten myös omaehtoiseen karanteeniin jäävien määrä ei kasvaisi kovin paljon.

”Kokonaisvaikutus on siis todennäköisesti pieni. Mutta kun saadaan tehtyä testejä oireettomillekin, saadaan nopeammin katkaistua tartuntaketjuja.”

Jos taas testauskapasiteetti uhkaa täyttyä joissain tilanteissa, Yrttiahon mukaan voidaan aina myös olla ottamatta oireettomia testeihin.

Päivittyvät ohjeet ovat osa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viime viikolla päivittämää testaus- ja jäljitysstrategiaa. Sen tavoitteena on, että uudet tartunnat, altistuneiden ketjut ja virusmuunnokset pystytään tunnistamaan nykyistä nopeammin. Mobiilisovelluksen tarjoamien keinojen tarkoituksena on tehostaa jäljittämistä, strategiassa sanotaan.

THL on ohjeistanut kuntia ja sairaanhoitopiirejä uudesta strategiasta. Kansallisen strategian toimeenpano on alueilla, Yrttiaho muistuttaa.