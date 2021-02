Lapin sairaanhoitopiiri on siirtynyt epidemian kiihtymis­vaiheeseen: Nämä seikat talvi­loma­matkailijan on syytä ottaa huomioon

Vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kehottanut välttämään matkustamista pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen, pohjoisessa varaudutaan talvilomaa viettäviin turisteihin.

Lapin sairaanhoitopiiri on siirtynyt ensimmäistä kertaa koronavirus­epidemian aikana perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Tasot kuvaavat epidemiatilanteen kehitystä. Päätöksen teki Lapin korona­koordinaatio­työryhmä perjantaina aamulla.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoo, että aiemmin vain Rovaniemi ja Sodankylä ovat olleet hetken aikaa kiihtymisvaiheessa.

”Tilanne on poikkeuksellinen. Tartuntoja on alkanut esiintyä eri puolella Lappia”, Broas sanoo.

Koronatilanne on huonontunut Lapin sairaanhoitopiirissä kahden viime viikon aikana. Tartunnat ovat lisääntyneet ja osassa tartuntaketjuista alkuperä ei ole selvillä. Broas kertoo, että alueella todettiin ensimmäiset koronamuunnoksen aiheuttamat tartunnat runsas viikko sitten. Pääsääntöisesti tapaukset ovat liittyneet Pohjois-Ruotsin akkutehtaaseen.

Alkava talviloma ja etenkin pääkaupunkiseudulta mahdollisesti koronavirus­muunnosta Lappiin mukanaan tuovat matkailijat kasvattavat alueen painetta.

Siirtyminen kiihtymisvaiheeseen tietää muun muassa tiukennuksia kokoontumisrajoituksiin. Lapin aluehallintovirasto (avi) kieltää tartuntatautilain nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Määräys on voimassa maanantaista 22. helmikuuta alkaen neljän viikon ajan.

Toimenpiteissä on työryhmän mukaan otettava huomioon muualta Suomesta Lappiin suuntautuva talvimatkailu sekä lähialueiden huono tautitilanne.

Broas kertoo, että on Lappiin saapuneiden matkailijoiden keskuudessa on ollut jopa kymmenkertainen taudin ilmaantuvuus alueella asuviin verrattuna. Tämänkin takia hän painottaa, että talvilomamatkailijoiden on erittäin tärkeää noudattaa annettuja turvallisuusohjeita.

Erityisen tärkeää olisi käydä koronatestissä pienimmästäkin oireesta.

”Alueemme jokaisessa kunnassa pääsee testiin joka ikinen päivä. Meillä on ollut tapauksia, joissa oireinen on liikenteessä useita päiviä ennen testiin menemistä. Näin ei tule toimia vaan testiin tulee mennä heti ja tulosta odottaa majoituspaikassa.”

Lisäksi matkailijoiden olisi erittäin suositeltavaa käyttää sisätiloissa maskia.

”Lapin sairaanhoitopiiri ja aviovat lähettämässä alueen ravitsemusliikkeille erillisen muistutuksen siitä, että yritykset voivat rohkeasti ottaa käyttöön maskivelvoitteen. Tämä tarkoittaisi sitä, että ilman maskia ei pääse sisälle esimerkiksi ravintolaan.”

Broas sanoo, että Lapissa voi harrastaa normaalia ulkoilua ja liikuntaa turvallisesti. Suositeltavaa on liikkua oman ryhmän kesken ja välttää väentungoksia. Koronaepidemian aika ei myöskään ole sopiva hetki after ski -tapahtumille.

Koronatilanne on huonontunut etenkin pääkaupunkiseudulla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositti torstaina, että hiihtoloma vietettäisiin kotona, ja matkustamista pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen tulisi ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan välttää.

Lue lisää: THL:n suositus tuli liian myöhään, sanoo mökki­yhtiön johtaja – Lapissa varaudutaan lomalaisten suureen määrään

Pohjoisen keskuksissa varaudutaan silti turistien suureen määrään. Perjantaina helsinkiläiset suuntasivat pohjoiseen Finnairin lennolla tai olivat varanneet paikan viikonlopun Rovaniemen junaan. Ulosmenoteillä oli vaiheittain tavallista enemmän autoliikennettä.