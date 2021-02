THL:n Taneli Puumalainen: Pääkaupunkiseudun ja muun Suomen koronatilanteessa on ”jyrkkä ero”

”THL:n suositus on että tässä tilanteessa vietettäisiin hiihtolomaa kotipiirissä.”

Ensi viikolla vietetään pääkaupunkiseudun hiihtolomaa. Epidemiatilanne on kuitenkin huonontunut niin, että hiihtolomalla matkustamista pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen tulisi nyt välttää, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen.

”THL:n suositus on että tässä tilanteessa vietettäisiin hiihtolomaa kotipiirissä”, Puumalainen sanoi THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön koronavirustilannetta koskevassa tiedotustilaisuudessa.

Puumalaisen mukaan Pääkaupunkiseudun ja muun Suomen koronatilanteessa on ”jyrkkä ero”, mikä pitäisi kiireesti ryhtyä ratkaisemaan.

”Mikä kiinnittää huomiota on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, jonka ilmaantuvuus jatkaa nousua. Tältä osin tilanne eroaa siitä, mikä se on muualla Suomessa”, Puumalainen sanoo.

Hän kiinnittää huomiota erityisesti Helsinkiin ja Vantaaseen, joiden ilmaantuvuus on korkea. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon ajalta 182 tartuntatapausta 100 000 asukasta kohden.

”Yleinen ilmiö on, että kaupungeissa tautitapauksia on enemmän kuin maaseudulla. Sosiaalisia kontakteja on enemmän ja näin olleen myös tartuntamahdollisuuksia.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi koronatilanteesta tiedotustilaisuudessa torstaina.­

Tilanne voi Puumalaisen mukaan tarkoittaa uusia rajoituksia myös ravintolatoiminnalle. Etenkin pääkaupunkiseudulla ravitsemisliikkeet ovat yksi tartuntojen lähteistä.

”Kun pohdimme, mitä pitäisi tehdä tautitapausten vähentämiseksi, keinoja täytyy hakea paikoista, joissa tartuntoja tapahtuu”, Puumalainen sanoo. Puumalanen kuitenkin muistuttaa, että THL ei ota kantaa siihen, milloin tai miten mahdollisesti ravintoloita suljettaisiin.

Eniten tartunnoista tulee yhä kotoa, mutta kotioloissa tartuntojen leviäminen muihin perheenjäseniin on vaikeaa. Siksi on yritettävä ehkäistä tartuntoja muualla.

Puumalaisen mukaan ammattiryhmissä tarkasteltuna koronatartuntoja on havaittu esimerkiksi rakennustyömiehillä.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) muistuttaa, että osa uusista tartuntaketjuista olisi mahdollisesti voitu estää, jos olisi noudatettua suosituksia ja rajoituksia.

”Tämä on vakava vetoomus kaikille nyt kun ollaan epidemiassa veitsenterällä, että suositukset ja rajoitukset pidettäisiin mahdollisimman tiukkoina ja niitä myös arkielämässä noudatettaisiin”, Voipio-Pulkki sanoi.

Mikä merkitys virusmuunnoksella on tartuntojen kasvussa, on vielä epäselvää.

THL:lle on ilmoitettu yhteensä 450 virusmuunnoksen aiheuttamaa tapausta. Niistä 427 on brittimuunnosta, 22 eteläafrikkalaista muunnosta ja yksi brasilialaista muunnosta.

Puumalainen kertoo, että tietopohja virusmuunnostilanteesta on hieman vajaa eritoten Etelä-Suomen osalta. Seulontatesteillä mitaten mahdollisissa virusmuunnososuuksissa näkyy viime viikkojen ajalta selvää nousua.

Vielä on tuntematonta, kuinka suuri osa seulontatestien tuloksista paljastuu virusmuunnokseksi.

Muuntoviruksen osuuden kasvu tartunnoista näyttää kuitenkin näyttäisi painottuvan Hus-alueelle. Yli 70 varmuudella tähän mennessä todetuista varianteista on löytynyt Hus-alueella.

Voipio-Pulkin mukaan virusmuunnoksesta ei kuitenkaan voida puhua vielä valtaviruksena. Se on kuitenkin vain ajankysymys.

”Virusmuunnos ottaa tilansa, ja siitä tulee väistämättä valtavirus. Kysymys on siitä, kuinka nopeasti tämä tapahtuu”, Voipi-Pulkki sanoo.

Tartuntatilanne tai virusmuunnoksen leviäminen pääkaupunkiseudulla ei tällä hetkellä vaikuta rokotusjärjestykseen.

”Alueellinen eritahtinen rokottamisen vaikuttavuutta pitää arvioida, mutta toistaiseksi rokotteita toimitetaan eri alueille ikääntyneiden ja riskiryhmien määrän mukaan”, Puumalainen kertoo.

Hän muistuttaa, että epidemian kiihtymistä torjutaan riippumatta siitä, minkälainen virustyyppi taustalla on.

”Oli kyseessä villivirus tai muuntovirus, samat konstit tepsivät molemmilla. Nopeus avainasemassa”, Voipio-Pulkki kertoo.

THL suhtautuu Puumalaisen mukaan uutiseen Suomesta löytyneeseen virusmuunnokseen rauhallisesti. Näitä on toistaiseksi löytynyt vain yksi.

Puumalaisen mukaan ensin virusmuunnos varmistetaan, toiseksi se raportoidaan kansainvälisesti ja kolmanneksi arvioidaan muunnoksen ominaisuuksia.

”Tämä ei virologien alustavan mielipiteen mukaan vaikuttaisi herkemmin leviävältä tai vakavampaa tautia aiheuttavalta. Suhtautuisin tähän rauhallisesti”, Puumalainen sanoo.