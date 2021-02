Peruutusaaltoa ei nähty. ”Suomalaiset ovat ehkä oppineet elämään ja lomailemaankin tässä kriisissä”, sanoo hotellinjohtaja.

Pohjois-Suomen hiihtokeskukset ovat vastaanottaneet jonkin verran peruutuksia sen jälkeen, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) torstaina kehotti talvilomalaisia jäämään kotiin.

Mitään tavanomaisesta poikkeavaa peruutusten määrässä ei kuitenkaan paikallisten toimijoiden mukaan ollut. Varaustilanne on koko korona-ajan elänyt normaalia enemmän eli majoituksia on peruttu ja jälleen varattu lyhyellä aikajänteellä.

Visit Levin oleviin mökkeihin ja lomahuoneistoihin tehtiin vuorokauden aikana kymmenen peruutusta. ”Aivan normaali tahti”, totesi toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.

Suurta vaikutusta ei huomattu myöskään Lapin hotelleissa. Hotellit ovat muutenkin olleet matalalla täyttöasteella ulkomaisten matkailijoiden puuttuessa.

Lapland Hotels -ketjun toimitusjohtaja Ari Vuorentausta sanoo matkailualan nyt odottavan, mihin suuntaan tilanne lähtee kehittymään.

”Olennaisinta on noudattaa ohjeistuksia. Meilläkin on tiivistetty omia ohjeita siten, että edellytämme asiakkailta suojainten käyttöä yhteisissä tiloissa, pois lukien oma ravintolapöytä. Lisätiloja on otettu käyttöön ja porrastettu aamiaisia”, sanoo Vuorentausta.

Hotellit tarjoavat yleensä mökki- ja huoneistomajoitusta paremmat peruutusehdot niin, että asiakas voi perua tulonsa kuluitta hyvinkin lyhyellä aikajänteellä.

Break Sokos Hotel Levin johtaja Lasse Lehosmaa arvioi, että ensi viikolle tehtyjä varauksia voidaan vielä perua viikonloppuna ja sen jälkeenkin.

Levin kylpylähotellin Levi Hotel Span toimitusjohtaja Sanna Leinonen kantaa huolta myös tulevista hiihtolomaviikoista sekä kevätsesongista.

”Uhka on päällä, mitä ravintolarajoituksia tulee vielä lisää. Talvikauden varaajista osa on perunut matkansa jo useita viikkoja sitten, osa ei ole koskaan varannutkaan. Kaikki ovat varovaisia”, Leinonen kuvaa.

Toisaalta varovaisuus näkyy Leinosen mukaan myös rauhallisena lomailuna.

”Välillä annetaan ymmärtää, että Lapin lomailu on biletystä, mutta esimerkiksi uusivuosi oli hiljainen. Suomalaiset ovat ehkä oppineet elämään ja lomailemaankin tässä kriisissä”, pohtii Leinonen.

Peruutuksia ei tullut tavanomaista enempää myöskään Rukalla eikä Ylläksellä.

Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma sanoo sekä yritysten että asiakkaiden oppineen paljon joulusesonkina, jolloin asiat sujuivat hyvin suurista matkailijamääristä huolimatta.

”Tulevat viikot totta kai jännittävät, mutta kun yhdessä sovittuja pelisääntöjä noudatetaan, tilanne on yhtä hyvä kuin jouluna”, Haarma sanoo.

Haarma kuvaa suomalaisten tulevan kotoaan perheinä pääsääntöisesti autolla kodinomaisiin olosuhteisiin.

”Ruuan voi noutaa tai tilata toimitettuna, hissiliput saa ostettua verkosta, varusteet voit varata ja noutaa. Kontakti on kaikessa minimoitu”, Haarma kuvaa.