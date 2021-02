Allergia-, iho- ja astmaliitto karsii nyt toimintojaan ja harkitsee Allergiatalon myymistä. Liitto toivoo, että ministeriö kohtuullistaa poikkeuksellista takaisinperintää.

Veikkaus-avustusskandaalin kourissa oleva Allergia-, iho- ja astmaliitto (AIA) sai helmikuun alussa uuden hallituksen ja puheenjohtajan. Liiton edellinen hallitus joutui eroamaan jäsenyhdistysten osoittaman epäluottamuksen vuoksi.

Salolainen Oula Wichmann johtaa nyt AIA:ta sen historian haastavimmassa tilanteessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on perimässä liitolta lähes 800 000 euroa avustuksia takaisin. Liitto on joutunut tämän takia vähentämään henkilöstöään, ja jäsenyhdistykset pelkäävät väärinkäytösepäilyjen takia jäsenkatoa.

Perniön lukiossa opettajana työskentelevä Wichmann korostaa, että jäsenistön luottamuksen palauttaminen on nyt yksi liiton tärkeimmistä tavoitteista.

”On selvää, että kun uskottavuus on mennyt, sen palauttaminen vie aikaa”.

Hän käyttää tilanteessa vertauskuvaa.

”Jos kaupasta priimana hankkimasi tuote osoittautuukin kehnoksi, kuinka nopeasti hankit sieltä jotakin uudelleen. Tämän kaltaiset asiat eivät palaudu yhdessä yössä.”

Tuoreella puheenjohtajalla on selvät keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Ne ovat hallituksen päätöksenteon avoimuus, avoin tiedotus liiton meneillään olevista asioista sekä vuorovaikutuksen lisääminen hallituksen ja jäsenyhdistysten välillä.

”Meidän täytyy toimia kuten lupaamme, ja siitä se lähtee.”

AIA:lla on yli 40 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä kymmeniätuhansia jäseniä.

Wichmann toimi vuoteen 2017 asti Iholiiton puheenjohtajana. Silloin Iholiitto sulautettiin Allergia- ja astmaliittoon ja uuden liiton nimeksi tuli Allergia-, iho- ja astmaliitto.

”Olin mukana siirtymäajan hallituksessa, jonka pääasiallinen tehtävä oli viedä yhdistymisprosessi läpi. Sinä vuonna oli päätöstasolla tietysti paljon prosessiin liittyviä akuutteja asioita, jotka piti hoitaa.”

Yhteensulautuminen onnistui Wichmannin mukaan pääosin hyvin. Iholiiton väellä oli hieman totuttelemista paljon suuremman Allergialiiton toimintakulttuuriin.

Liittojen päällekkäistä toimintaa oli hallinnon lisäksi yllättävän vähän. Kun Allergialiitolla oli vahva paikallisyhdistystoiminta, Iholiitolla oli vahva kuntoutus- ja kurssitoiminta.

”Nyt muutamat paikallisyhdistykset ovat myös yhdistyneet ja saaneet näin synergiaetuja esimerkiksi taloudenpitoon.”

Wichmann valittiin AIA:n liittohallituksen varapuheenjohtajaksi kaudelle 2020–2021. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean tarkastus alkoi alkuvuonna 2020.

Vuoden 2018 talouteen keskittyneen tarkastuksen alustava tarkastuskertomus ja siihen vastineen antaminen työllistivät hallitusta huomattavasti.

”Hallitus on osallistunut tiiviisti kaikkien tarkastuskertomuksessa osoitettujen epäkohtien korjaamiseen. Tämä työ on vielä kesken”, Wichmann sanoo.

Stea moitti liittoa muun muassa monimutkaisesta kirjanpidosta ja työaikamerkintöjen manipuloinnista. Liitto on nyt purkamassa konsernirakennetta, jotta liiton ja sen omistamien yhtiöiden välinen laskutus lopetetaan ja taloudenpidosta tulee linjakkaampaa.

”Taloushallinto organisoidaan uudelleen ja se kevenee samalla huomattavasti. Jatkossa tehdään enemmän itse ja ostetaan ulkopuolelta vähemmän.”

Stean tarkastajat moittivat järjestön sisäistä valvontaa kehnoksi, sillä edellinen puheenjohtaja ei valvonut edellisen toimitusjohtajan rahankäyttöä.

Wichmann kertoo, että hallitus tarkastelee liiton sisäistä valvontaa ja siihen liittyvää raportointia uudelleen.

”Olen jo ilmoittanut varapuheenjohtajalle, että rupeamme tarkastelemaan niitä kriittisiä asioita, joista hallituksen on saatava tieto. Toimihenkilöiden pitää tuottaa tietyt tiedot meille. Lista antaa myös toimihenkilöille selkänojan, sillä näin he tietävät, milloin he ovat antaneet meille riittävästi tietoa”, Wichmann sanoo.

Tuore puheenjohtaja myöntää, että työtä on poikkeuksellisen paljon edessä. Kun häntä pyydettiin puheenjohtajaksi, ratkaisu ei ollut helppo.

”Mietin asiaa aika pitkään sillä tehtävässä on työmäärän lisäksi paljon vastuuta. Totta kai myös liiton saama negatiivinen julkisuus mietitytti.”

Myönteiseen vastauksen perusteina olivat velvollisuudentunto sekä usko liiton tarkoitukseen.

”Se puoli voitti, sillä liiton asia on myös minun oma asiani.”

Wichmann sairastaa keskivaikeaa atooppista ihottumaa. Nuorempana hän haki siihen paikallisesta atopiayhdistyksestä tietoa, turvaa ja kuntoutusta.

”Taisin olla sopiva suupaltti, sillä olin yhtäkkiä paikallisyhdistyksen puheenjohtaja”, Wichmann hymähtää.

Stean tarkastusraportti ei koskenut jäsenyhdistysten toimintaa, mutta sen seuraukset voivat heijastua jäsenyhdistyksiin asti.

”Liiton rahoitustaso on nyt pudonnut ja organisaatio ohentunut. Hallitus pyrkii pitämään vaikutukset jäsenyhdistyksiin mahdollisimman pieninä, mutta en sano, että asialla ei ole mitään vaikutusta”, Wichmann sanoo,

AIA on jättänyt oikaisupyynnön takaisinperinnästä. Liiton mukaan Stea ei esittänyt tarkastuskertomuksessa yksityiskohtaisesti eriteltyinä, mitkä avustettavaksi esitetyt kulut olisivat olleet lainvastaisia.

Wichmann korostaa, että esimerkiksi liiton tilintarkastuksessa ei tuotu esille seikkoja, jotka tukisivat väitettä epäselvästä kirjanpidosta.

”Takaisin perittävä summa on kokonaisuudessaan ylimitoitettu ja toivottavasti oikaisupyyntö johtaa vähintäänkin takaisinperinnän kohtuullistamiseen.”

Hän kertoo, että AIA käytti vuoden 2018 aikana noin 700 000 euroa liiton omia rahoja sellaiseen toimintaan, johon liitto olisi voinut käyttää myös Stean myöntämiä avustuksia.

”Eli vaikka huomautettavaa ja kirjanpidollisia epätäsmällisyyksiä löytyy, olen varma siitä, että rahaa on käytetty avustettaviin kohteisiin yli sen määrän, mitä avustuksia on saatu”, Wichmann painottaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa päätöksen asiassa kevään aikana.

Stealla on myös kesken tarkastus AIA:n kahteen muuhun toimintavuoteen. Jos niistä löydetään vastaavia epäselvyyksiä kuin vuodesta 2018, liitolta takaisin perittävien avustusten määrä voi kasvaa huomattavasti.

Talouden aukkoa liitto voi paikata esimerkiksi myymällä Allergiatalon osakkeensa. Allergiatalo valmistui Meilahteen 1990-luvun lopussa.

AIA:n liittokokous on jo antanut hallitukselle luvan valmistella osakkeiden myyntiä, ja mahdollinen kauppa tuodaan erikseen liittokokouksen päätettäväksi.

”Asia on ollut hallituksen valmistelussa jo ennen takaisiperintäpäätöstä. Katsomme, että kiinteistön hallinnointi ei ole liiton ydintehtävä varsinkaan nyt, kun organisaatiomme joka tapauksessa pienenee”, Wichmann kertoo.

Puheenjohtaja korostaa, että AIA ei ole menettänyt toimintatarkoitustaan, ja liitto jatkaa kohderyhmänsä tukemista.

Tähän työhön liitto ei pysty ilman jäsenyhdistyksiään ja niiden satoja vapaaehtoisia.

”Liiton pitää antaa jatkossakin tukea vapaaehtoistoimintaan. Tuki voi olla esimerkiksi sparrausta, apua arjen pyörityksiin tai vastauksia taloushallinnon kysymyksiin.”