Poliisin sähköisessä rikosilmoitusjärjestelmässä on ollut tällä viikolla ongelmia, kymmenet ihmiset eivät ole saaneet tehtyä rikosilmoitusta

Ongelmien taustalla oli järjestelmän päivitys. Poliisin mukaan vika on nyt korjattu.

Poliisin sähköisessä rikosilmoitusjärjestelmässä on tällä viikolla ollut käyttöongelmia.

Ne on saanut kokea muun muassa helsinkiläisnainen, joka on tiistaista alkaen koettanut saada rikosilmoitusta liitteineen lähtemään eteenpäin poliisille. Kerta toisensa jälkeen yritys on epäonnistunut.

Hän kirjautui pankkitunnuksillaan ensi kerran sivuille tiistaina tehdäkseen ilmoituksen sinänsä vähäisestä omaisuusvahingosta eli autonsa rikotusta sivupeilistä. Rikosilmoituksen pitää olla tehtynä, koska vakuutusyhtiöltä ei ole muuten mahdollisuutta hakea korvauksia.

Järjestelmä on ilmoittanut häiriöistä, eikä ilmoitus ole suostunut lähtemään.

Kun nainen jätti palautetta ongelmista, hänelle soitettiin poliisista ja kerrottiin, että järjestelmässä on ollut ongelmaa. Poliisi myös kehotti kokeilemaan seuraavana päivänä uudestaan.

Vielä perjantainakaan nainen ei ollut saanut lähetettyä rikosilmoitustaan.

Poliisihallituksen ylitarkastaja Petri Pipatti kertoo, että häiriöitä oli muutaman kerran alkuviikolla. Ne johtuivat päivityksistä, joita poliisi teki järjestelmään. Viat on nyt korjattu.

”Käytännössä se on toiminut hyvin, mutta ikävä kyllä joillekin käyttäjille tuli ongelmia. Heitä on onneksi vähän, joistakin kymmenistä puhutaan, kun kokonaisuudessaan rikosilmoituksia tehdään noin 500 päivässä”, Pipatti sanoo.

Hän kehottaa virheilmoituksen saaneen rikosilmoituksen tekijän koettamaan uudestaan niin, että aloittaa aivan alusta. Sen pitäisi korjata ongelma.

”Jos sekään ei auta, voi käydä myös poliisiasemalla tekemässä ilmoituksen.”