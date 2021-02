Passien uusimisvelka on niin suuri, että ruuhkat olivat odotettavissa, kerrotaan Poliisihallituksesta.

Vantaalla ja Helsingissä poliisin lupapalveluiden asiakaspalveluajat on varattu loppuun jopa kuusi viikkoa eteenpäin.­

Poliisin asiakaspalvelupisteet Uudellamaalla ovat ruuhkautuneet. Syynä ovat passia ja henkilökorttia hakevat, joita on viime viikkoina ollut aiempaa enemmän.

HS kertoi viime viikolla, että ilman passia tai henkilökorttia olevien suomalaisten määrä on pandemian aikana merkittävästi kasvanut. Voimassa oleva passi tai henkilökortti tai molemmat oli vielä vuosi sitten 4,35 miljoonalla suomalaisella. Määrä on pienentynyt 4,18 miljoonaan.

Lue lisää: Suomi ottaa vuoden 2023 alussa käyttöön digitaalisen henkilöllisyystodistuksen, matkustaessa tarvitaan jatkossakin passia.

”On tosiasia, että ruuhkia on odotettavissa viimeistään siinä vaiheessa, kun liikkumisen rajoitukset poistuvat tai vähenevät ja matkustaminen on mahdollista. Passien uusimisvelka on niin suuri”, sanoo Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen.

Vielä tammikuun valtakunnallisissa tilastoissa passien ja henkilökorttien uusiminen ei näytä lisääntyneen.

”Palaute poliisilaitoksilta on, että nyt uusiminen on lähtenyt vilkastumaan. Asiakkaat ovat selkeästi lähteneet liikkeelle etenkin Etelä-Suomessa”, Piipponen sanoo.

Passi- ja henkilökorttihakemuksen voi tehdä sähköisesti verkossa. Karkeasti noin joka toisen passin saa ilman käyntiä poliisiasemalla, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Jos uusiminen vaatii käynnin poliisiasemalla, kannattaa varautua odottamaan. Esimerkiksi Vantaalla ja Helsingissä poliisin lupapalveluiden asiakaspalveluajat on varattu loppuun jopa kuusi viikkoa eteenpäin.

”Luulen, että ihmiset alkavat suhtautua tulevaisuuteen vähän optimistisemmin ja lähtevät hakemaan passeja. Voi olla, että matkustusasiakirjojen hakemista on pantattu koko viime vuosi”, kertoo Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lupapäällikkö Anne Rautala.

Vantaalla ja Helsingissä ruuhkat ovat pahimmat. Sen sijaan muihin laitoksen toimipisteisiin, kuten Porvooseen, Järvenpäähän ja Hyvinkäälle, aikoja saa nopeammin.

”Sähköiset hakemusjonot pystymme kyllä hoitamaan. Niissä menee 5–8 arkipäivää ennen kuin passi on noudettavissa”, Rautala sanoo.

Helsingissä passeja uusittiin viime vuonna 38,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, kertoo ylikomisario Pekka Kallio Helsingin poliisilaitokselta.

”Olosuhteisiin nähden passinhakijoita on yllättävän paljon, se on ainakin yksi syy ruuhkaan.”

Keskiviikkona Helsingin pääpoliisiaseman lupapalveluiden ajat oli varattu loppuun kuudeksi viikoksi eteenpäin. Uusia aikoja saatetaan laittaa varattavaksi lyhyelläkin varoitusajalla, mutta nekin menevät nopeasti.

”Toimintaa täytyy sopeuttaa niin, että jos epidemia iskisi tänne, meidän pitää olla varmoja, että pystymme hoitamaan kaikki ajanvaraukset karanteeneista huolimatta”, Kallio sanoo.

Syksyllä asiakkaita oli Kallion arvion mukaan vähemmän. Ajanvaraus alkoi ruuhkautua vuodenvaihteen jälkeen.

Helsingissä poliisiasemalle voi tulla jonottamaan myös aikaa varaamatta. Sitä ei kuitenkaan pandemia-aikana suositella.

”Asiakkaita otetaan aulaan kymmenen kerrallaan. Turvavälejä pystytään pitämään ja maskeja on tarjolla.”

Ruuhkan ratkaisemiseksi on pohdittu esimerkiksi aukioloaikojen pidentämistä.

”Lähiviikkoina en uskalla luvata mitään helpotusta asiaan”, Kallio sanoo.

Poliisihallituksen Hanna Piipposen mukaan koronaepidemia on voinut ajoittain hidastaa poliisiasemien asiakaspalvelua koko maassa.

Asiakasmäärää on rajoitettu, ja asemien henkilökuntaa on ollut karanteenissa altistumisten takia. Joidenkin poliisiasemien asiakaspalvelupisteitä on voitu sulkea väliaikaisesti. Viime vuoden pienet asiakasmäärät saattoivat myös johtaa siihen, että poliisiasemilla asiakaspalvelijoita siirrettiin toisiin tehtäviin, joissa osa voi olla edelleen.

”Sinänsä olen tyytyväinen, että ihmiset ovat nyt lähteneet liikkeelle. Mitä kauemmin poikkeustilanne kestää, sitä suurempi hakemusruuhka on tilanteen päätyttyä.”

Jos moni lykkää passin hakemista, voivat asiakaspalvelujonot pidentyä entisestään.

Kun passin vanhenemisesta ehtii kulua yli vuosi, asiakas tipahtaa pois niin sanotusta kevennetyn menettelyn piiristä. Tällöin asiakkaan pitää tulla uutta passia hakiessaan tunnistautumaan poliisiasemalle ja antamaan sormenjälkensä, vaikka näin olisi tehty myös edellistä passia haettaessa.