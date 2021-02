Muunnoksen havaitsi suomalainen laboratorio Vita-laboratoriot. Näyte on peräisin Etelä-Suomesta. Uuden viruskannan tartuttavuudesta, leviämisalttiudesta tai rokoteväistöstä ei ole vielä tietoa.

Suomesta on löytynyt kokonaan uusi koronaviruksen muunnos. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Muunnoksen havaitsi viime viikolla suomalainen laboratorio Vita-laboratoriot yhdessä Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin kanssa. Näyte on peräisin Etelä-Suomesta.

Variantti on saanut nimen Fin-796H, ja siinä on piirteitä, joita on havaittu myös Britannian ja Etelä-Afrikan virusmuunnoksissa, kertoo Vita-laboratoriot tiedotteessaan.

Maailmalta on löytynyt jo useita koronaviruksen variantteja. Lähes kaikki niistä ovat brittivariantin tai eteläafrikkalaisen, brasilialaisen tai japanilaisen variantin jälkeläisiä. Tiedotteen mukaan nyt Suomesta löydetty variantti poikkeaa näistä kaikista. Sen perimässä on samoja piirteitä kuin aiemmin maailmalla levinneissä varianteissa, mutta se ei vaikuta kuuluvan minkään aiemman tunnetun variantin kehityslinjaan.

Vielä ei tiedetä, missä variantti on kehittynyt. On todennäköistä, että muunnos on kehittynyt muualla kuin Suomessa, sillä suomalaisväestössä virustartuntoja on ollut moneen muuhun maahan verrattuna vähän.

Tietyt mutaatiot koronaviruksen perimässä johtavat tartuttavuuden lisääntymiseen. Toiset taas vaikuttavat rokotesuojan tehoon. Vita-laboratorioiden mukaan uudessa variantissa on kummankin tyyppisiä mutaatioita.

Lisäksi variantissa on mutaatio alueella, jota Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelema N-geeniin kohdistuva pcr-menetelmä tunnistaa.

Kaikki pcr-testit eivät siis välttämättä havaitse uutta muunnosta. Pcr-testissä näytteestä tunnistetaan viruksen geenialueita.

Suomessa käytetään tyypillisesti menetelmiä, joissa tunnistetaan vähintään kaksi viruksen geenialuetta.

”Muissa maissa näin ei välttämättä ole, joten löydöksellä voi olla suuri kansainvälinen merkitys”, kertoo Vita-laboratorioiden kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti Sakari Jokiranta tiedotteessa.

Virusten muuntuminen on tavallista, eikä muuntunut virus ole välttämättä aiempaa tarttuvampi tai vaarallisempi. Näyttö variantin ominaisuuksista saadaan vasta, kun sen levinneisyydestä ja tartuntaketjuista saadaan lisää tietoa.

Uuden viruskannan tartuttavuudesta, leviämisalttiudesta tai rokoteväistöstä ei tiedetä vielä mitään, sanoi mikrobiologi ja dosentti Taru Meri Vita-laboratorioista Ylelle.

Vita-laboratorioiden mukaan uudesta muunnoksesta ei löydy esimerkiksi Britannian, Etelä-Afrikan ja Brasilian variantteja yhdistävää N501Y-mutaatiota, joka on liitetty herkempään tarttuvuuteen.

Seuraavaksi variantille tehdään koko genomin sekvensointi, joka mahdollistaa muutosten analysoinnin. Tämän jälkeen varianttia voidaan verrata muihin tunnettuihin varianttisekvensseihin.

”Se kiinnostaa, löytyykö varianttia lisää esimerkiksi jäljityksen avulla lähipiiristä ja olisiko muita ominaisuuksia, jotka vaikuttaisivat infektioon. Ja toki, löytyykö genomisekvenssistä muilla tärkeillä analytiikkaan liittyvillä alueilla muutoksia, jotka pitää tulevaisuudessa kaikkien huomioida”, Meri sanoi Ylelle.