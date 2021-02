”Luotto sen toimintaan on vähäinen”, sanoo yksi. ”Hienosti toiminut”, sanoo toinen.

Koronavilkku on THL:n tuottama sovellus, joka on jo noin 2,35 miljoonassa puhelimessa.­

Koronavilkku on nyt ollut suomalaisilla käytössä lähes puoli vuotta, ja kokemukset siitä vaihtelevat kovasti. Osa kiittelee, osa kritisoi ankarasti. Osa on unohtanut koko sovelluksen, kun se pysyy vain vaiti.

HS keräsi kokemuksia käyttäjiltä Koronavilkusta, joka tuli ladattavaksi elokuun lopussa.

”Hienosti toiminut. Ajantasainen. Helppo käyttöliittymä”, toteaa yksi tyytyväinen käyttäjä.

”Välillä Koronavilkun hiljaisuus on saanut minut pohtimaan, toimiiko sovellus oikein tai olenko unohtanut jotenkin kytkeä sen päälle. Ilmeisesti kyse on kuitenkin vain siitä, etten ole altistunut”, miettii toinen.

Osa heistä, joilla vilkku on välähtänyt, kiittelee sovelluksen kätevyyttä, koska se ohjaa suoraan Omaolo-palveluun, jossa voi tehdä oiretestin ja varata ajan koronatestiin.

Monelle Koronavilkku on tarjonnut ihmettelyn aiheita. Yksi toistuva kysymys on epätietoisuus siitä, milloin ja missä ihminen tarkalleen on altistunut ja kenen kautta.

On esimerkiksi käynyt niin, että ihminen on saanut varoituksen sairastuneelta kaverilta itseltään, kun Koronavilkku on ilmoittanut altistumisesta vasta päivien päästä. Tällainen voi tietää suurta määrää turhia päiviä omaehtoisessa karanteenissa.

”Ymmärrän, että Koronavilkku toimii niin kuin toimii yksityisyyden suojan takia, mutta samalla täysi tietämättömyys altistusajankohdasta, tai siis tieto, että altistus on tapahtunut joskus edellisen neljäntoista päivän sisällä, ei varsinaisesti kannusta omaehtoiseen karanteeniin”, pohtii yksi ilmoituksen saanut.

Ja jos oireita ei ole ilmoituksen tullessa, vain harva saattaa siten jäädä omaehtoiseen karanteeniin kahdeksi viikoksi.

Moni ihmettelee sitä, että positiivisen koronatestituloksen saanut ei saakaan samalla koodia, joka pitäisi omaan Koronavilkkuunsa syöttää, mikä varoittaisi muita altistuksesta.

Näin kävi vastikään Helsingissä, jossa ystäväporukka istui lauantai-iltaa kotioloissa. Sunnuntaina yksi alkoi oireilla ja sai positiivisen tuloksen, mutta ei koodia. Hän ilmoitti asiasta heti kaikille muille, jotka jäivät omaehtoiseen karanteeniin.

Koronan saaneelle soitettiin keskiviikkona tartuntatautijäljityksestä, ja samana päivänä hän sai koodin. Osalla seurueen muista jäsenistä vilkku pirahti, mutta ei kaikilla.

Perjantaina koronavirus todettiin kahdella muullakin heistä. He olivat turkulaisia ja saivat koodin heti. Yhden ryhmäläisen vilkku ei ole vieläkään pirahtanut, vaikka sen olisi pitänyt jo kolme kertaa, mutta jäljitys soitti kahdeksan päivää myöhemmin. Hän ihmettelee, miksi ystävänsä ei saanut koodia positiivisen tuloksensa yhteydessä.

”Virallisessa jäljityspuhelussa minulle kerrottiin, että jäljitys on tällä hetkellä todella ruuhkautunut. Edelleen mietin, eikö Koronavilkku auttaisi viranomaisia tässä työssä, jos sitä käytettäisiin, kuten suomalaisille on annettu ymmärtää”, hän kysyy.

Sitten on myös heitä, joilta ei kiitosta heru yhtään. Yksi HS:n tietämä tapaus on perheenjäsenten ja näiden seurustelukumppanien tartuntaryväs, jossa viidestä tartunnan saaneesta ihmisestä neljällä oli vilkku käytössään, mutta vain kaksi sai koodin.

Perheen äiti vielä erikseen pyysi koodia sitä saamatta, mutta silti hänen Omakannassaan on merkintä annetusta koodista.

Lisäksi hän ihmettelee, miksi vilkku ei kaikissa tapauksissa hälyttänyt, vaikka he olivat keskenään tiiviisti tekemisissä.

”Tämä Vilkku-asia ei mennyt meidän perheen kohdalla ollenkaan putkeen, ja luotto sen toimintaan on kyllä todella vähäinen”, perheen äiti sanoo.

THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho kertoo, että virhetapauksista voi aina ilmoittaa osoitteeseen koronavilkku@thl.fi, jotta asiaan voi perehtyä tarkemmin.

”Vaihtelua on kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä, miten toiminta on järjestetty. Esimerkiksi jos Omakannasta näkee, että koodi on annettu ja sitä ei ole tullut, niin esimerkiksi puhelinnumero voi olla merkitty väärin. Jos hälytys on jäänyt saamatta, niin silloin olisi tärkeää tietää, mistä puhelinmalleista on kyse ja ovatko avaintiedot päivittyneet”, hän kertoo.

Avainten avulla voidaan tarkistaa, onko kohdannut koronavirukseen sairastuneen.

Hänen mukaansa palaute vilkusta on ollut pääosin myönteistä.

”Kehitettävinä asioina on nostettu erityisesti kysymyksiä viiveestä ja koodin saannista, mitä on onnistuttu parantamaan yhdessä kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa”, Yrttiaho kertoo.

”Sovelluksen käyttäjät ja tartuntatautien jäljittäjät myös kaipaisivat enemmän tietoa altistumisesta ja riskistä, mutta tätä emme voi ikävä kyllä sovelluksen kautta tarjota. Harmillisin palaute on liittynyt tilanteisiin, joissa sovellusta on haluttu käyttää, mutta sopivaa puhelinta ei ole ollut käytössä.”

Ihmettelyä herättänyt anonyymius perustuu tietosuoja- ja -turvakysymyksiin altistuneen ja tartunnan saaneen osalta, ja siksi Koronavilkulla ei esimerkiksi ole pääsyä puhelimen sijaintitietoihin, hän kertoo.

Sairastuneen kooditta jääminen on siis mahdollista, mutta THL seuraa, miten sen saaminen toteutuu.

”Syksyllä viive koodin saamiselle oli keskimäärin kolme, neljä päivää oireiden alusta ja tällä hetkellä alle kaksi päivää. Tapauskohtaisia ja alueellisia eroja esiintyy, koska prosessi ei ole täysin automatisoitu. Koodin antaminen on liitetty osaksi muuta jäljitysprosessia, ja tällä varmistetaan vielä tarkemmin, että koodin saa henkilö, jonka pitäisikin se saada.”

Koronavilkku on käytössä nyt noin 2,35 miljoonassa puhelimessa, ja sen kautta on ilmoitettu vajaat 12 000 kertaa tartunnasta. Altistumisilmoitusten määrää ei saada tietoon. Ilmoitus näkyy vain omassa puhelimessa.