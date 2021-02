Terveyden ja hyvin­voinnin laitos suositteli torstaina jäämään hiihtolomalla kotiin. Lapin matkailussa varaudutaan silti lomailijoiden saapumiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositti torstaina, että hiihtoloma vietettäisiin kotona, ja matkustamista pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen tulisi ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan välttää.

Pohjoisen keskuksissa varaudutaan silti turistien suureen määrään. Varauskirjojen perusteella Pohjois-Suomen hiihtokeskukset ovat ensi viikolla täyttymässä eteläsuomalaisista talvi­lomailijoista. Varauskirjat osoittavat varsinkin mökkimajoituksessa täyttä.

Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari sanoo, etteivät matkailun toimijat odota peruutusten vyöryä niin kauan kun kyse ei ole määräyksestä. Peruutuksiin liittyviä puheluita ei ollut hänen mukaansa ainakaan torstaihin päivällä mennessä tullut.

Levillä peruutusehdot koskevat 28 päivää ennen varauksen alkamista tehtyjä muutoksia.

”Toimimme kuluttajaviranomaisten ohjeiden mukaan näissä peruutusehdoissa”, Kivisaari painottaa.

Hän korostaa, että Lapin matkailussa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toimia Lapin sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaan.

”Teemme kaikkemme, ettei koronavirus pääse leviämään”, sanoo Kivisaari.

Myös Ylläksellä noudatetaan samankaltaisia peruutusehtoja.

Lomalaisen kannalta THL:n torstaina antama suositus tuli mahdollisimman huonoon aikaan, koska sesonki alkaa perjantaina, sanoo Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma.

”Pääsääntöisesti varauksissa on 28 tai 30 päivän peruutusehto, eli sen jälkeen rahoja ei palauteta”, Haarma sanoo.

Hiihtokeskuksissa on tehty terveysturvallisuuden eteen paljon järjestelyjä, joten jos matkailijat noudattavat ohjeita, sesongin uskotaan sujuvan ongelmitta.

”Joulun aikaan väkeä oli liikkeellä suunnilleen saman verran ja kaikki sujui hyvin”, muistuttaa Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja Mats Lindfors.

Lomamökkejä vuokraava Lomarengas Oy noudattaa peruutustapauksissa normaaleja varausehtoja.

”Koronan osalta tilanne ei ole viime kevääseen verrattuna enää ennakoimaton. Asiakkaamme tietävät riskeistä ja pelkkä suositus ei estä matkustamista”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola sähköpostitse.

Olkkolan mielestä THL:n suositus hiihtolomien viettämisestä kotiseudulla tuli viime hetkellä.

”Suositus jättää lomamatka väliin tulee nyt vähän liian myöhään, ihmiset ovat jo matkalla”, hän sanoo.

Olkkola kuitenkin luottaa matkailijoiden kykyyn lomailla turvallisesti ja siihen, että juhlimisen sijasta lomailijat käyttävät aikansa urheiluun.

Matkailijoita kehotetaan hakeutumaan koronavirustestiin pienimmistäkin flunssaoireista.

Kittilän johtava lääkäri Heidi Tanninen sanoo, että testiin pääsee päivittäin terveyskeskuksessa sekä yksityisillä toimijoilla Levillä ja Kittilässä.

”Toivomme lievästikin oireisten matkailijoiden hakeutuvan testaukseen matalalla kynnyksellä. Lisäksi on tärkeää, ettei oireisena liikuta missään, missä on muita ihmisiä. Laajaa maskien käyttöä myös toivomme”, kertoo Tanninen.

Ajan testiin voi varata soittamalla. Esimerkiksi Kittilän terveyskeskuksen päivystysnumero vastaa kaikkina vuorokaudenaikoina. Numeroita löytyy muun muassa koronaturvallinenlappi.fi-sivustolta.

Levillä lomahuoneistot täyttyvät lähestulkoon viimeistä paikkaa myöten. Hotelleissa on väljempää.

”Puolet on tyhjänä eli siinä mielessä on väljää”, sanoo Levi Hotel Span toimitusjohtaja Sanna Leinonen.

”Aiemmin hiihtolomien kanssa päällekkäin oli myös ulkomaalaisia matkailijoita, mikä näkyi hotellissa. Mökkilomailu on kuitenkin ollut koko korona-ajan se ensisijainen vaihtoehto”, toteaa Leinonen.

Visit Levin Kivisaari kuvaa lukumääräisesti yöpymisiä olevan kotimaisten matkailijoiden osalta kaikille hiihtolomaviikoille jo nyt enemmän kuin viime vuonna.

”Kotimaiset matkailijat ovat hyvin korvanneet näiden viikkojen ulkomaalaisten yöpymiset. Viikolle 8 on jo määrällisesti enemmän yöpymisiä kuin viime vuonna kotimaisia ja ulkomaisia oli yhteensä”, Kivisaari sanoo.

Levin mökeistä ja muista loma-asunnoista 95 prosenttia on ensi viikolla varattu.

Samansuuntainen on tilanne Rukalla Kuusamossa. Lindforsin mukaan paikat ovat täynnä aiempien hiihtolomaviikkojen tapaan.

Varsinkin mökkimajoituksessa varauskirjat ovat täynnä, kun taas hotelleissa voi olla väljempää. Kuvassa hotelli Iso-Syötteen huipulla Pudasjärvellä torstaina.­

Rinteissä ja oheistoiminnoissa lomailijoiden massaa pyritään eri keinoin ohjaamaan ja porrastamaan, jotta ruuhkia ei syntyisi.

”Tuolihissimme aukeavat hiihtolomilla jo kello kahdeksan aamulla ja käytössä on edullisempia aamu- ja iltalippuja, joilla pyrimme tekemään laskemisen houkuttelevaksi siihen aikaan, kun rinteessä on paljon vähemmän väkeä”, kertoo Lindfors.

Suksivuokraamossa ja lipunmyynnissä Rukalla ohjataan asiakkaita liikennevaloin.

”Näin ei päästetä liikaa asiakkaita kerralla sisään. Kun turvaväliä ei enää pysty pitämään, syttyy punainen valo, ja asiakkaat odottavat ulkona. Tämä on helppo keino viestiä, että nyt kannattaa tulla asioimaan vähän myöhemmin”, Lindfors kuvaa.

Hissilippuja voi ostaa myös verkosta ja käydä noutamassa ulkomyyntipisteistä.

Jonoja hisseille syntyy Kivisaaren mukaan varmasti enemmän kuin aiempina hiihtolomina. Nyt käytössä ovat ohjeet, joissa edellytetään turvaväliä muihin kuin oman seurueen jäseniin.

”Jonoja tulee olemaan, mutta on myös hyvä, jos niitä muodostuu. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset toimivat vastuullisesti ja pysyvät omissa seurueissaan, eivätkä siirry hissiin tuntemattomien kanssa”, sanoo Kivisaari.

Todellinen ruuhka on hiihtolomaviikoilla aiempina vuosina syntynyt tyypillisesti rinnekahviloihin, kun ihmiset pakkautuvat munkkikahville lämmittelemään.

Tänä vuonna ravintoloissa noudatetaan koronaohjeita, joiden mukaan käytössä on vain puolet asiakaspaikoista.

Kivisaari kehottaa lomailijoita porrastamaan laskemistaan sekä pohtimaan myös vaihtoehtoisia ruokailutapoja.

”Rinneravintoloilla on terasseja ja lisäksi meillä paljon pieniä ulkokotia, joissa voi käydä makkaroita paistamassa. Vanhanaikaiset hyvät eväätkin ovat olemassa, se kuuluu talven aikaan”, Kivisaari muistuttaa.

Rukalla otettiin koronatalven ansiosta käyttöön ulkoilmaravintola.

Suurin tartuntariski piilee usein lomakeskusten yöelämässä. Lapin sairaanhoitopiiri onkin ohjeistanut talvilomalaisia välttämään yömenoja.

”Yöravintolat sisältävät suurimman riskin. Ruokaravintoloissa kyllä on turvallista käydä syömässä, ja meillä on käytössä myös Koronastoppi-järjestelmä, jonka avulla ravintoloiden on helppo seurata kävijöitä”, vakuuttaa Kivisaari.

Koronastoppi on mobiilisovellus, jossa asiakas voi ravintolaan tullessaan kirjata itsensä sisään ja poistuessa ulos.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas yhtyy THL:n huoleen pääkaupunkiseudun koronavirustilanteesta.

”Olemme samaa mieltä THL:n kanssa siitä, että pääkaupunkiseudun koronatautitilanne on huonontunut nopeasti. On ymmärrettävä, että matkailussa on riski siihen, että tartuntoja tulee ja ne voivat lisääntyä”, sanoo Broas.

Myös Broas suosittelee, että ihmiset viettäisivät hiihtolomat asuinseudullaan.

”Ohjeemme on ollut joulukuun alusta asti, että kaikkea tarpeetonta matkailua tulee välttää.”

Vaikka pääkaupunkiseudulla hiihtolomat ovat vasta ensi viikolla, on matkailuun liittyvien koronavirustartuntojen määrä lisääntynyt Lapin sairaanhoitopiirin alueella jo viimeisen viikon aikana. Ainakin Kolarissa ja Ylläksellä on Broaksen mukaan tullut ilmi matkailijoista alkunsa saaneita tartuntaketjuja.

Broas muistuttaa, että vähimmistäkin oireista tulee hakeutua koronatestiin ja sairastaa kotona, vaikka tulos olisi negatiivinen.

”On tullut esille tilanteita matkailuun liittyen, että henkilö on jo useamman päivän sairastanut ja vasta sitten hakeutunut testeihin ja saanut positiivisen tuloksen. Se on valtavan iso riski ja altistaa paljon ihmisiä”, kertoo Broas.

”Lapin sairaanhoitopiiri on ollut koko ajan perusvaiheessa. Nyt oma tautitilanteemme on huonontunut viimeisen kahden viikon aikana niin, että esitämme huomenna [perjantaina] Lapin korona­koordinaatio­työ­ryhmälle Lapin sairaanhoitopiirin siirtymistä kiihtymisvaiheeseen”, kertoo Broas.

Sairaanhoitopiiri on jo joulukuusta asti noudattanut ravintoloissa perusvaihetta raskaampia rajoituksia anniskeluajan ja paikkamäärien suhteen. Kiihtymisvaiheeseen siirtymisen myötä esimerkiksi kokoontumisrajoitukset kiristyisivät nykyisestä 50 henkilöstä 20 henkilöön.

Kiihtymisvaiheen rajoitukset eivät suoranaisesti vaikuta talviurheiluun tai asioimiseen hiihtokeskuksissa muuten kuin tapahtumien osalta. Sen vuoksi Broas painottaakin matkailijoiden omaa vastuuta toiminnastaan.

”Haluan korostaa, että jos tullaan, niin nyt jos koskaan tulee noudattaa turvallisuusohjeita.”