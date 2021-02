Turvallisuusalan työntekijöiden äärioikeistoryhmää epäillään rikoksista: ”Ryhmän sisäinen viestintä on ollut jopa sisällissotaan tai vallankumoukseen kiihottavaa”

Äärioikeistoon liittyvässä jutussa on epäiltynä myös poliiseja.­

Turvallisuusalaan liittyvää äärioikeistoryhmää epäillään muun muassa ampuma-ase- ja virkarikoksista, poliisi kertoo tiedotteessa. Vakavin nimike törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta on kuitenkin pudonnut nyt pois epäiltyjen rikosten joukosta.

Tutkinnassa on ollut muun muassa poliisien ja poliisissa työskentelevän henkilön epäillyt kytkökset asiaan. Aiemmin on tullut julki, että muun muassa Helsingin poliisin ylikonstaapelia epäiltiin vakavan rikoksen valmistelusta.

”Riittävää näyttöä siitä, että ryhmän jäsenet olisivat tosiasiassa valmistelleet henkirikosta tai törkeää pahoinpitelyä, ei saatu. Rikoksen tunnusmerkistö vaatii yksilöidyn ja konkreettisen suunnitelman rikoksen tekemiseksi, ja sen pitää olla sidottu ainakin johonkin aikaan ja paikkaan”, sanoo tiedotteessa aluesyyttäjä Heikki Stenius.

Kokonaisuuteen liittyy muun muassa ampuma-ase- ja virkarikoksia. Näiden osalta esitutkinta on yhä kesken, eikä kaikkia henkilöitä ole kuultu.

Poliisin ja syyttäjän mukaan esitutkinnassa on selvinnyt, että ryhmässä noudatetaan määrättyjä toimintaperiaatteita ja hierarkiaa. Ryhmässä on keskusteltu erityisesti ulkomaalaistaustaisista henkilöistä, joita jäsenet ovat pitäneet uhkana itsenäiselle Suomelle.

”Ryhmän sisäinen viestintä on ollut rasistista ja yhteiskuntarauhaa kyseenalaistavaa, jopa sisällissotaan tai vallankumoukseen kiihottavaa. Ketään yksittäisiä henkilöitä mahdollisen rikoksen kohteeksi ei kuitenkaan ryhmässä nimetty”, tiedotteessa todetaan.

Ryhmän välinen viestintä on ollut keskinäistä, eikä sitä ole levitetty suuren yleisön tietoon, kertoo rikoskomisario Sanna Springare keskusrikospoliisista.

Aiemmin ilmi on tullut, että kyse on ollut äärioikeistolaiseen henkilöryhmään liittyvistä rikosepäilyistä, jossa on tutkittu vastustajaksi koettuihin muihin ryhmittymiin kohdistuneita suunnitelmia.

HS kertoi syyskuussa poliiseista, jotka olivat saaneet porttikiellon Helsingin poliisilaitokselle. Toisen miehen puheet turvapaikanhakijoista olivat aiemmin herättäneet huomiota. Porttikiellon jälkeen kaksikko pidätettiin virasta.

HS:n tietojen mukaan nyt selvittelyssä ovat olleet porttikiellon saaneen ylikonstaapelin kytky äärioikeistoporukkaan.

