Suomesta on löytynyt kokonaan uusi koronaviruksen muunnos, kertoo Yle. Muunnoksen havaitsi suomalainen Vita Laboratoriot, joka kertoo löytäneensä Etelä-Suomesta uniikin koronavirusvariantin.

Variantti on saanut nimen Fin-796H, ja siinä näkyy mutaatioita, joita on havaittu myös Britannian ja Etelä-Afrikan virusmuunnoksissa. Variantista ei tiedetä vielä paljoa. Ylen mukaan on kuitenkin todennäköistä, että variantti on kehittynyt ulkomailla, koska Suomessa koronavirustartuntoja on ollut vähän moniin muihin maihin verrattuna.

"Tämä on viime viikolla löydetty potilaasta, eli esimerkiksi viruskannan tartuttavuudesta tai leviämisalttiudesta, rokoteväistöstä ei tiedetä vielä mitään", sanoo mikrobiologi ja dosentti Taru Meri Vita Laboratorioista Ylelle.

Ylen mukaan kaikki pcr-testit eivät välttämättä havaitse uutta muunnosta. Vita Laboratorioiden mukaan muunnoksesta ei kuitenkaan löydy Britannian, Etelä-Afrikan ja Brasilian variantteja yhdistävää N501Y-mutaatiota, joka on liitetty herkempään tarttuvuuteen.

Seuraavaksi variantille tehdään koko genomin sekvensointi, joka mahdollistaa muutosten analysoinnin, minkä jälkeen sitä voidaan verrata muihin tunnettuihin varianttisekvensseihin.

"Se kiinnostaa, löytyykö varianttia lisää esimerkiksi jäljityksen avulla lähipiiristä ja olisiko muita ominaisuuksia, jotka vaikuttaisivat infektioon. Ja toki, löytyykö genomisekvenssistä muilla tärkeillä analytiikkaan liittyvillä alueilla muutoksia, jotka pitää tulevaisuudessa kaikkien huomioida", Meri sanoo Ylelle.