Tampereella on on ollut vähän koronatartuntoja verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin – Mistä se johtuu?

Tampereen kaupungin epidemiologin mukaan ilmaantuvuuspiikit ovat olleet pikemminkin poikkeamia hyvästä perustilanteesta.

Koko Pirkanmaa ja Tampere ovat olleet korona-ajan kummajainen. Moniin muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna ilmaantuvuus on ollut väkilukuun verrattuna todella vähäinen.

Tampereen ilmaantuvuusluku on 18. helmikuuta päivättyjen tietojen mukaan 32,3 tartuntaa edeltävän kahden viikon aikana. Esimerkiksi suunnilleen saman suuruisella Vantaalla vastaava luku on lähes 300.

Jos tilanne olisi koko maassa samalla tasolla, se tarkoittaisi, että Suomessa olisi yli kolme kertaa enemmän todettuja tapauksia joka päivä.

Tampereella ilmaantuvuusluku on Kuopion ja Oulun ohella Suomen pienimpiä. Helsingissä viimeisin lukema on liki 250. Espoossakin yli 130, Turussa ja Jyväskylässä yli 120. Myös Satakunnassa Porissa ilmaantuvuusluku on yli 100.

Mistä Tampereen pieni luku johtuu?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan ilmaantuvuuslukujen hetkellinen nousu voi osittain johtua suurentuneista ryppäistä.

”Esimerkiksi Satakunta on tällainen alue, jossa on todettu uusia tapauksia enemmän”, Puumalainen sanoi THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koronavirustilannetta koskevassa tiedotustilaisuudessa torstaina.

Vielä ennen joulua Varsinais-Suomi oli samankaltaisessa tilanteessa kuin Uusimaa, mutta tällä hetkellä Uudenmaan tilanne on selvästi Varsinais-Suomesta huonompi.

Jyväskylässä muun muassa opiskelijoiden juhlista alkunsa saanut tartuntojen nopea kasvu tukahdutettiin laajoilla karanteeneilla sekä nopeilla rajoitustoimilla.

Puumalaisen mukaan yleinen ilmiö läpi Suomen on, että tautitapauksia on kaupungeissa enemmän kuin maaseudulla.

”Tämä tietysti kertoo siitä, että alueilla, jonne väestö keskittyy, sosiaalisia kontakteja on enemmän ja näin ollen tartuntamahdollisuuksia”, hän sanoi.

Tampereella ilmaantuvuusluku on ajoittain ollut myös korkeampi. Esimerkiksi helmikuun alussa luku oli yli 100.

Tampereen kaupungin epidemiologi Sirpa Räsänen kertoo, että vuodenvaihteen jälkeen ilmaantuvuuspiikit ovat olleet pikemminkin poikkeamia.

”Meillä on kieltämättä ollut hyvä perustilanne. Epidemian luonne vain on sellainen, että kun tulee isompi tartuntaryväs, se voi hetkellisesti näkyä luvuissa”, Räsänen kertoo.

Räsäsen mukaan tällaisia ovat olleet esimerkiksi vuodenvaihteessa koettu Rauhaniemen sairaalassa levinneet tartunnat sekä vaihto-opiskelijoiden keskuudessa levinnyt tartuntaketju.

”Sen sijaan kouluissa ja päiväkodeissa meillä on ollut tartuntoja altistumisista huolimatta vähän ja niiden jäljitys ja karanteenien kohdistaminen on sujunut hurjan hyvin”, Räsänen kertoo. Peruskoulut ja toiseen asteen opetus ovat Pirkanmaalla lähiopetuksessa.

Drive-in-koronatestauspiste Pirkkahallissa Tampereella lokakuussa.­

Avainasemassa tartuntojen hillitsemisessä Räsäsen mukaan on, että tartunnat on saatu jäljitettyä tehokkaasti. Muista sairaanhoitopiireistä poiketen alkuvaiheen jäljitystoiminta on Pirkanmaalla keskitetty Taysin infektioyksikköön.

”He saavat nopeasti tiedot alueen tartunnoista ja voivat selvittää altistuneet, ja vasta siinä vaiheessa tilanne siirretään kunnille. Jäljitys on tasalaatuista ja tehokasta”, Räsänen kertoo.

Tartunnoissa ei Tampereella ole Räsäsen mukaan myöskään suurta vaihtelua eri kaupunginosien välillä.

Osittain Pirkanmaan ja Tampereen tartuntatilanne johtuu myös maantieteellisestä sijainnista, Räsänen muistuttaa.

”Tampereella on jonkin verran työssäkäyntiä muualla mutta ei ehkä vastaavassa määrin kuin esimerkiksi Turussa tai Uudellamaalla. Liikkuvuuden kannalta sisämaakaupunki on vähän eri tilanteessa”, hän pohtii.

Ja sitten kyse myös onnesta.

”Pandemia on arvaamaton. Vasta vuoden päästä voidaan katsoa, saammeko onnitella itseämme sen hallinnasta”, Räsänen sanoo.

Koska Pirkanmaan tilanne on niin hyvä, Räsäsen mukaan tuntuu hieman epäoikeudenmukaiselta, jos poliittiset linjaukset tehdään Uudenmaan perusteella koko maahan.

”Todella monella alueella on tehty menestyksekästä työtä epidemian hillitsemisessä, joten se tuntuu hieman meidän tekemän työn nonchaleeraamiselta [vähättelyltä], jos Uudenmaan tartuntaluvut määrittävät koko maan tilanteen”, Räsänen sanoo.