Vuoden 2021 ensimmäisellä viikolla alle 10-vuotiailla todettiin tartuntoja yhteensä 90, mutta viikolla 6 jo noin 250. Husin diagnostiikkajohtajan mukaan vielä on vaikea sanoa, onko tartuntamäärien kasvun taustalla lasten harrastustoiminnan avaaminen.

Koronavirustartuntojen määrä alle 10-vuotiaiden joukossa on kasvanut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoista selviää, että tartuntojen määrä on kasvanut alkuvuonna 2021 suuremmaksi kuin aiemmin epidemian aikana.

Vuoden ensimmäisellä viikolla alle 10-vuotiailla todettiin tartuntoja yhteensä 90, mutta viikolla 6 jo noin 250.

Tartuntojen kasvua selittää ainakin koronamuunnosten rantautuminen Suomeen.

”Muunnos sai aikaan sen, että seulontaa on tehty valtavasti enemmän. Altistuneita testataan enemmän, joten on luonnollista, että lieväoireisia tapauksia tai oireettomia tapauksia on löydetty enemmän”, sanoo ylilääkäri Emmi Sarvikivi THL:stä.

Virusmuunnosten aiheuttamaa koronavirustautia todettiin Suomessa ensimmäisen kerran joulukuun viimeisinä päivinä. Sen jälkeen Suomessa on ollut suositus testata kahdesti kaikki epäillylle muunnokselle altistuneet.

Altistumistilanteita muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa on tutkittu runsaasti ja kouluissa on tehty koronaseulontoja. Suurimmassa osassa altistumistilanteita tartuntoja on todettu muutama tai ei yhtään. Sen sijaan perheen sisäisiä tartuntoja on tullut ilmi paljon.

Sarvikiven mukaan ei ole viitteitä siitä, että virusmuunnos aiheuttaisi aina altistumistilanteessa laajan tartuntaketjun. Myöskään lasten harrastuksiin liittyviä muuntuneesta viruksesta johtuneita tartuntaketjuja ei ole tullut THL:n tietoon.

Alkuvuonna Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) tehdyistä testeistä suurin osa positiivista tuloksista on todettu 31–50-vuotiailla.

Alle yksivuotiaille lapsille tehdyistä noin 2 400 koronatestistä positiivisia on ollut noin sata. Vastaava määrä 2–6-vuotiailla on noin 14 000 testiä, joista positiivisia noin 400. 7–5-vuotiaille tehdyistä 35 000 testistä noin 870 on positiivisia.

Lapsilla on kuitenkin todettu myös Husin alueella aiempaa enemmän tartuntoja. Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan taustalla on kaksi syytä: taudin määrä väestössä on kasvanut ja testausmäärät ovat kasvaneet.

”Ainahan tartuntojen määrän nousu on seurausta ihmiskontaktien määrän noususta. Se on vain realiteetti, että kontakteja on nyt enemmän kuin esimerkiksi vuosi sitten keväällä”, Lehtonen sanoo.

Toisaalta testausmäärien kasvu ja laajat koulutestaamiset ovat mahdollistaneet sen, että yhä useampi oireeton tai lieväoireinen tartunta havaitaan.

”Jos lapsia testataan enemmän, tartuntoja löytyy enemmän.”

Lehtosen mukaan löydetyt tartunnat haastavat ajatuksen siitä, että lasten keskuudessa koronatartunnat olisivat vähäisempiä.

Hänen mukaansa on vielä vaikea sanoa, miten pääkaupunkiseudun koronakoordinaatio­ryhmän tammikuun lopulla tekemä päätös lasten harrastustoiminnan rajoitetusta avaamisesta on vaikuttanut tartuntamääriin.

Päätöksen tulkittiin olevan jossain määrin hallituksen linjan vastainen, ja siksi se herätti myös keskustelua. Toiminnan avaamista perusteltiin muun muassa nuorten vähäisellä liikkumisella.

”Ainakaan tartunnat eivät ole kääntyneet laskuun vaan päinvastoin nousuun. Se kertoo siitä, että toimet pääkaupunkiseudulla eivät ole olleet tarpeeksi tiukkoja”, Lehtonen sanoo.